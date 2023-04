Tulevalla hallituksella on edessään poikkeuksellisen iso määrä vaikeita ratkaisuja mutta vähän jos lainkaan lisää rahaa käytettävissään. Ratkaisuja vaativat niin sote, maatalous kuin turvallisuuskin.

Uuden hallituksen hallitusohjelma tulee olemaan poikkeuksellisen tärkeä Suomen tulevaisuudelle. HS selvitti, mistä kaikesta seuraavan hallituksen pitää päättää.

Sunnuntain eduskuntavaaleissa oikeistolaiset oppositiopuolueet saivat 17 kansanedustajaa lisää. Sanna Marinin (sd) hallituksessa olevat keskustavasemmistolaiset puolueet puolestaan menettivät yhteensä 17 paikkaa.

Muutosta haluavat siis voittivat, mutta vielä ei ole tiedossa hallituksen kokoonpanoa, joten muutoksen suuruutta on vaikea arvioida.

Todennäköisesti uutta hallitusta alkaa johtaa kokoomus.

Lue lisää: Edessä on kovia päätöksiä, mutta ”keneltäkään ei vaadita mahdottomuuksia”, sanoo Orpo

Jos kaikki menee ilman yllättäviä käänteitä, hallitusohjelman teko alkaa parin viikon kuluttua.

Tuo ohjelma määrittelee, miten Suomi muuttuu seuraavan neljän vuoden aikana.

Vaalikampanjat keskittyivät paljon talouteen, mutta velkaantumisen hidastaminen ei ole ainoa tehtävä, joka seuraavalla hallituksella on.

Eri puolueilla on erilaisia painotuksia, mutta seuraavalla hallituksella on myös tehtäviä tai ainakin pohdittavia asioita, joita on vaikea välttää.

Sinänsä seuraava hallitus saa päättää itse, mitä se tekee, kunhan se tekee sen lakeja, kansainvälisiä sääntöjä ja EU-päätöksiä noudattaen.

HS keräsi muun muassa virkamiesraporteista, puolueilta ja asiantuntijoilta päätöksiä, joita seuraavalla hallituksella on edessään – halusi se tai ei. Sekin on päätös, ettei tehdä asialle mitään, vaan siirretään ongelma seuraavalle hallitukselle.

Ratkaisuista pyritään linjaamaan jo hallitusohjelmaneuvotteluissa, joissa yhdenkään puolueen ohjelma ei mene sellaisenaan läpi.

Monilla asioilla on kiire, sillä Suomessa hyvinvointia on pidetty yllä jo yli kymmenen vuotta velalla. Vanhenevan Suomen kyky pitää kiinni nykyisestä hyvinvoinnista on heikentymässä, elleivät tulevan hallituksen päätökset muuta suuntaa.

Kiireellisiä päätöksiä vaativat etenkin koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut, julkisen talouden tasapainottaminen, ilmasto, luonto sekä maahanmuuton etujen ja ongelmien ratkaiseminen.

Terveydenhuoltoa riivaa niin henkilöstö- kuin rahapulakin.

EU sanelee merkittävän osan siitä, mitä seuraavan hallituksen pitää tehdä. Monien Suomen lakien keskeinen sisältö tulee EU:sta.

Seuraava komissio valitaan kesäkuussa 2024 pidettävien eurovaalien jälkeen.

Hallitus joutuu vaikuttamaan nykyisen sekä seuraavan komission uusiin esityksiin, joten pääministerin ja monien ministereiden toinen kotikenttä on seuraavallakin kaudella maailma ja Bryssel.

Lue lisää: Perussuomalaisten Purra ei tue EU:n laajenemista: ”Ukrainalla ei ole oikotietä EU-jäsenyyteen”

Kaikilla ministeriöillä ja etujärjestöillä on isot listat ohjeita, toiveita ja vaatimuksia seuraavalle hallitukselle.

