Main ContentPlaceholder

Politiikka | Tietoturva

Lintilä sai Metalta Whatsapp-tilinsä loki­tietoja: ei vielä kerro, mitä niistä käy ilmi

Ministeri Mika Lintilä (kesk) on saanut Whatsapp-tiliinsä liittyviä käyttäjä­tietoja teknojätti Metalta. Tiedoista on toivottu löytyvän vastausta siihen, miten tiliä on viime viikkoina käytetty.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Elinkeinoministeri Mika Lintilä edustaa keskustaa.