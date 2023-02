Twitteriin alkoi ilmestyä useita samalla käännösvirheellä varustettuja Nato-vastaisia viestejä. Professori Aki-Mauri Huhtisen mukaan operaation toteuttajasta on mahdoton sanoa mitään varmaa.

Suomen Twitter-keskustelijoita on maanantaina huvittanut tökerö yritys häiriköidä Suomen turvallisuuspoliittista keskustelua valetilien avulla.

Viestipalvelu Twitterissä ovat alkaneet kiertää koontikuvat useilta eri tileiltä lähetetyistä viesteistä. Viesteissä vakuutetaan, että ”Nato ei voi tallentaa Suomea”.

Filosofian professoriksi esittäytyvä nimimerkki ”Väinö Tatti” on esimerkiksi kirjoittanut tammikuun lopussa, että ”Nato ei voi tallentaa Suomea Venäjältä”.

Toinen nimimerkki ”Dmitri Alekseev” taas on julkaissut päivää aiemmin eri sanoin saman näkökannan:

”Luuleeko joku oikiasti että Nato voisi Suomen tallentaa. Suomi on vain pelinappula natolle! Ei tallenna!”

Tilien nimet ja henkilöhahmot ovat mitä ilmeisimmin tekaistuja, eivätkä kuulu kenellekään oikealle samannimiselle henkilölle.

Vastaavia viestejä on lähetetty tänä vuonna ainakin neljältä eri tililtä ja niillä on osallistuttu useisiin eri keskusteluihin.

Yleisin Twitter-kansan keksimä selitys on, että asialla ovat Venäjän laskuun toimivat trollit eli nettikeskustelun häiriköijät, joille on sattunut internetin käännöskoneen kanssa vahinko. Turvaaminen tai pelastaminen olisi muuttunut tallentamiseksi.

Venäjällä toimii esimerkiksi Pietarin trollitehtaaksi kutsuttu laitos, jonka työntekijät suoltavat palkkatöinään hallinnon toivomia viestejä ja disinformaatiota eri maiden sosiaalisen median areenoille. Moni on viitannut siihen.

Maanpuolustuskorkeakoulun professorin Aki-Mauri Huhtisen mukaan trollitehtaan kaltainen toimija on yksi mahdollinen selitys. Hän kuitenkin korostaa, että lopulta tekijästä ei näillä tiedoin voi vielä sanoa mitään varmaa.

Teoriassa olisi mahdollista sekin, että jokin suomalainen yksityishenkilö olisi halunnut synnyttää irvailuun sopivaa materiaalia, jotta Venäjän propagandan vaaroja saataisiin laajempaan tietoisuuteen.

”Vaikea sanoa, mikä tässä on takana. Voi olla myös kotimainen toimija, joka haluaa vain häiriköidä”, Huhtinen sanoo.

Pietarin trollitehtaaseen toimintatapa sopisi Huhtisen mukaan siinä mielessä, että kaikki heidän viestinsä eivät ole erityisen huolella laadittuja.

”Heillä yleisenä trendinä on se, että he eivät välitä vaikka se olisi tökeröä. Isossa mittakaavassa tavoite on köyhdyttää informaatioympäristöä. Ei yritetä tehdä pelkkiä huipputuotteita.”

Asiallinen tieto hukutetaan roskaan.

Joitakin päätelmiä voi tehdä tallentaa-verbiä käyttäneitä tilejä tutkimalla.

Tarkasteluun voidaan ottaa tilit Väinö Tatti, Dmitri Alekseev, Uolevi Aalto ja Pjotr Kalashnikov, jotka kaikki ovat tuota ilmausta Naton yhteydessä käyttäneet.

Kaksi tileistä on perustettu joulukuussa, yksi tammikuussa ja yksi helmikuussa. Seuraajia tileillä on kymmenestä viiteenkymmeneen, minkä vuoksi huomiota on haettu liittymällä muiden keskusteluihin.

Jokaiselta tililtä löytyy myös luonteikasta suomen kieltä, jota ei heti arvaisi käännösrobotin tekemäksi. On sanoja ja sanontoja, kuten ”viheliäinen”, ”puuta heinää” ja ”verorahoin pyörivä pulju”.

Toisaalta esiintyy karkeitakin kielivirheitä ja tämä toistuva suojaamisen tai turvaamisen nimittäminen tallentamiseksi.

Kaksi neljästä ilmoittautuu kuvailussaan heteroiksi, ja osalla on nimen perässä erehdyttävä puoluelyhenne – hieman kuin he olisivat vaaleissa ehdolla. Alekseev väittää valheellisesti olevansa LUT-yliopiston professori. ”Perhokalastus kiinnostaa”, lukee myös esittelyssä.

”Järjen äänenä” ja ”sentristinä” esittäytyvä ”Uolevi Aalto” on puolestaan lisännyt profiiliinsa linkkauksen Turun yliopiston tilille.

Kaikki ovat jakaneet toistensa tviittejä. Muutoinkin tyylistä syntyy vaikutelma, että kyseessä on yhden henkilön tai yhden ryhmittymän luoma hahmokokoelma. On yritetty antaa kuva, että Naton kykyä turvata Suomea epäillään nyt sekä oikeistossa että vasemmistossa.

Pjotr Kalashnikov on lisännyt nimensä perään kirjaimet SDP. Kuvaus vakuuttaa, että tällä hahmolla ”naisten oikeudet ja tasa-arvo menevät kaiken edelle”.

Osa Twitter-keskustelijoista on arvaillut virheen lähteeksi englannin save-verbiä, joka tarkoittaa sekä pelastamista että tallentamista. Tämä on hieman epäloogista, jos samalla olettaa viestijän olevan venäjänkielinen.

Sama virhe voisi kuitenkin syntyä myös venäjänkielistä tekstiä käännettäessä.

Esimerkiksi venäjän verbillä sohranit on monta suomalaista vastinetta riippuen asiayhteydestä: säilyttää, turvata ja varjella mutta myös tallentaa.

Professori Huhtinen kehottaa nyt tarkkailemaan, alkaako sosiaalisessa mediassa yleistyä tämän kaltainen vaali- ja Nato-keskusteluiden häirintä, jossa esimerkiksi tekeydytään ehdokkaiksi.

”Jos näitä tulee lisää ja tämä laajenee, voidaan ruveta katsomaan, onko tässä laajempi disinformaatioliikehdintä kyseessä.”