Tulevalla hallituksella on edessään poikkeuksellisen iso määrä vaikeita ratkaisuja mutta vähän jos lainkaan lisää rahaa käytettävissään.

Ja koskaan ei tiedä, mitä seuraavat neljä vuotta tuovat tullessaan. Nykyisen hallituksen ohjelmaa kirjoitettaessa ei ollut tiedossa koronapandemia, Ukrainan sota, Nato-jäsenyys tai vuosikymmenien kovin hintojen nousu.

Seuraavassa käymme läpi ratkaisuja vaativat asiat ala kerrallaan.

Suomen maankäyttö on muuttunut päästölähteeksi muun muassa runsaiden hakkuiden ja soiden ojitusten takia.

Ilmasto, ympäristö ja rakentaminen

Marinin hallituskaudella laaditun ilmastolain mukaan Suomen pitää kulkea kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä sitoo myös seuraavaa hallitusta – ellei se muuta lakia.

Ilmastopaneelin arvion mukaan päästövähennysten osalta ollaan hiilineutraaliuspolulla. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan, koska joulukuussa varmistuneiden tietojen mukaan Suomen maankäyttö onkin aikaisemmista laskelmista poiketen muuttunut päästölähteeksi. Syinä ovat muun muassa runsaat hakkuut ja puuston hidastunut kasvu.

Metsälain muuttamista hallitus joutuu myös pohtimaan, jotta metsiä ei hakata liian nuorina.

Ilmastopaneelin mukaan kustannustehokkaimpia keinoja vähentää päästöjä ja vahvistaa hiilinieluja ovat maankäytön muutosmaksu, suokasvillisuuden palauttaminen turvepelloille nostamalla pohjavesiä vettämällä, suometsien käsittely ja hakkuiden supistaminen.

Näihin seuraava hallitus joutuu ottamaan kantaa, olivat hallituksessa mitkä puolueet tahansa.

Lue lisää: Uusi hallitus joutuu miettimään rajanvetoa luonnon ja ihmisen välille

EU:n käytännön toimet irtautua fossiilisista polttoaineista jatkuvat, sillä uusikaan komissio tuskin alkaa radikaalisti jarruttaa ilmastotoimia.

EU:ssa on päätetty, että unioni vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tähän liittyvää EU:n lainsäädäntöä tulee valmistumaan myös seuraavan komission aikana. Suomelle vaikeimpia asioita on maankäyttösektorin, kuten peltojen ja metsien, hiilinielun lisääminen.

Aiemmin runsaslukuisten hömötiaisten määrä Suomessa on vähentynyt huomattavasti muun muassa hakkuiden takia.

Seuraavalla hallituskaudella luontokato nousee aikaisempaa enemmän esille myös EU:ssa, ja vaikeita suojelupäätöksiä pitäisi tehdä.

Lue lisää: Suomi tarvitsee luontolain, ehdottavat kestävyystutkijat

Ympäristöministeriön virkamiehet ehdottavat, että seuraava hallitus valmistelee luonnon monimuotoisuutta turvaavan luontolain. Tavoitteena olisi luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen.

Ministeriön ajatuksena on, että hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen arviointi toteutetaan ensi vuonna ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimiin tavoitteen saavuttamiseksi.

Hallituksen pitäisi myös asettaa maankäyttösektorin nieluille määrällinen tavoite.

Hallituksella on kovat paineet uudistaa maataloustukijärjestelmä, jotta se ohjaisi paremmin aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon.

Ruoka ja maatalous

Hallitus joutuu miettimään, miten se ohjaa ihmisiä ilmaston kannalta terveempään ruokailuun ja hankkiiko se valtiolle lisää rahaa nostamalla ruuan ja juomien arvonlisäveroa.

Ukrainan sodan seurauksena huoltovarmuus sekä omavaraisuus ruuassa ja muissa elintärkeissä tuotteissa ovat nousseet uudeksi huolenaiheeksi. Ne vaativat lisätoimia – ja rahaa.

