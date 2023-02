Pääministeri Marin puhui amerikkalaisohjelman haastattelussa muun muassa Ukrainan sodasta ja Suomen hiilineutraaliustavoitteesta.

CBS-kanavan arvostettu 60 Minutes -ohjelma kävi Helsingissä haastattelemassa pääministeri Sanna Marinia (sd). Ohjelma esitettiin Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana.

Aiheina haastattelussa olivat muun muassa Ukrainan sota, Suomen Nato-jäsenyyshakemus ja Suomen pyrkimys olla 2035 hiilineutraali.

Venäjä on uhka koko Euroopalle ja siksi on varmistettava, että Ukraina voittaa, pääministeri Sanna Marin arvioi.

– He hyökkäävät toiseen maahan, he surmaavat siviilejä, he tuhoavat infrastruktuuria. Venäjä on uhka meille kaikille, ja siksi meidän on varmistettava, että Ukraina voittaa, Marin sanoo haastattelussa.

Pääministeri ei myöskään usko, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa voi puhua järkeä. Sen sijaan hän kuvailee Putinin toimien olevan hyvin tunteellisia, ja perustuvan jonkinlaiseen tunteeseen Venäjän historiasta ja suuruudesta.

– He näkevät Ukrainan osana Venäjää ja uskovat, että heillä on oikeus hyökätä toiseen itsenäiseen maahan, Marin jatkaa.

Marinilta kysytään myös hänen vierailustaan Ukrainaan, ja haastattelija Sharyn Alfonsi sanoo, että on eri asia sanoa tukevansa Ukrainaa, mutta aivan toinen vierailla paikan päällä. Pääministerin mukaan on tärkeää näyttää solidaarisuutta monin eri tavoin. Hän listaa myös Ukrainaan toimitettavan humanitaarista, taloudellista ja sotilaallista apua.

– Minusta se on erittäin tärkeä viesti, että olemme tässä yhdessä, he eivät ole yksin, olemme aivan heidän vierellään.

Pääministeri kertoo kallistuneensa Naton puolelle jo ennen Venäjän hyökkäystä. Ennen sotaa Suomi ei ollut kuitenkaan hänen mukaansa valmis Natoon, mutta heti hyökkäyksen jälkeen hän tiesi, että sotilasliitto on ainoa tie Suomelle.

– Olemme Venäjän naapuri, ja nyt olemme nähneet, että Venäjä hyökkää tänä päivänä naapurimaahansa, Marin tarkensi näkemystään kysyttäessä.

– Emme ikinä enää halua nähdä sotaa Suomessa, joten kysyimme itseltämme, mikä on se raja, jota Venäjä ei ylitä, ja se on Naton raja.

Putin on varoittanut vastatoimista, jos Suomi päättäisi liittyä Natoon. Haastattelussa Marinilta kysytään, näkeekö hän venäläispresidentin puheet uhkana.

– Mielestäni meidän ei tulisi tehdä päätöksiämme pelosta, Marin sanoo.

Sen sijaan päätöksissä tulisi pääministerin mukaan punnita sitä, miltä suomalaisista oikeasti tuntuu ja mitä ajattelemme asiasta.

– Siksi liitymme Natoon, ja toivottavasti olemme hyvin pian Naton jäsen, hän summaa.

Ukrainan sodan suhteen Marin korosti, kuinka tärkeää on, että Ukraina voittaa sodan ja että Ukrainaa tuetaan kaikin mahdollisin tavoin.

– Pelkään, että jos Ukraina ei voittaisi sotaa, meillä voisi olla edessä vuosikausia sotaa. Se lähettäisi viestin, että toisen maan voi valloittaa ja toiseen maahan voi hyökätä ja hyötyä siitä.

Marin sanoi arvostavansa sekä EU:n että Yhdysvaltain ponnistuksia Ukrainan tukemiseksi.

– Mutta mielestäni meidän pitäisi tehdä vielä enemmän varmistaaksemme, että Ukraina voittaa tämän sodan, Marin sanoi.

– Olemme valmiita asettamaan vielä kovempia pakotteita, olemme halukkaita tarjoamaan sellaista sotilaallista apua mitä Ukraina tarvitsee.

Haastattelussa kysyttiin myös Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Toimittaja kysyi Marinilta, onko Suomella nykyisessä taloudellisessa tilanteessa varaa pitää kiinni hiilineutraaliustavoitteestaan.

– Meillä ei ole varaa olla tekemättä näitä asioita. Suurin kasvumme ja uudet työpaikat tulevat olemaan vihreän siirtymän sektorilla, Marin sanoi.

Marin korosti hiilineutraaliustavoitteesta puhuessaan ympäristöarvojen lisäksi nimenomaan taloudellista hyötyä.

– Olemme tietysti itsekkäitä siinä mielessä, että haluamme hyötyä vihreästä siirtymästä.

Marin totesi, että ilmastonmuutoksen hillintään on herättävä nyt.

– Meillä ei ole toista planeettaa.

Marinilta kysyttiin, ymmärtävätkö nuoremman sukupolven päättäjät tämän paremmin. Marin totesi, että politiikkaan tarvitaan kaikenikäisiä päättäjiä monenlaisista taustoista, mutta myös lisää nuoria ihmisiä.

Toimittaja tenttasi Marinia vielä siitä, mitä etua tai hyötyä on siitä, että poliitikko tai pääministeri on nuorempaa sukupolvea.

– Ihmiset ovat aina erilaisia, riippumatta heidän iästään tai sukupuolestaan, Marin aloitti.

– Nuori ei tarkoita aina progressiivista. Mutta nuoremmilla sukupolvilla on suurempi tarve tarttua nopeasti ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Nuoria ei tarvita vain päättäjiksi, vaan tärkeää on tarjota nuorille ääni: mahdollisuus vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia maailmassa.

Haastattelussa sivuttiin lyhyesti myös Marinin viimekesäisestä bilevideosta seurannutta maailmanlaajuista huomiota. Marin kommentoi edelleen tanssivansa ja juovansa silloin tällöin.

Marin kommentoi, että asiasta syntynyt kohu johtui osittain siitä, millaisia odotuksia etenkin naispoliitikoille asetetaan.

– Luulen, että yksi syy kohuun oli se, miltä näytin ja miten tanssin videolla. Ihmisten mielestä se ei ollut soveliasta, Marin sanoo.

– Valitettavasti edelleen naisille – ja etenkin tässä asemassa oleville naisille – asetetaan odotuksia, että ei saisi olla ihminen, erilaisine puolineen. En välitä noista säännöistä.

Artikkelia päivitetty ja otsikkoa muokattu klo 04.00.