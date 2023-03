Eniten Ylen edellisestä kannatusmittauksesta nousi vasemmistoliitto ja laski vihreät.

Kokoomus pitää yhä kärkipaikkaa Ylen keskiviikkona julkaisemassa puoluekannatus­mittauksessa 20,8 prosentin kannatuksella.

Edellisestä Ylen mittauksesta kokoomuksen kannatus on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä, kun taas kakkospaikkaa pitävän Sdp:n kannatus on noussut saman verran 19,9:ään prosenttiin. Kolmantena on perussuomalaiset 19,0 prosentin kannatuksella, ja neljäntenä pitkän matkan päässä keskusta 9,5:llä prosentilla.

Ylen tammikuun kannatusmittauksessa perussuomalaiset oli toiseksi suurin puolue ja Sdp kolmanneksi suurin.

Eniten viime mittauksesta kasvoi vasemmistoliiton kannatus, 1,4 prosenttiyksikköä 9,0 prosenttiin. Vihreiden kannatus taas laski saman verran, ja puolue tippui vasemmistoliiton alapuolelle 8,9 prosentin kannatuksella.

Vihreiden alapuolella ovat Rkp 4,4 prosentin, kristillisdemokraatit 3,6:n ja Liike Nyt 1,5 prosentin kannatuksella. Muita puolueita ilmoitti kannattavansa 3,4 prosenttia vastaajista.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus, ja sen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä. Kyselyyn kantansa ilmoitti 1 711 vastaajaa.

HS:n tammikuun kannatusmittauksessa kokoomus oli suurin puolue. Toisena oli perussuomalaiset ja kolmantena Sdp.