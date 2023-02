Saamelaiskäräjät itse antoi hallituksen esitykselle tuen äänin 15–3.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan saamelaiskäräjälaille pitää saada ”laajempi hyväksyntä”.

HS kysyi Orpolta tiistaina, kannattaako hänen johtamansa kokoomus nyt perustuslakivaliokunnassa kaatuneen saamelaiskäräjälain sisältöä. Puolue oli perustusvaliokunnassa sillä kannalla, että valiokunta ei voi antaa mietintöään laista.

Eduskunnan työ loppuu tällä viikolla, eli uudistusta ei saatu tällä vaalikaudella tehtyä.

Lain iso muutos olisi ollut niin kutsutun lappalaiskriteerin poisto. Lappalaiskriteeri takaa pääsyn käräjäluetteloon vanhan maa-, veronkanto- tai henkikirjan merkinnän pohjalta. Kriteerin perusteella saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan hyväksyä henkilöitä, joita kaikki saamelaiset eivät katso saamelaisiksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi eilen HS:lle, että lakiuudistukseen tarvitaan ”ennen kaikkea riittävän laaja hyväksyntä niiltä ihmisiltä, joita tämä arkielämässä koskee. Siis saamelaisiksi itsensä kokevilta ja saamelaisten kotiseutualueen muilta asukkailta.”

”Minulla on tähän sama vastaus, kuin mitä [eduskuntaryhmän] puheenjohtaja Mykkänen eilen totesi. Eli me emme ole olleet valmistelemassa tätä lakia. Hallitus toi sen liian myöhään ja riitaisena. Emme ota kantaa suoraan lain sisältöön, mutta totean, että on harmillista, että se jäi näin loppuvaiheeseen”, Orpo sanoo.

Lain tavoite on ollut nimenomaan se, että saamelaiset itse saisivat määritellä sen, kenet käräjäluetteloon voidaan ottaa. Pitääkö tämä Mykkäsen lausunto tulkita niin, että tärkeää onkin alueen muiden asukkaiden mielipide?

”On kyse Lapin asukkaiden välisestä yhteiselosta. Siinähän ne ristiriidat ovat. Niiden parempi ratkominen ei tällä lakiesityksellä ja aikataululla onnistunut. Se on se, missä pitää pystyä parempaan. On kuultava koko saamelaisyhteisöä.”

Jos teidän mielestänne muiden alueen ihmisten tuki pitää olla laille, niin eikö se tarkoita sitä, että te ette varauksettomasti kannata saamelaisten omaa itsemääräämisoikeutta luettelosta?

”Saamelaiskäräjälaki pitää uudistaa, mutta siihen pitää löytää tapa, joka on laajemmin hyväksytty ja vähemmän ristiriitoja herättävä.”

Jos olette seuraava pääministeripuolue, tuleeko lakiuudistus hallitusohjelmaan?

”Seuraavan hallituksen on jatkettava tämän lain uudistamista.”

Saamelaiskäräjät itse antoi hallituksen esitykselle tuen äänin 15–3.

Lappalaiskriteerin poistoa on vastustanut ennen kaikkea keskusta. Laki tuotiin eduskunnalle riitaisena, koska keskusta ei seissyt muun hallituksen rintamassa.