Jo kaksi hallitusta on yrittänyt saada kasaan uutta maankäyttö- ja rakennuslakia. Marinin hallitus sai rakennuslain aikaiseksi, mutta seuraavalle hallitukselle jäi laajasti kansalaisiin vaikuttavan maankäyttölain saattaminen loppuun.

Lue lisää: Lain uudistus mahdollistaisi alle 30-neliöisen piha­saunan tai varaston rakentamisen ilman mitään lupaa

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) esittää vuoteen 2040 ulottuvan maatalouspoliittisen strategian valmistamista. Sillä yritettäisiin varmistaa elävä maatalous seuraavilla vuosikymmenillä.

Hallituksella on kovat paineet uudistaa maataloustukijärjestelmä, jotta se ohjaisi paremmin kannattavaan ja kestävään ruuantuotantoon.

Rahaa seuraavalla hallituksella ei ole, joten se ei voi pelastaa maataloutta jatkuvilla tukipaketeilla. Ruokaketjuun tarvitaan tasaisempi tulonjako, eli hallituksella on intressi saada kauppa maksamaan enemmän tuottajille.

Myös vesilaki vaatii uudistusta. Ministeriön mukaan erityisen tärkeää on varautua vedenkin osalta poikkeustilanteisiin ja varmistaa häiriötön toiminta.

Turvallisuus ja oikeus

Venäjän aggressiivisuus ja hyökkäys Ukrainaan tulevat vaikuttamaan moneen päätökseen seuraavalla kaudella. Puolustus- ja rajamenoja sekä erilaisia kyber- ja muita turvallisuustoimia lisätään.

Maavoimien keskeisten järjestelmien elinkaarien päättyminen tuo paineen uudistaa maapuolustusta 2020-luvun lopulta alkaen.

Valtion turvallisuuden kannalta keskeisten kiinteistöomistusten valvontaa tullaan todennäköisesti tiukentamaan.

EU-politiikkaa määrittävät laajasti Ukrainan sota ja maan mahdollinen jälleenrakennus, joka vaatii myös Suomelta rahaa ja jakaa EU-valtioita mahdollisesti enemmän kuin sotatoimien tukeminen.

Nato-jäsenyys tuo hallituksen työhön aivan uuden eikä välttämättä helpon ulottuvuuden, josta pitää linjata hallitusohjelmassa. Myös Kiina-suhteesta on linjattava.

Lue lisää: Stoltenberg patistaa Nato-maita kasvattamaan puolustusmenojaan – Vain seitsemän maata ylsi tavoitteeseen

Hallitus joutuu varautumaan siihen, että kuivuus ja kuumuus voivat tuoda jo seuraavan hallituksen aikana merkittävän määrän maahanmuuttajia Afrikasta ja Lähi-idästä.

Hallituksen on päätettävä, miten se muuttaa humanitaarisen maahanmuuton sääntöjä. Perussuomalaisille tämän selvä tiukennus on hallitukseen menon kynnyskysymys.

Valmiuslaki tullaan todennäköisesti uusimaan, jotta se sopisi paremmin esimerkiksi pandemioihin ja muihin häiriötilanteisiin.

Seuraavan hallituksen pitää pohtia myös oikeuslaitoksen vahvistamista sekä eri viranomaisten toiminnan parempaa yhteensovittamista muun muassa rikosprosesseissa ja sosiaaliturvassa.

Saamelaiskäräjälaki jumiutui jälleen, joten sekin odottaa seuraavan hallituksen pöydällä.

Lue lisää: Orpo ei ota kantaa saamelais­käräjälain sisältöön: ”On kyse Lapin asukkaiden välisestä yhteis­elosta”

Ahvenanmaan itsehallintouudistus pitäisi sekin vihdoin tehdä.

