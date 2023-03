Useat HS:n lähteet kertovat nähneensä elinkeinoministeri Mika Lintilän humalassa virkatehtävissä, esimerkiksi Ruotsin-valtiovierailulla. Lintilä kiistää päihtyneenä työskentelyn.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) alkoholinkäyttö on herättänyt huolta ja huomiota toistuvasti viime vuosien aikana, käy ilmi HS:n laajasta selvityksestä.

Lintilän suhteesta alkoholiin on liikkunut huhuja jo pidempään, mutta epäilyt nousivat pintaan erityisesti niin sanotun hakkeritapauksen jälkeen.

Lintilä väitti ravintolaillan päätteeksi, että hänen puhelimensa Whatsapp-sovellus olisi hakkeroitu. Näin hän selitti keskustan sisäiseen ryhmään hänen tililtään lähetettyä meemikuvaa. Myöhemmin selvisi, ettei hakkerointia ollut tapahtunut.

Aihe nousi ensimmäisen kerran esille julkisuudessa, kun Iltalehti kertoi viime perjantaina tilanteista, joissa Lintilän on arvioitu olleen päihtynyt. Lintilä kiisti lehdelle olleensa humalassa ja ”nauttineensa kyseisissä tilaisuuksissa alkoholia vain tilaisuuden luonteeseen kuuluvalla tavalla”.

Myös Helsingin Sanomat on selvittänyt viime aikoina laajasti Lintilän alkoholinkäyttöön liittyviä väitteitä.

Toimitus on keskustellut asiasta yli kolmenkymmenen haastateltavan kanssa. Haastateltuja on eri puolueista, ja osalla ei ole mitään kytköstä poliittisiin puolueisiin.

Eduskunnan keskustalainen puhemies Matti Vanhanen kutsui lauantaina Ylen haastattelussa Lintilän alkoholinkäyttöä koskevia väitteitä ajojahdiksi. Väitteitä on epäilty sekä keskustan sisäiseksi kamppailuksi – Lintilän Vaasan vaalipiirissä käydään tiukka kisa eduskuntapaikoista – että Sdp:n levittämiksi juoruiksi.

Useilla HS:n lähteillä ei ole mitään puoluekytköstä. Yhdenmukaisia kertomuksia on usean vuoden ajalta, ja alkoholinkäytöstä kertovat myös elinkeinoministeriöstä saadut laskutustiedot.

Osa HS:n lähteistä kertoo nähneensä Lintilän olleen humalassa työtehtävissä. Humalatilalla on viitattu pääasiassa siihen, että Lintilä on selvästi jonkinasteisessa humalassa, mutta ei kuitenkaan voimakkaasti päihtynyt.

Toiset taas sanovat, etteivät he ole nähneet mitään ongelmia ministerin alkoholinkäytössä.

Lintilä itse kiistää, että hän olisi ollut humalassa missään työtehtävissä.

Lintilän työsuoritusta kuvaillaan pääosin hyväksi.

Kukaan haastatelluista ei koe, että alkoholinkäyttö olisi näkynyt suoraan esimerkiksi niin, että jokin työtehtävä olisi jäänyt selvästi hoitamatta. Lintilän kuvataan ”hallitsevan” alkoholinkäyttönsä hyvin.

“Kyllä hän tehtävänsä hoiti ihan mallikkaasti, eikä minulla ole tiedossa, että häneltä olisi varsinaisesti jäänyt jotain hoitamatta alkoholin takia. Tuli vaikutelma, että hän on kokenut käyttäjä tai tuntee rajansa”, sanoo eräs lähde.

Runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa myös epäsuoremmin työtehossa. Useampi lähde sanoo, että Lintilää ei tunneta ministerinä, joka lukee muistioita.

”Aika ohuesti hän valmistautui, mutta se nyt ei ole ministerille poikkeuksellista”, sanoo yksi haastateltava.

Lintilän väitteet siitä, ettei hän ole saanut jotain tietoja, kun hänelle on tosiasiassa ne annettu, ovat herättäneet ajoittain ihmetystä. Esimerkiksi keväällä 2021 Lintilä yllätti sanomalla, ettei hän tiedä mitään hallituksen koronaa koskevan exit-strategian jatkovalmistelusta. Iltalehden saamat sähköpostit osoittivat, että muistio oli kyllä lähetetty Lintilälle.

