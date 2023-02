Stoltenberg selitti ratifiointi­kommenttejaan – kanta ei ole muuttunut, päätös on Turkin käsissä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi keskiviikkona, että on Turkin päätettävissä, ratifioiko se sekä Suomen että Ruotsin. Hän kertoi suositelleensa tätä. Stoltenberg on matkustamassa Turkkiin torstaina.

Bryssel

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi keskiviikkona, ettei hänen kantansa Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiin ole muuttunut. Päätös siitä, mitä tahtia maat etenevät Natoon, on nyt kuitenkin Turkin käsissä, ei Naton.

Stoltenberg kommentoi asiaa perusteellisesti lehdistötilaisuudessa Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä.

Taustalla oli pääsihteerin tiistainen toteamus siitä, ettei pääkysymys ole se, ratifioidaanko Suomi ja Ruotsi yhdessä. Pääkysymys on, että ne molemmat ratifioidaan täysjäseniksi mahdollisimman pian.

Lausunnon sävy herätti huomiota, koska se vaikutti avaavan oven maiden eriaikaiselle ratifioinnille.

Stoltenberg muistutti nyt, että hän totesi jo viime syksynä Turkin-vierailullaan, että Suomi ja Ruotsi täyttävät molemmat Madridin Nato-huippukokouksessa sovitut ehdot. Hän kehotti Turkkia ratifioimaan molemmat yhdessä.

Tämä kanta ei ole muuttunut, Stoltenberg sanoi.

Hän totesi, että Turkissa on kuitenkin erilaisia käsityksiä siitä, missä määrin Suomi ja Ruotsi ovat yhtä valmiita etenemään Natoon.

Viime aikoina Turkki on väläytellyt, että se voisi olla valmis etenemään Suomen kanssa ja jättämään Ruotsin hakemuksen ratifioimatta.

”Se on turkkilainen päätös. Turkilla on kaksi asiakirjaa. Yksi liittymisasiakirja Suomelle ja yksi Ruotsille”, Stoltenberg sanoi.

”On Turkin päätettävissä, ratifioivatko he molemmat, ja minä olen suositellut sitä. Vai ratifioivatko he vain yhden asiakirjan. Se ei ole Naton päätös. Se on Turkin päätös.”

Stoltenberg sanoi myös olevansa ”täysin vakuuttunut” siitä, että sekä Suomesta että Ruotsista tulee jäseniä.

”Samaan aikaan järjestys ei ole kaikkein tärkein asia. Kaikkein tärkein asia on, että sekä Suomesta että Ruotsista tulee pian liittokunnan jäseniä”, hän sanoi mukaillen tiistain lausuntoaan.

Stoltenberg sanoi tekevänsä jäsenyyksien eteen töitä.

Hän kertoi matkustavansa Turkkiin torstaina ja myös jäsenyysasia on esillä.