Oikeusministeriössä olisi halua uudistaa vaalijärjestelmä, jotta vaalien suhteellisuus toteutuisi nykyistä paremmin ja äänestysaktiivisuus nousisi.

Virkamiehet ovat jo pitkään vaatineet kansalaisille uusia osallistumisen kanavia ja demokratiainnovaatioita, mutta monet vallassa olleet puolueet ovat olleet ideoille nihkeitä, koska ne ovat katsoneet puolueensa kannatuksen kärsivän uudistuksista.

Rikostuomioiden koventamisesta on myös edessä keskustelua.

Seuraava hallitus joutuu etsimään lisää keinoja, joilla ehkäistään jengiytymistä ja nuorten rikollisuutta.

Tekoäly voi olla hallituskauden suurimpia teemoja, ja se vaatii todennäköisesti lakeihin ja moniin strategioihin uudistuksia.

Suomen puolustusmenot ovat kasvussa muun muassa F-35-hävittäjien hankinnan ja Ukrainan sodan vuoksi.

Talous, elinkeinoelämä ja verotus

Valtiovarainministeriön mukaan kahden seuraavan hallituksen pitää joko vahvistaa tai leikata julkista taloutta niin, että velkaantuminen saadaan pysäytettyä. Se vaatii mahdollisesti noin 10 miljardin euron ”sopeutustoimia”.

Lue lisää: Saisitko kokoon kuuden miljardin säästöt? Kokeile HS:n erikois­artikkelissa, mitä menoja leikkaisit ja mitä veroja kiristäisit

Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sanoi HS:n haastattelussa joulukuussa, että käytännössä uudet menot tarkoittavat leikkausta jostain muualta.

Puolueilla on varsin erilaiset näkemyksiä ”sopeutuksesta”. Julkisen talouden tasapainottaminen onkin vaikeaa, sillä seuraavalla hallituksella on valtavasti uusia menoeriä, kuten kasvavat puolustus- ja sote-menot.

Keinovalikoimassa ovat ainakin talouskasvun vauhdittaminen, suorat tukien ja muiden menojen leikkaukset, veronkorotukset ja kustannustehokkuutta vahvistavat toimenpiteet. Lisää tehoa etsitään työelämän ja hallinnon sääntöjen ja tapojen pysyvillä muutoksilla.

Lue lisää: Puolueet tyrmäävät yksi­mielisesti valtio­varain­ministeriön listan suurimmat säästö­kohteet

Julkisten menojen leikkauksia tulee varmasti ensi vaalikaudella. Esimerkiksi asumistukea, yritystukia ja erilaisia valtion tukien indeksejä saatetaan leikata.

Alennetut arvonlisäverokannat käydään tarkasti läpi, mikä voisi tarkoittaa esimerkiksi kulttuuritilaisuuksien, tavaroiden ja palvelujen hintojen nousua.

Jokseenkin varmaa on, että yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten yhdistyksen ja säätiöiden, verotuksen tiukentamista harkitaan.

Kehitysyhteistyön rahoitusta saatetaan leikata, samoin Ylen rahoitusta.

Todennäköinen pääministeripuolue kokoomus on luvannut uudistaa sähkömarkkinoita ja sähkön hinnoittelumallia reilummaksi, mutta se on helpommin luvattu kuin tehty.

TalouskasvuA aiotaan vauhdittaa pitkällä aikavälillä nostamalla tutkimus- ja kehitysrahoitusta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämäkin päätös maksaa valtiolle eikä toimi kovin nopeasti.

Varmuudella julkisia hankintoja yritetään tehdä tehokkaammin. Se on vuodesta toiseen esillä hallitusohjelmissa, samoin kuin harmaan talouden vähentäminen.

Lue lisää: Suomi voisi säästää julkisissa hankinnoissa ainakin miljardin, sanoo tutkija

Työllisyyden parantamisen vakioratkaisuksi on esitetty ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Kokoomuksen johdolla siihen tulee jokseenkin varmuudella muutoksia. Oikeastaan kaikki niin sanotut poliittisesti helpot työllisyystoimet on jo tehty, joten hallituksen toimet voivat aiheuttaa lakkoja.

