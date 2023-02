”Jos olisimme silloin reagoineet voimakkaammin, sota ei olisi syttynyt”, Marin sanoi.

Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi voitu jopa välttää, jos vastatoimet Krimin valtauksen jälkeen olisivat olleet voimallisemmat.

Marin keskusteli lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa paneelissa Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

”Jälkeenpäin katsoen oli selvää, että Venäjä hyökkää, mutta me emme halunneet uskoa siihen”, Marin sanoi viitaten helmikuun 2022 hyökkäykseen.

”Vuonna 2014 teimme ison virheen”, Marin sanoi viitaten Venäjän tekemään Krimin niemimaan valtaukseen. ”Jos olisimme silloin reagoineet voimakkaammin, sota ei olisi syttynyt.”

Ukrainan tukemisessa on Marinin mukaan kyse koko kansainvälisen järjestelmän uskottavuudesta. Hän muistutti, että on vain Ukrainan päätettävissä, mikä lasketaan sodassa voitoksi. Marin sanoi, että muiden ainoa tehtävä on auttaa.

”Meidän pitää nopeuttaa ja kasvattaa sotilaallista tuotantoa ja hyvin nopeasti.”

Marin sai vastattavakseen myös kysymyksen Nato-jäsenyyshakemuksesta. Hänen mukaansa Venäjän hyökkäys oli käänteentekevä hetki.

”Kun Venäjä hyökkäsi ja sota alkoi helmikuussa, oli ilmeistä, että Suomi liittyy Natoon. Se oli ilmeistä heti sodan ensimmäisestä päivästä alkaen”, pääministeri sanoi.