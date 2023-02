Kuljetusalojen puheet Saksan palkankorotuksista tuskin ilostuttavat sopimuksensa jo tehneitä SAK:laisia liittoja, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Robert Sundman analyysissaan.

Sunnuntai-ilta ei tuonut sovintoa ahtaajien työriitaan.

Viime viikon keskiviikkona alkanut Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lakko satamissa jatkuu, eikä sille ole asetettu päättymispäivää.

Sovittelija Leo Suomaa teki viime viikolla kaksi sovintoesitystä, joista kumpikaan ei AKT:lle kelvannut.

Sovittelijan toimiston eväät on nyt aika lailla käytetty loppuun, Suomaa kuvaili sunnuntaina Bulevardilla paikalla olleille tiedotusvälineille. Sovittelu jatkuu keskiviikkona.

Käytännössä sovittelijan ”eväänä” on ollut tarjota osapuolille suurin piirtein sellaisia palkankorotuksia, joista muutkin ovat kierroksella päässeet yhteisymmärrykseen.

Hylätyssä sovintoesityksessä ahtaajien palkkoja olisi korotettu tänä vuonna 3,4 prosentin yleiskorotuksella ja ensi vuonna 2,4 prosentin yleiskorotuksella.

Työmarkkinakielessä korotusprosentit ilmaistaan usein kustannusvaikutuksen kautta. Koska alalla prosenttikorotukset muutetaan senttimääräisiksi korotuksiksi tietyllä kertoimella, syntyy tästä niin kutsutusta ”sentityksestä” sovittelijan mukaan vielä 0,1 prosenttiyksikön kustannusvaikutus kumpaisellekin vuodelle.

Nämä 3,5 ja 2,5 ovat samat korotusprosentit, joista Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat pääsivät reilut kaksi viikkoa sitten sopuun.

Teollisuusliiton sopimuksissa maksetaan tosin myös kertaerä, jonka noin prosentin suuruinen kustannusvaikutus olisi saatu sovittelijan mukaan ahtaajille aikaiseksi oikeilla palkankorotusajankohdilla.

Erityisesti työnantajapuoli on pitänyt teknologiateollisuuden sopimusta ”päänavaajana”, jonka kustannusvaikutusta eli ”yleistä linjaa” ei pitäisi muillakaan aloilla ylittää.

Sopu teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa runsaat kaksi viikkoa sitten aukaisikin jonkinlaisen työmarkkinasolmun. Sen jälkeen Bulevardilla päästiin pian yhteisymmärrykseen useammasta toimihenkilösopimuksesta sekä muun muassa kaupan alan ja taloushallintoalan sopimuksista.

Korotukset ovat noudatelleet Teollisuusliiton viitoittamaa linjaa.

Julkisen sektorin työntekijäliitot huomauttavat usein, etteivät ne ole sitoutuneet vientivetoiseen neuvottelumalliin.

Vastakkainasettelu julkisen ja yksityisen sektorin palkansaajien välillä on työmarkkinoilla tuttua, mutta hyvä kysymys on, kuinka halukkaita muut teollisuuden liitotkaan ovat päänavaajan suojelemiseen.

Sunnuntaina illalla AKT toisti tavoittelevansa ratkaisua, joka ei ylitä ”Saksan teollisuuden sopimustasoa”. Aiemmin liiton puheenjohtaja Ismo Kokko on kritisoinut ajatusta, että muiden liittojen tulisi sitoutua Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien neuvottelemaan palkkaratkaisuun.

Myös rautatieläiset ovat julistaneet maaliskuulle lakkoja, joiden avulla he kertovat tavoittelevansa ”Saksaan vertautuvaa” palkkaratkaisua.

Eri maiden sopimuskorotuksia ei voi aivan verrata keskenään, mutta Saksassa teollisuuden liitot ovat sopineet noin viiden prosentin korotuksesta tälle vuodelle.

Kahdelle vuodelle paketti on yhteensä yli kahdeksan prosenttia, kun Suomessa on sovittu enemmänkin kuudesta. Nämä prosentit eivät pidä sisällään kertaeriä, joita myös Saksassa on duunareille maksettu.

Tilanne on kiusallinen. SAK:laiset liitot lähtivät kierrokselle aiempaa vahvemmalla yhteisellä viestillä ja jaetuilla tavoitteilla.

Nyt erityisesti kuljetusalojen liitot haluavat ylittää sen, mitä SAK:n suurimmat jäsenliitot eli Teollisuusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto Pam ehtivät omilleen sopia.

AKT jatkoi sovittelua maanantaina iltapäivällä autoalan sopimuksistaan yhdessä Autoliikenteen työnantajaliiton (ALT) kanssa.

Kuorma-autoalan, säiliöauto- ja öljytuotealan sekä terminaalitoiminta-alan ensimmäisten lakkojen on määrä loppua tiistain ja keskiviikon aikana. Samalla loppuvat myös Posti- ja logistiikka-alan unionin Paun julistamat tukilakot.

Autoaloilla uudet lakot alkavat maaliskuun ensimmäisenä päivänä, mikäli sopuun ei päästä tätä ennen.

Kuten työmarkkinoilla yleensä, sopu voi lopulta löytyä yllättävän tuntuisestikin. Avainasemaan voi nousta esimerkiksi kompromissiratkaisu työehtosopimuksen teksteistä.

Tekstikysymyksillä tarkoitetaan työehtosopimuksien määräyksiä ja ohjeita esimerkiksi työvuoroista, vuosilomista, lomautuksista ja sairausajan palkoista.

”Suomaan tarjoama sovintoehdotus oli kaksivuotinen, mutta pelkkä raharatkaisu. Tekstikysymyksiä se ei sisältänyt lainkaan”, kritisoitiin sunnuntaina AKT:n tiedotteessa.