Väistyneen hallituksen työllisyystoimien, kuten työnhakua ja vajaakykyisten työskentelyä lisäävien toimien, teho nähdään. Näiden toimien hienosäätö jatkuu.

Lue lisää: ”Ei ansiosidonnainen ole mikään rahasampo”, toteaa demari – ”Vastuu on ihmisellä itsellään”, sanoo kokoomuslainen

EU:sta tulee mahdollisesti ehdotuksia jäsenmaiden velkakestävyydestä ja niiden velkarajoista.

EU:n säännöstö valtioiden tukiin voi muuttua.

Verotuksen painopiste muuttuu mahdollisesti työn verotuksesta kohti kulutuksen ja luonnonvarojen käytön verotusta. Hallitus etsii keinoja alentaa kansalaisten verotusta, mutta vaikeaa se on.

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus jäi kesken, ja siihen luultavasti palataan.

EU:n seitsemänvuotisen rahoituskauden välitarkastelu on viimeistään vuoden 2023 kesällä.

Eteen saattaa tulla vielä maiden välinen taistelu suvereniteettirahastosta, jota on esittänyt EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Rahastolla tuettaisiin vihreää siirtymää. Se voisi merkitä jälleen EU-maiden yhteisen velan lisäämistä.

Lue lisää: Saarikko: Komissio näyttää hakevan tilaisuutta kerryttää EU:lle rahaa yhteisvelalla

Harjavaltaan nousee Suomen ensimmäinen vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos.

Hallitus uudistaa luultavasti ydinvoimalakia, jotta pienydinvoimaloiden rakentaminen olisi sujuvaa.

Vetytalouteen tehdään strategia, ja vety tulee näyttelemään isoa roolia seuraavan hallituksen aikana.

Lupajärjestelmiä yritetään jälleen nopeuttaa ja keventää.

Myös Alkon, raideliikenteen, rahapelijärjestelmän ja apteekkien sääntelyä saatetaan vapauttaa ja monopoleja purkaa.

Hallitus jatkaa yhä kalliimmaksi käyvän tiestön kunnostusta. Suuria ratahankkeita saatetaan jatkaa, mutta ei ehkä kovin suurin rahasummin.

Työllisyys ja sosiaaliturva

Työryhmä on valmistelemassa sosiaaliturvauudistusta vuodeksi 2027. Se tulee olemaan seuraavan hallitus suurimpia, olennaisimpia ja vaikeimpia töitä velkaantumisen jarruttamisen ja sosiaalipalvelujen parantamisen ohella.

Työllisyysasteen nostaminen on koko ajan vaikeampaa. Suomen työllisyysaste on jo nyt eurooppalaisittain korkea, eikä sekään riitä rahoittamaan nykyistä hyvinvointivaltiota.

Mitä ilmeisemmin seuraavan hallituksen yksi päätavoite on 80 prosentin työllisyysaste.

Lue lisää: Kanslia­päälliköt: Työllisyys­asteen nosto vaatii ”vaikeita toimia”, etuuksia kohdennettava eniten tarvitseville

Jopa 80 prosentin työllisyysaste kuitenkin tarkoittaisi, että työvoiman tarjonta muille kuin sote-alalle jäisi varsin niukaksi. Samalla pitäisi nostaa tehtyjen työtuntien määrää.

Maata jäytää luultavasti jatkossakin työvoimapula ja pitkäaikaistyöttömyys.

Helpot työllistämiskeinot on käytetty.

Nuorten työkyky heikkenee mielenterveysongelmien, aikaisempaa heikomman peruskoulutuksen ja syrjäytymisen takia. Yhtälö on vaikea, sillä Suomessa nopeimmin kasvavat yli 75-vuotiaiden ikäluokat, joiden hoitamiseen tarvittaisiin lisää työntekijöitä.

