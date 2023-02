Valtion työmarkkina­ratkaisu on hyväksytty

Palkkoja korotetaan 1. toukokuuta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia.

Valtion työmarkkinalaitos ja työntekijöitä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelu­järjestö Juko, Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat hyväksyneet torstaina virka- ja työehtosopimuksen vuosille 2023–2025. Sopimuksesta saatiin neuvottelutulos keskiviikkona.

Asiasta tiedottaa valtiovarain­ministeriö.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen. Palkkoja korotetaan 1. toukokuuta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia, ja 1. maaliskuuta 2024 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia.

Hyväksymisprosessi etenee siten, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvosto­käsittely tapahtuu viikolla 9. Samalla viikolla valtioneuvosto­käsittelyn jälkeen eduskunnan valtiovarain­valiokunta vielä käsittelee sopimuksen, ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Valtiolla työskentelee noin 80 000 ihmistä.