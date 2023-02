Sijaantulojärjestys ei ensisijaisesti koske tilannetta, kun valiokuntaan kutsutaan varajäseniä paikalle, mutta ”on tietysti järkevää tehdä se [sijaisten kutsuminen] ikään kuin sijaantulojärjestyksen mukaisesti”, sanoo valiokuntaneuvos.

Twitterissä virisi lauantaina keskustelu eduskunnan valiokuntien sijaisjärjestelyistä. Keskustelu alkoi sen jälkeen, kun kävi ilmi, että saamelaiskäräjälain kohtaloon saattoi vaikuttaa se, että perustuslakivaliokunnassa oli paikalla Sdp:n varajäsenien sijaan valiokunnan varajäsen, keskustan Markus Lohi.

Lue lisää: Sdp:n Ojala-Niemelä antoi puoluetoverilleen ”väärät ohjeet”, joten keskustan Lohi pääsi varasijalta kaatamaan saamelais­käräjälain

Esimerkiksi perustuslakivaliokunnan varajäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo twiittasi, ettei saanut missään vaiheessa tietoa siitä, että demareilla oli vajausta kokouksessa, kun ratkaisu saamelaiskäräjälaista tehtiin.

”Olisin hyvin voinut tulla kokoukseen, sen sijaan, että lakia vastustava Lohi otetaan paikkaamaan”, hän kirjoitti.

Eduskunnan valiokuntaoppaan mukaan valiokunnan jäsen kutsuu varajäsenen kokoukseen itse, jos hän ei pääse paikalle. Tällöin varajäsen osallistuu valiokunnan työhön varsinaisen jäsenen sijaisena. Varajäsenillä on oikeus olla kokouksissa muutoinkin läsnä, mutta päätöksiin osallistuvien jäsenten määrä ei saa ylittää valiokunnan jäsenten lukumäärää.

Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen Mikael Koillisen mukaan sijaantulojärjestys koskee oikeudellisesti sitä, ketkä paikalla olevista jäsenistä osallistuvat päätöksentekoon, jos varsinainen valiokunnan jäsen on poissa. Sijaantulojärjestys ei siis ensisijaisesti koske tilannetta, kun valiokuntaan kutsutaan varajäseniä paikalle.

”Ymmärtääkseni sijaantulojärjestystä ei ole ensisijaisesti tarkoitettu siihen, vaan se on tarkoitettu määrittämään päätösvaltaa, mutta on tietysti järkevää tehdä se [sijaisten kutsuminen] ikään kuin sijaantulojärjestyksen mukaisesti”, Koillinen sanoo.

Valiokuntaoppaassa määritellään sijaantulojärjestys siten, että valiokunnan kokouksesta poissa olevan jäsenen tilalle päätösvaltaiseen kokoonpanoon tulee varajäsen ensi sijassa samasta eduskuntaryhmästä.

Toissijaisesti varajäsen tulee poissa olevan jäsenen kanssa samasta poliittisesta koalitiosta eli joko hallitusryhmästä tai oppositiosta. Jos samalle paikalle on kyseistä perustetta sovellettaessa tarjolla useampi kuin yksi varajäsen, tilalle tulee varajäsen, jolla on korkein sija vaalipäätöksessä.

”Jos kuvitellaan sellainen tilanne, että kaikki varajäsenet olisivat läsnä ja edustajista vain yksi, tässä tapauksessa Sdp:n edustaja, on poissa, [sijaantulo]järjestys menee niin, että ensin on Johannes Koskinen (sd), sen jälkeen on Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja sen jälkeen on Markus Lohi”, Koillinen sanoo.

Tämän jälkeen sijaantulojärjestyksen mukainen varajäsen on vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela ja sitten vasemmistoliiton Veronika Honkasalo. Tämän jälkeen vuorossa olisi opposition kansanedustajia.