Lue lisää: Pääministeri Marin pitää työperäisen maahanmuuton edistämistä yhtenä tärkeimmistä asioista vaalikauden alussa

Tutkijat ja virkamiehet ovat jokseenkin yksimielisiä, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Ilman maahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö vähentyisi jo kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 150 000:lla.

Vuoteen 2035 mennessä pelkästään sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan 200 000 uutta työntekijää.

Työryhmä on etsinyt keinoja hoitoalan työvoimapulaan, ja tämä työ jatkuu.

Virkamiehet tulevat ehdottamaan maahanmuuttopoliittista selontekoa ja ulkomaalaislain kokonaisuudistusta.

Jos perussuomalaisten ovat hallituksessa, maahanmuuttokriteerit tiukentuvat, mutta tuskin puolueen esittämällä tavalla, sillä puolueen linjaukset ovat tiukemmat kuin muiden puolueiden.

Paikallista sopimista on yritetty edistää vuosikausia, mutta erittäin laihoin tuloksin. Seuraava hallitus jatkaa puurtamista.

Työnantajajärjestöjen mielestä Suomessa on 50 lakia, jotka estävät sopimasta toisin kuin on liittojen välisessä työehtosopimuksessa sovittu. Seuraavakin hallitus käy nämä läpi jälleen kerran.

Hallitusneuvotteluissa on esillä lähes varmuudella työnantajien vaatima tiukennus vuodelta 1946 peräisin olevaan työrauhalakiin. Pohdinnassa on siis lakkosakkojen koventaminen ja tukilakkojen kieltäminen.

Lue lisää: Elinkeinoelämän järjestöt: Tulevan hallituksen on lopetettava velkaantuminen ja uudistettava työrauha­lain­säädäntöä

Hyvinvointialueet ovat vaikeiden taloudellisten ratkaisujen edessä. Hinnat nousevat, ja hoitovelkaa on kertynyt. Rahaa palaa, ja uudistuksia vaaditaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille, mutta valtion maksamaksi.

Seuraavan hallituksen pitää säätää, että hyvinvointialueet myös kykenevät ottamaan hyödyn uudistuksesta. Hoitojonojen purkamiseen etsitään uusia keinoja.

Lue lisää: Asiantuntijat listasivat, mihin Suomen sosiaali- ja terveyden­huollossa pitäisi keskittyä enemmän

Hyvinvointialueet ovat vaikeiden taloudellisten ratkaisujen edessä. Hinnat nousevat, hoitovelkaa on, kunnat ovat jättäneet uudistukset tekemättä. Rahaa palaa, ja uudistuksia vaaditaan – erityisesti johtamiseen.

Valtion keinot puuttua tähän ovat rajalliset, vaikka valtio kantaa viimesijaisen vastuun alueiden selviytymisestä.

Keskeisintä on saada riittävästi työvoimaa, joten hallitus joutuu lisäämään myös hoitoalan koulutuspaikkoja ja mahdollisesti uusimaan tehtävävaatimuksia.

Lue lisää: Kunnat ovat laiminlyöneet terveyden­huoltoa tarkoituksella, kertovat HS:n lähteet

Edessä on pohdinta maakuntaverosta.

”Maakuntaveroa pohdittaessa on kuitenkin huomioitava veropolitiikan kokonaisuus, ja sen rinnalla on käsiteltävä myös kuntien verotusoikeutta”, valtiovarainministeriö viestii virkamiespuheenvuorossaan seuraavalle hallitukselle.

Lasten ja nuorten kasvavasta pahoinvoinnista on huolestuttavia merkkejä, ja ne vaativat lisätoimia.

Vammaispalvelulaki on uudistumassa, mutta sitä saatetaan korjata.