Moni on myös kokenut, ettei Lintilä ollut viime syksynä kovin tehokas tai aktiivinen energiatukiin liittyvässä valmistelussa. Lintilä itse sanoo olleensa tehokas.

Tilanteita, joissa Lintilä on haastateltavien mukaan ollut humalassa virkatehtävissään, on parin viime vuoden ajalta useita.

Tuorein on viime joulukuun puolivälistä. Joulukuun 15. päivänä eduskunnan kyselytunnilla aiheena olivat energiatuet. Lintilä oli paljon äänessä. Tuona päivänä ministerin viranhoitokunto nousi esille myös HS:n toimituksessa. HS haastatteli Lintilää kyselytunnin jälkeen.

Jo aiemmin päivällä usea toimittaja oli kiinnittänyt eduskunnassa huomiota Lintilän käytökseen ja epäillyt tämän olleen päihtynyt. Myös alkoholin hajusta puhuttiin.

Haastattelun aikana myös HS:n toimittaja epäili ministerin käytöksen perusteella, että tämä oli humalassa. Seuraavana päivänä toimittaja soitti Lintilälle ja esitti kysymyksiä asiasta. Lintilä kiisti nauttineensa alkoholia työpäivän aikana.

”Ei, ei, ei”, hän vastasi.

Tämä oli aika monella käsitys, jotka olivat sinua eilen seuranneet?

”No, en tiedä, mistä semmoinen on johtunut. Ainut mikä oli, niin olin hemmetin väsynyt, mutta ei kyllä ollut kyllä semmoista tilannetta, että olisi alkoholin kanssa ollut.”

Minulle jäi toisenlainen käsitys. Eli et ollut siinä eilen juonut mitään keskellä päivää ja olit kyselytunnilla aivan työkunnossa?

”Olin, olin. Ei sinne kärsi juovuksissa mennä.”

Voiko ministeri ylipäätään työpäivän aikana juoda?

”Ei. Tai kai nyt ruoan kanssa viinin, ei kai siinä.”

Keskustelun jälkeen tilanne jäi epäselväksi, eikä toimituksessa ollut juurikaan tuolloin tietoa muista päihtymykseen liittyvistä epäilyistä, joten asiasta ei tuolloin joulukuussa vielä uutisoitu.

Lintilän haastattelu julkaistiin seuraavana päivänä. Siinä hän kertoi vahvoja näkemyksiä muun muassa keskustelusta, joka syntyy, kun isoja voittoja tehneiden energiayhtiöiden johtajien palkitsemistiedot julkaistaan.

”Minulle on silloin turha soittaa, että tuntuu pahalle. Teitä on varoitettu”, Lintilä sanoi.

HS haastatteli elinkeinoministeri Mika Lintilää energiakriisistä ja koronatuista 15. joulukuuta eduskunnassa. Kuva haastattelutilanteesta.

Moni politiikan vaikuttaja epäili, ettei Lintilä ollut HS:n haastattelupäivänä 15. joulukuuta selvinpäin eduskunnan kyselytunnilla. Viisi politiikan vaikuttajaa, eri puolueista, kertoo nyt, että heidän mielestään Lintilä oli humalassa.

”Kun katsoin sitä, tuli mieleen, että Lintilä on ottanut vähän konjakkia. Hän sammalsi – ei mitenkään pahasti, mutta kun tuntee ihmisen puhetavan, sen huomaa. Hänhän on taitava, hän voi muutaman konjakin ottaa ilman että sitä huomaa enemmän ulospäin, ellei tarkkaan kuuntele. Minusta hän oli aivan selvästi humalassa”, sanoo yksi.

Toinen sanoo: ”Olen nähnyt hänet humalassa muissa tilanteissa, ja minusta hän oli tuolloin juuri samanlainen.”

HS kysyi Lintilältä uudelleen eilen, oliko hän juonut kyseisen päivän aikana.

”En ollut missään nimessä päihtyneenä. Lasi viiniä.”

Lintilä vahvistaa, että hän keskusteli noihin aikoihin keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa alkoholinkäytöstä.

