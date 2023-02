HS näyttää kello 16 alkavan kyselytunnin suorana lähetyksenä.

Torstaina oppositio haastaa jälleen hallitusta, kun eduskunta kokoontuu suulliselle kyselytunnille.

Kuluneella viikolla poliittista keskustelua on käyty muun muassa siitä, miten koulujen eriytymiseen voitaisiin puuttua politiikan keinoin. Moni poliitikko on vaatinut kouluille lisää rahoitusta, ja esimerkiksi perussuomalaiset on puhunut maahanmuuton rajoittamisesta.