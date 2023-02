Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esitteli torstaina puolueensa uuden energia- ja ilmastopoliittisen linjapaperin.

Päästökauppa tulisi keskeyttää, tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuslupien myöntämistä tiukentaa sekä turpeen käyttöä lisätä poistamalla siltä energiavero.

Muun muassa tällaisia toimenpiteitä esitetään tänään julkaistussa Sinivalkoinen siirtymä -nimisessä perussuomalaisten energia- ja ilmastopoliittisessa linjapaperissa.

Linjapaperi esiteltiin torstaina. Tiedotustilaisuudessa puolueen puheenjohtaja Riikka Purra korosti perussuomalaisten olevan ainoa puolue, joka ei kannata ”pidäkkeetöntä vihreää ilmastosanomaa”.

Tilaisuudessa Purra myös kyseenalaisti väitteen, jonka mukaan elinkeinoelämä ja yritykset vaatisivat Suomeen maailman kunnianhimoisinta politiikkaa vilpittömästi.

”Kuten olen monesti sanonut, jos nyörit ovat maassa löysällä vihreän rahan kohdalla, sille todella on ottajia eikä tästä tarvitse olla ihmeissään. Veronmaksajan raha on halpaa. Se on näille ideologioille aivan julmetun halpaa”, Purra totesi.

Isossa kuvassa linjapaperissa lähdetään liikkeelle siitä, että talvella Suomeakin vaivanneen energiapulan syynä ei ole Venäjän hyökkäys Ukrainaan, vaan muun muassa ”ylikireä ilmastopolitiikkaa”.

Vihreän siirtymän edistämisen sijaan Suomen tulisi linjapaperin mukaan energian hintojen laskemiseksi tukeutua nykyistä tiukemmin fossiilisiin energialähteisiin.

Tähän puolueen mukaan voitaisiin päästä muun muassa luopumalla EU:n laajuisesta päästökauppajärjestelmästä, joka nostaa fossiilisten energialähteiden hintoja ja kannustaa vihreisiin energialähteisiin. Samalla puolue poistaisi muun muassa turpeen energiaveron kokonaan.

Polttoaineiden hintaa puolue laskisi luopumalla biopohjaisten polttoaineiden jakeluvelvoitteesta.

Linjapaperi toistaa perussuomalaisten kannan, jonka mukaan Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite pitäisi siirtää vuoteen 2050.

Perussuomalaiset muun muassa edistäisi vedyn tuotantoa sekä pienydinvoimaloiden rakentamista Suomessa. Sen sijaan tuuli- ja aurinkovoimalle myönnettäviä rakennuslupia puolue tiukentaisi ja lisäisi näiden valmistajien velvoitteita nykyisestä.

Ehdotuksilla on myös EU- ja ulkopoliittisia ulottuvuuksia.

Puolueen mielestä Suomen tulisi muun muassa irrottautua EU:n nykyisestä yhteisten sähkömarkkinoiden mallista ja perustaa muiden Pohjoismaiden kanssa oma sähkön tuotanto- ja hinnoittelualue, jottei Suomen tarvitsisi viedä sähköä eteläiseen Eurooppaan.

Ehdotuksen mukaan tähän alueeseen voisi ”mahdollisesti” ottaa Baltian mukaan.