”Pitää paikkansa, että silloin Annika kysyi, koska silloin oli huhuja ollut, että onko jotakin [perää niissä huhuissa], ja minä sanoin, että ei ole.”

Viime vuonna oli myös toinen tilanne, jossa Lintilän kerrotaan esiintyneen päihtyneenä.

Toukokuussa 2022 tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja tohtori Jenni Haukio matkustivat Ruotsiin valtiovierailulle.

Vierailu tapahtui maiden suhteiden kannalta erityisen herkkään aikaan. Venäjän suurhyökkäyksestä oli kulunut vain kuukausia. Valtiovierailun yhteydessä Suomi ja Ruotsi päättivät hakea Natoon.

Suomen-delegaatiossa olivat mukana myös muun muassa elinkeinoministeri Lintilä ja elinkeinoelämän johtajia.

Illallinen järjestettiin Kuninkaanlinnassa. Useamman paikalla olleen mukaan Lintilä saapui paikalle aivan viime tipassa.

Useat toisistaan riippumattomat lähteet kertovat, että päihtyneen oloinen Lintilä haettiin juhlaillalliselle huoneestaan viime hetkillä.

Illallisen jälkeen, kun arvovieraat jatkoivat seurustelua toisessa salissa, Lintilä oli erään silminnäkijän mukaan selvästi muita enemmän humalassa, mutta ei mitenkään rajusti päihtynyt.

” ”Yksi lonkero juotiin lennolla.”

HS kysyi Lintilältä Ruotsin-matkaan liittyvistä väitteistä, kuten siitä, että hän olisi alkoholin käytön vuoksi melkein myöhästynyt illalliselta.

”Syy, minkä takia minä meinasin myöhästyä siitä lähdöstä on, että minä en saanut frakkia päälle. Mehän tulimme hirveän myöhään sinne, ja sitten äkkiä frakin vaihtoon. Ja sitten olin saanut tämän Ruotsin kuninkaan ristin ja siinä oli nämä nauhat ja muut. Eli kyllä siinä oli ihan puhtaasti pukeutumistekninen ongelma.”

HS kysyi Lintilältä, tuliko joku hakemaan häntä hotellihuoneesta.

”Ei. Käytävällä vastaan tuli tuo minun erkkari [erityisavustaja] muistaakseni.”

Olitko juonut alkoholia ennen sitä illallista?

”Yksi lonkero juotiin lennolla.”

Mutta et ollut päihtynyt?

”En.”

HS pyysi Lintilältä vielä myöhemmin täsmennystä kiireen syyhyn: millä lennolla hän saapui ja mitä hän teki ennen illallista? Illallinen oli hänen ensimmäinen virallinen ohjelmanumeronsa Ruotsissa ja elinkeinoelämän seminaari oli vasta seuraavana aamuna.

Eräs paikalla ollut kuvaa, että vierailla oli jonkin verran vapaata aikaa ennen illallista.

Jatkokysymykseen Lintilä vastaa kertomalla, että hän tuli puolustusvoimien koneella Ruotsiin, jotta ehti paikan päälle eduskunnan Nato-äänestyksen jälkeen. Lintilä sanoo, ettei hän muista tarkkaa saapumisaikaa.

Lentotutka Flightradar24:n mukaan Helsingistä Tukholmaan lensi kyseisenä iltapäivänä kaksi yksityiskonetta. Niistä toinen laskeutui noin kello 16:51 Ruotsin aikaa Bromman asemalle ja toinen noin kello 17:21 Arlandan asemalle.

HS tiedusteli vielä, oliko ministeri siis nauttinut lonkerojuomaa puolustusvoimien koneessa, mutta tähän ei saatu vastausta.

Väite kiireestä vaikuttaa erikoiselta senkin takia, että Lintilä kertoo tavanneensa pikkuserkkuaan hotellilla ennen illallista. Lisäksi Nato-äänestykseen osallistui myös puolustusministeri Antti Kaikkonen, mutta vain Lintilä saapui illalliselle viime tipassa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä, Ruotsin kuningatar Silvia ja presidentti Sauli Niinistö illallisella Kuninkaanlinnassa.

