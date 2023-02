Maa- ja metsätalous­valiokunnassa puhkesi riita susien metsästämisestä, joka johti toiseen ulos­marssiin maahanmuuttajien kotoutumista koskevan uudistuksen käsittelyssä.

Eduskunnassa nähtiin keskiviikkona niin hallitus- kuin oppositio­puolueidenkin ulosmarssit kahdessa eri valiokunnassa. Erimielisyydet susien metsästämisestä ja maahanmuuttajien kotoutumisesta nivoutuivat yhteen kaoottisella tavalla.

Käsillä ovat viimeiset päivät, kun lainmuutoksia voidaan vielä edistää ennen eduskunnan maaliskuun alussa alkavaa vaalitaukoa.

Keskiviikon riitely alkoi maa- ja metsätalousvaliokunnasta, jossa käsiteltiin metsästyslain muuttamista suden metsästykseen liittyvän kansalaisaloitteen vuoksi. Tavoitteena oli helpottaa suden kannanhoidollista metsästystä.

Laissa sanotaan, ettei metsästykseen voi myöntää poikkeuslupaa, jos se haittaa lajin ”suotuisan suojelutason säilyttämistä”. Hallinto-oikeudet ovat kumonneet monia susien kannanhoidollisen metsästyksen lupia muun muassa tähän perustuen.

Nyt pykälää oli tarkoituksena muuttaa niin, että metsästys voidaan sallia, jos se ei vaaranna suotuisan suojelutason saavuttamista.

Vihreät oli jo hyväksynyt tappionsa ja pykälästä oli yhteisymmärrys. Sen perusteluista tuli kuitenkin kiistaa hallituksen sisällä. Muissa hallituspuolueissa uskottiin keskustan aikovan äänestää opposition mukana.

Niinpä vihreät niin sanotusti pöytäsi asian. Sdp:n ja vasemmistoliiton edustajat jättivät saapumatta minuutteja myöhemmin järjestettyyn uuteen kokoukseen eli käytännössä suorittivat ulosmarssin.

Sdp:n ja vasemmistoliiton poisjäännin vuoksi oppositiopuolueilla oli maa- ja metsä­talous­valiokunnassa tilapäinen enemmistö.

Eduskunnan työskentelysääntöjen mukaan tilapäisillä enemmistöillä ei tule edistää asioita valiokunnissa. Valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) julkaisi jopa sosiaalisessa mediassa videon, jossa eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen toteaa asian.

Niinpä keskusta ja oppositiopuolueet eivät saaneet mietintöä valmiiksi. Aikataulu­paineiden vuoksi on mahdollista, että susien metsästyksen helpottaminen ei etene lainkaan.

”Tässä tahallaan pelattiin päätösvalta pois. Vastuunkanto ei maistunut”, sanoo maa- ja metsätalous­valiokunnassa kokoomusta edustava Markku Eestilä Sdp:n ja vasemmisto­liiton toiminnasta.

Perussuomalaiset ja kokoomus kostivat hallituspuolueille myöhemmin keskiviikkona hallintovaliokunnassa. Hallituspuolueet olisivat halunneet saada valmiiksi mietinnön maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen tähtäävästä lakiesityksestä.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat marssivat ulos, ja valiokunnan puheenjohtaja Mari Rantanen (ps) päätti kokouksen. Sekä Rantanen että hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie (kok) edustavat oppositiopuolueita.

Hallituspuolueiden edustajat jatkoivat ulosmarssin jälkeen kokousta ja valitsivat valiokunnan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi vasemmistoliiton Matti Semin.

Valiokuntien ei kuitenkaan tule eduskunnan työskentelysääntöjen mukaan käsitellä asioita päätökseen väliaikaisen puheenjohtajan johdolla kuin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tilannetta ei vielä keskiviikkona katsottu poikkeukselliseksi, joten mietintö ei valmistunut.

Hallintovaliokunnan seuraava kokous on torstaina. Kotoutumislain muutos ei kuitenkaan ole kokouksen esityslistalla. Hallituspuolueiden edustajien käsityksen mukaan siitä on pitänyt huolta valiokunnan puheenjohtaja Rantanen.

Hallituspuolueiden edustajat uskovat, että perussuomalaiset ja kokoomus pyrkivät estämään uudistuksen läpimenon viivyttämällä käsittelyä.

Rantanen kommentoi asiaa vähäsanaisesti.

”Ei tässä mitään suurta dramatiikkaa ole, asian käsittely on kesken. Asiallisesti hallituksen esitys on puutteellinen, koska se ei ole maahanmuuttajille tarpeeksi velvoittava. Siinä pitäisi olla sellaisia elementtejä, että esimerkiksi kielen opiskeluun on osallistuttava sosiaaliturvan saamiseksi”, Rantanen sanoo.

Sdp:tä valiokunnassa edustava Eveliina Heinäluoma sanoo toivovansa, että kotoutumislain uudistus saadaan vielä torstaina esityslistalle joko yksimielisesti tai äänestyksen kautta. Hänellä on oma arvionsa oppositiopuolueiden toiminnasta valiokunnassa.

”Olisiko vaalit tulossa”, Heinäluoma sanoo.