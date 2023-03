Sdp on eduskuntavaalien alla pitänyt esillä Tanskan veroastetta. Kokoomus on ollut tästä tyrmistynyt ja varoittanut, että siellä muun muassa ruoan arvonlisävero on paljon korkeampi kuin Suomessa. Kuvassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin politiikan toimittajien tentissä tammikuussa.