Kokoomuksessa ja vihreissä taklattaisiin työuupumusta työterveyshuoltoa kehittämällä, vihreissä myös työturvallisuuslakia kiristämällä.

Muissa puolueissa suhtaudutaan varauksella Sdp:n esitykseen kieltää pomojen työajan ulkopuoliset yhteydenotot lakimuutoksella.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen esitti HS:n haastattelussa, että tällainen uudistus voisi ehkäistä työuupumusta.

”Tällaiset kategoriset kiellot ovat lainsäädännön kannalta hankalia. Enemmänkin [tällaisista asioista] tulisi sopia paikallisesti, koska tilanteet työpaikoilla ovat hyvin eri tyyppisiä”, sanoo kokoomuksen Arto Satonen HS:lle.

Samoilla linjoilla on vihreiden Saara Hyrkkö.

”Työuupumus on iso ongelma, joten on hyvä, että sen ratkaisuun etsitään erilaisia keinoja. Samaan aikaan on muistettava, että työpaikat ja -kulttuurit ovat hyvin erilaisia. Moni työntekijä arvostaa myös joustavuutta”, hän sanoo.

”Pitää olla aika tarkka siitä, että valikoidut keinot todella hyödyttävät myös työntekijöitä.”

Kelan tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöistä on tullut viime vuosina suurin syy nuorten aikuisten pitkille sairauspoissaoloille.

Erityisesti ahdistuneisuudesta johtuvat sairauslomat ovat lisääntyneet. Työuupumus enteilee myöhäisempää ahdistuneisuutta, ja toisaalta työuupumuksen vuoksi määrätyt sairauslomat voidaan kirjata myös ahdistuneisuudesta tai masennuksesta johtuvaksi. Tämä johtuu siitä, ettei työuupumukselle ole virallista sairausdiagnoosia.

Sekä kokoomuksen Satonen että vihreiden Hyrkkö pitävät tärkeänä, että jaksamisen haasteisiin puututtaisiin entistä paremmin työterveyshuollossa.

”Olemme puhuneet paljon terapiatakuusta, mutta olisi hyvä pohtia myös muita lainsäädännöllisiä toimia, jotta varhaisempi puuttuminen ongelmiin toteutuisi”, Satonen sanoo.

”Kun ongelmat pahenevat, myös kustannukset kasvavat moninkertaisiksi.”

Vihreiden Hyrkön mielestä työterveyshuollon valikoimaan pitäisi lisätä esimerkiksi lyhytterapiaa.

”Olen siinä käsityksessä, että se on tuottanut hyviä tuloksia [joillakin työpaikoilla]”, hän sanoo.

Hyrkön mukaan vihreät ovat kannattaneet myös työterveyshuoltolain ja työturvallisuuslain kiristyksiä.

”Lakeja pitäisi kehittää siihen suuntaan, että ne suojelevat paremmin henkiseltä kuormitukselta. Työnantajallahan on työsuojeluvelvoite, ja tätä pitäisi vahvistaa koskemaan entistä paremmin henkistä kuormitusta.”

HS:n tietojen mukaan seuraavalla hallituskaudella on jälleen edessä eläkeuudistus.

Kokoomuksen Satosen mukaan uudistuksen yhteydessä olisi syytä pohtia myös varhaiseläkejärjestelmän kehittämistä.

”Monet haluavat tehdä töitä myös työuran loppupuolella, mutta toisaalta vähentää kuormitusta eli joko vastuita tai työaikaa. Olisi hyvä pohtia, miten näitä järjestelyitä kannattaisi tehdä, kun ollaan ylitetty jo alin eläkeikä. Mutta nämä [eläke]neuvotteluthan käydään kolmikantaisesti”, hän sanoo.

Vihreiden Hyrkkö taas huomauttaa, että usein jaksamisongelmat saattavat alkaa jo ennen työuraa.

”Olennaista olisi fokusoida nuoriin ja varmistaa, että ihmiset eivät ole valmiiksi uupumuksen partaalla, kun he tulevat työelämään. On aivan avainkysymys, miten voitaisiin ottaa kohtuutonta painetta pois nuorten niskasta”, hän sanoo.

Hyrkkö myös hämmästelee Sdp:n intoa tarttua jaksamisen ongelmiin vaalien alla.

”Hienoa, että Sdp on havahtunut mielenterveyskriisin syvyyteen. Sdp:llä on ollut neljä vuotta työministerin ja perhe- ja peruspalveluministerin salkut, joten voisi sanoa, että heillä on ollut ratkaisun avaimet käsissään. Toivon, että tämä teema kiinnostaa heitä vaalien jälkeenkin.”