” ”En huomannut kertaakaan mitään epäonnistumista Lintilän taholta.”

HS tavoitti matkalla mukana olleita elinkeinoelämän edustajia, jotka eivät tunnista kuvauksia Lintilästä päihtyneenä.

Yksi heistä on Antti Herlin, hissiyhtiö Koneen hallituksen puheenjohtaja ja Helsingin Sanomat omistavan Sanoman yksi pääomistaja. Herlin johti matkalla liike-elämän delegaatiota.

Herlin osallistui myös tiistai-illan juhlaillalliselle Kuninkaanlinnassa ja oli Lintilän seurassa seuraavana aamuna Tukholman Suomi-instituutin keskustelutilaisuudessa, jossa puhuttiin talouden vihreästä siirtymästä.

Herlin sanoo, ettei hän havainnut Lintilän käytöksessä moitittavaa kumpanakaan päivänä.

”En huomannut kertaakaan mitään epäonnistumista Lintilän taholta.”

Vaikuttiko hän päihtyneeltä vierailun aikana?

”Ei. En nyt tietysti varmaan ihan kaikkea joka paikassa nähnyt.”

Herlin kertoo olleensa Lintilän kanssa paljon tekemisissä vuosien aikana ja kaiken sujuneen aina hyvin. Siksi hän yllättyi mediassa nousseista epäilyistä, joiden mukaan alkoholinkäyttö olisi ajoittain vaikuttanut Lintilän työntekoon.

Ruotsin-vierailun keskiviikkoaamun keskustelun Herlin sanoo sujuneen Lintilältä normaalisti.

”Hän suoriutui hyvin. Ja tekee muutenkin hyvää työtä ministerinä koko ajan.”

Antti Herlin Tukholmassa 18. toukokuuta 2022.

Suomen valtiovierailu Ruotsissa. 18. toukokuuta 2022.

Kolme kuukautta ennen Ruotsin-vierailua, helmikuussa 2022, Helsingissä järjestettiin merkittävä energia-alan juhlaseminaari.

Paikkana oli entisen Helsingin kauppakorkeakoulun juhlasali Töölössä. Läsnä oli satakunta vierasta. Valtiovallan tervehdyksen toi Lintilä. Hän saapui paikalle loppuiltapäivästä kello neljän jälkeen.

HS:n tietojen mukaan useampi paikalla ollut epäili Lintilän olleen humalassa.

”Sanotaan, että hänen puheensa jäi vähän niin kuin junnaamaan paikalleen. Onneksi joku ymmärsi aloittaa aplodit, kun puheessa tuli sopiva tauko, niin se saatiin loppumaan”, sanoo eräs.

”Ei siinä ollut mitään sen ihmeellisempää. Ei hän niin päissään ollut, että se olisi näkynyt olemuksesta. Mutta sitten kun puheen jälkeen hänen kanssaan oli lähemmin kommunikaatiossa, niin sen huomasi. Hän oli hieman maistissa. Toki olivat muutkin, kun iltapäivä oli aika pitkällä, perjantai, juhlatilaisuus. Ei hän ollut mitenkään huomiotaherättävän päissään.”

Toinen sanoo, että Lintilä esiintyi ”reippaasti”.

”Mutta ei se sinällään ollut haitallista. Saattoi hän olla ottanut jotain siinä, oli ollut päivällisellä hieman ennen kuin tuli tuomaan tervehdyksen. Mutta en koe, että hän olisi ollut niin huppelissa, että olisi ollut estymään tulemasta. Hän toi tervehdyksen ja jatkoi sitten matkaa.”

Lintilä kiistää HS:lle tämänkin tapauksen osalta, että alkoholi olisi vaikuttanut hänen työhönsä.

Korona-aikana oli useita tilanteita, joissa eri haastateltavat ovat epäilleet Lintilän olleen humalassa työtehtävissä.

Yksi niistä oli vuoden 2021 kevään kehysriihi, eli niin sanottu puoliväliriihi. Siitä tuli pitkään venynyt hallituskriisi, jossa etenkin keskusta teki irtiottoja ja hallitus uhkasi kaatua.

