Valtaosa eduskuntapuolueista kokee, että Suomen tulisi edetä sotilasliitto Natoon vaikka ilman Ruotsia. Asiasta kertoo Yle, joka kysyi asiaa puolueilta 2.–16. helmikuuta.

Keskustelu Suomen ja Ruotsin yhteisestä Nato-matkasta on käynyt kuumana viime päivät, ja aihe on puhuttanut myös Münchenin turvallisuus­konferenssissa. Suomalaispoliitikot, kuten pääministeri ja presidentti, ovat sanoneet, että yksin eteneminen ei ole Suomen tavoite.

Mahdollista se silti on. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi lauantaina, että Turkin mukaan Suomi on toteuttanut Nato-jäsenyydelle asetetut ehdot. Erityisesti Ruotsissa asia uutisoitiin niin, että Turkki näyttää Suomelle vihreää valoa. Turkki on ollut vasta­hankaisempi Ruotsin jäsenyyden kanssa.

Ylen kyselyn perusteella yksin Natoon etenemistä kannattavat kokoomus, perus­suomalaiset, keskusta, kristillisdemokraatit ja Liike nyt. Vasemmistoliitto vastustaa selkeästi sitä, että Suomi etenisi Natoon etukäteen ilman Ruotsia. Rkp ja vihreät eivät ottaneet kysymykseen kantaa, Sdp kieltäytyi vastaamasta.

Ylen kyselyn perusteella kaikkien puolueiden mukaan ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin edelleen se, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon käsi kädessä ja mahdollisimman nopeasti.