Hoitajamitoituksiin seuraava hallitus joutuu ottamaan kantaa, mikäli ne eivät toimi kokonaisuuden kannalta järkevästi.

Vuonna 2017 voimaan tullutta eläkeuudistusta aiotaan muuttaa joiltakin osin. Mahdolliset uudistukset liittyvät eläkevarojen sijoittamiseen sekä eläke-etuuksiin ja eläkemaksujen suuruuteen.

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä saatetaan jälleen yrittää.

Asumistukijärjestelmän uudistus voi tulla myös pohdintaan.

Suomi on vajonnut maailmanlaajuisesti erikoiseen tilanteeseen, sillä eläkkeelle jäävien ikäluokat ovat lähes yhtä koulutettuja kuin työmarkkinoille tulevat. Kuva Helsingin yliopiston kirjastosta.

Koulutus ja sivistys

Vuoden 2040 nuorten aikuisten koulutustason kannalta ratkaisevat päätökset koulutustarjonnan mitoituksesta tehdään tulevalla hallituskaudella, opetus- ja kulttuuriministeriö sanoo.

Suomi on vajonnut maailmanlaajuisesti erikoiseen tilanteeseen, sillä eläkkeelle jäävien ikäluokat ovat lähes yhtä koulutettuja kuin työmarkkinoille tulevat.

Lue lisää: Suomen väestö ikääntyy muita EU-maita nopeammin – edessä ankeat ajat, varoittavat Työ­terveys­laitos ja Etla

Suomi on siis monen hallituksen aikana tyrinyt pahasti, ja seuraavalla hallituksella on iso vastuu, ettei tilanne pahene.

Käänteen tekeminen tulee olemaan vaikeaa, kun jatkuvat koulu-uudistukset ja lisääntyneet tehtävät ovat jo ylityöllistäneet osaa opettajista.

Koulut ovat kuntien varassa ja eriarvoistumisen vaara on suuri, sillä eri kunnilla on erilaiset mahdollisuudet järjestää koulutusta.

Lue lisää: Oppimis­tulokset ovat heikentyneet Suomessa poikkeuksellisen nopeasti – syyt on selvitettävä, vaatii ministeriö

Seuraava hallitus saattaa joutua aloittamaan poliittisesti arkaluontoisen työn, jossa kuntien tehtäviä ja lukumäärää pohditaan. Kuvassa kuntien vaakunoita Kuntatalolla Helsingissä.

Monet kunnat ovat taloudellisissa ongelmissa viimeistään muutaman vuoden kuluttua, sillä vähälapsiset kunnat eivät saa valtiontukia ja eläkkeelle jäävien veronmaksukyky heikkenee.

Seuraava hallitus saattaa joutua aloittamaan poliittisesti arkaluontoisen työn, jossa kuntien tehtäviä ja lukumäärää pohditaan, vaikka puolueet hyssyttelevät aihetta.

”Kuntien eriytymiskehitys kyseenalaistaa mahdollisuuden jatkaa yhtenäiskuntamalliin pohjautuvalla linjalla kansallisessa kuntapolitiikassa”, kirjoittaa valtiovarainministeriö.

Suomi on epäonnistunut monin paikoin poikien ja maahanmuuttajanuorten kouluttamisissa, ja seuraava hallitus jatkaa tämän ongelman ratkaisemista.

Kuluneella hallituskaudella lisättiin 12 000 aloituspaikkaa korkeakouluihin. Niiden määrä täytyy nousta edelleen merkittävästi, jotta koulutustavoitteet saavutetaan. Sekin vaatii rahaa.

Varhaiskasvatusta todennäköisesti laajennetaan.

S2-opetuksen velvoittavuus varhaiskasvatuksessa yritetään vihdoin toteuttaa. S2 tarkoittaa suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä.

Lue lisää: Jos Suomella olisi ylimääräiset miljardi euroa, näin yhdeksän eri puolueen puheenjohtajaa sen käyttäisi