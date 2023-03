Delegaation vierailu liittyy Nato-jäsenyyden ratifiointiin. Unkari ja Turkki ovat ainoat Nato-maat, jotka ei ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) tapaa Unkarin parlamentaarisen delegaation ensi viikon keskiviikkona.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk).

Suomeen matkaa pienehkö, neljän hengen ryhmä, jota johtaa Unkarin parlamentin varapuhemies, entinen puolustusministeri Csaba Hende.

Lisäksi vierailulle osallistuvat parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Zsolt Németh ja kaksi Euroopan parlamentin jäsentä Enikő Győri ja Balázs Hidvéghi, kertoo eduskunnan kansainvälisen osaston johtaja Katriina Kuusinen.

Kaikki delegaation jäsenet edustavat Viktor Orbánin Fidesz-puolueesta.

Delegaatio tulee Suomeen Ruotsista, missä sillä on vastaava vierailu.

Vanhanen kertoo, että hän on kutsunut tapaamiseen Suomen puolelta mukaan edustajia suurimmista eduskuntaryhmistä sekä ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajat.

”Minä ainakin valmistaudun kertomaan, minkälaisen maan Nato on saamassa. Mitkä meidän turvallisuushaasteemme ovat ja miten meidän puolustuksemme on organisoitu. Aika näyttää, mistä he sitten haluavat keskustella”, Vanhanen sanoo.

Unkarin delegaatio on pyytänyt tapaamista myös suuren valiokunnan kanssa. Suuri valiokunta käsittelee EU-kysymyksiä. Tapaaminen on valiokunnan puheenjohtajan Satu Hassin (vihr) kanssa.

Satu Hassi (vihr)

Vanhanen ei lähde ennakoimaan, onko unkarilaisilla toiveita tai vaateita liittyen EU-kysymyksiin.

Hän muistuttaa, että myös monien muiden maiden parlamentaarikkoja on käynyt vierailulla Suomessa ennen Nato-ratifiointia. Joillakin mailla tämä kuuluu tapaan siinä vaiheessa, kun uutta Nato-maata hyväksytään, hän toteaa.

”En pohdi, mitä aivoituksia Unkarin parlamentilla on.”

Unkarin parlamentti aloitti keskustelunsa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä keskiviikkona.

Keskusteluun nousivat tässä yhteydessä esimerkiksi juuri oikeusvaltiokysymykset ja EU:n rahoitus.

Suomi ja Ruotsi ovat olleet etulinjassa vaatimassa Unkarin EU-rahoituksen jäädyttämistä, ellei maa tee tarvittavia uudistuksia. EU:n mukaan oikeusvaltion periaatteet eivät nykyisellään toteudu Unkarissa.

EU-rahoituksen ja oikeusvaltiokysymysten on arveltu voivan osaltaan olla Nato-ratifioinnin viipymisen taustalla.

Pääministeri Sanna Marin sanoi viimeksi tiistaina, ettei hän ole kuullut Unkarilta mitään erityisiä ehtoja jäsenyyksien hyväksymiseksi.

Torstaina unkarilaismediassa kerrottiin, että Unkarin parlamentin äänestys Nato-jäsenyydestä siirtyy jälleen.

Unkarin parlamentin sivuilla julkaistiin uusi aikataulu, jonka mukaan äänestys järjestettäisiin 20. maaliskuuta. Aiempien tietojen mukaan äänestys oli tarkoitus järjestää ensi viikolla.

Unkarin oikeusministeri, Fidesziin kuuluva Judit Varga sanoi vastikään HS:n haastattelussa, että Unkarin hallitus kannattaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.