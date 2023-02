Työministeri perustelee, miksi työttömien velvoittaminen työn­hakuun on jäänyt puolitiehen

Tuula Haataisen mukaan hallituksen työnhaku-uudistusta ovat hidastaneet esimerkiksi uusien virkailijoiden kouluttaminen ja tietojärjestelmien vanhanaikaisuus, mutta suunta on oikea.

Viime vuoden toukokuussa voimaan tulleen työnhaku-uudistuksen ”suunta on oikea”, sanoo työministeri Tuula Haatainen (sd).

HS kertoi maanantaina työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista, joiden perusteella niin sanotun pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanossa on ollut käynnistymisvaikeuksia.

Lue lisää: Hallituksen piti velvoittaa työttömät hakemaan töitä, mutta tilastot kertovat vaikeuksista

”Uudistus ei lähde käyntiin heti, kun muste lakitekstissä kuivuu. Alueilla on taiteiltu sen kanssa, että uusia virkailijoita on pitänyt kouluttaa ja muidenkin on pitänyt oppia uusia käytäntöjä”, Haatainen perustelee.

Uudistuksen tarkoituksena on ollut velvoittaa lähes kaikki työttömät hakemaan yhdestä neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.

Työnhakuvelvollisuus on kuitenkin asetettu vasta puolille työttömistä työnhakijoista. Suurin syy on, etteivät te-toimistot ja kunnat ole ehtineet ottaa yhteyttä läheskään kaikkiin.

Uudistuksella on lisäksi tavoiteltu työttömien kasvokkaisten kohtaamisten määrän tuntuvaa lisäämistä. Tilastojen perusteella kuitenkin valtaosa työttömien kohtaamisista toteutetaan yhä puhelimitse.

Haatainen sanoo kiertäneensä alueilla ja kuulleensa työttömien olevan tyytyväisiä siihen, että yhteydenottojen määrä työvoimavirkailijoilta on kasvanut.

”Ja 1,4 miljoonaa työnhakuakin on jo tehty uusien työnhakuvelvollisuuksien voimaantulon jälkeen. Eli on tehty töitä oikeaan suuntaan, ja uskon, että luvut menevät tästä eteenpäin”, Haatainen sanoo HS:n julkaisemiin tilastoihin viitaten.

Työministeri mainitsee toimeenpanon yhtenä mahdollisena hidasteena julkisen työvoimapalveluiden tietojärjestelmät.

”Tietojärjestelmät alkavat olla päätepysäkillä. Niiden uudistamiseen hallitus on satsannut merkittävästi. Käynnissä on monta asiaa, jotka edesauttavat uudistuksen toimivuutta”, Haatainen vakuuttaa.

Yksi kysymys on, lisättiinkö julkisten työvoimapalveluiden henkilöstömäärää riittävästi suuren uudistuksen yhteydessä. Reippaasti kasvavan työmäärän vuoksi uusia virkailijoita palkattiin noin 1 200.

”Suhteessa resurssien lisäys oli 40 prosenttia. Sen isompia yhtäkkisiä satsauksia ei oikeastaan pysty tekemään, kun uudet ihmiset pitää kouluttaa ja niin edelleen.”

Työministerin mukaan seuraavan hallituksen on kuitenkin seurattava, kohdentuvatko rahat ja työntekijät eri alueille ja tehtäviin parhaalla mahdollisella tavalla.

”Jos täsmennettävää löytyy, niin sitten pitää matkan varrella täsmentää”, Haatainen sanoo.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on yksi hallituksen keskeisistä työllisyystoimista. Valtiovarainministeriö on arvioinut uudistuksen tuovan noin 10 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Työllisyysarvio perustuu tutkimuksiin, joiden mukaan työttömien kasvokkainen kohtaaminen nopeuttaa työllistymistä. Jos suuri osa haastatteluista toteutetaan puhelimitse ja suurelle joukolle työttömiä ei aseteta lainkaan työnhakuvelvollisuutta, uudistus ei toimi hallituksen tarkoittamalla tavalla.