Yksi lähde muistaa neuvotteluista tilanteen, jossa Lintilä haisi selvästi alkoholilta. Lähde sanoo, ettei ole muuten havainnut vastaavaa, eikä ole huomannut Lintilän työn jäljessä moitittavaa.

Tämänkin väitetyn päihtymyksen Lintilä kiistää.

” ”Hän oli selkeästi juovuksissa, ei missään äärikännissä, mutta selkeästi nauttinut alkoholia.”

Vuoden 2020 elokuussa hallitus neuvotteli Säätytalolla koronakaranteeneista. Useat lähteet muistavat Lintilän käyttäytyneen kokouksessa poikkeuksellisesti. Lintilän kerrotaan haukkuneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) todella kovaan sävyyn.

”Hän oli selkeästi juovuksissa, ei missään äärikännissä, mutta selkeästi nauttinut alkoholia. Sen kuuli puheesta ja sisällöstä”, sanoo yksi paikalla ollut.

Korona-aikana kokousjärjestelyissä huolehdittiin turvaväleistä, eivätkä monet paikallaolijat olleet tämän takia lähellä Lintilää. Muutamat haastateltavat sanovat, että he muistavat Lintilän erikoisen ja kiihtyneen käytöksen, mutta he eivät tuolloin ajatelleet Lintilän olleen päihtynyt. Osa sanoo, etteivät he osanneet edes ajatella, että ministeri voisi olla humalassa työtehtävissä.

Lintilä lähti kokouksesta kesken ja antoi kommentit medialle Säätytalon portailla.

HS:n tietojen mukaan kokous aloitettiin seuraavana päivänä pienemmässä piirissä, ja pääministeri Sanna Marin (sd) korosti, että ministerikollegoita on puhuteltava asiallisesti.

HS:n tiedossa on, että tapahtuneen jälkeen Yle selvitti Lintilän erikoisen käytöksen syytä. Yle julkaisi lopulta uutisen, jossa päihde-epäilyä ei mainittu.

Elinkeinoministeri sai kilarit, otti pultit, raivosi, paikallaolijat kuvailivat Ylelle.

Maaliskuussa 2020 järjestettiin valtioneuvoston istunto poikkeuksellisesti keskiyön aikaan. Päätettävä asiakin oli poikkeuksellinen: Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta koronaepidemian vuoksi.

Jo päivällä oli tiedossa, että valtioneuvoston istunto tapahtuisi hyvin myöhään.

Yksi lähde kertoo HS:lle, että Lintilä tuli paikalle ”silminnähden humalassa”.

”Ei sillä mitään vaikutusta varmastikaan ollut asian käsittelyyn. Niissä kokouksissa ei keskustella vaan päätetään. Kopautettiin nuijaa, ja se oli siinä”, lähde sanoo.

HS kysyi Lintilältä, oliko hän juonut alkoholia ennen kokousta.

”Kyllä meillä varmaan viiniä oli ainakin tarjolla siinä. Mutta ei kukaan siitä porukasta ollut kyllä humalassa. Me vain odotimme käytännössä sitä, että istunto alkaa”, Lintilä sanoo.

Lintilä on toiminut ministerinä yli kuusi vuotta. Hän aloitti Juha Sipilän hallituksen elinkeinoministerinä joulukuussa 2016 ja on toiminut tehtävässä lähes yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta puolen vuoden pätkää valtiovarainministerinä vuonna 2019.

Elinkeinoministeri edustaa paljon. Useat lähteet kertovat kosteista ulkomaanmatkoista, joissa alkoholinkäyttö alkoi heti lentokentällä.

Alkoholinkäyttö ei ole rajoittunut vain ulkomaille. Yksi haastateltava kertoo nähneensä Lintilän arkipäivänä työaikaan maakuntalentokentän baarissa juomassa useita alkoholiannoksia, mukaan lukien viinaa.

” Kuittien selitteissä kirjoitetaan muun muassa ministerin ”juomavaraston”, tai ”tarjoilukaapin” täydentämisestä.

Monet virkamiehet puolustavat Lintilän työsuoritusta ja sanovat, etteivät he ole nähneet tämän käyttäneen alkoholia ongelmallisella tavalla.

Toiset lähteet taas sanovat, että Lintilä käytti etenkin ensimmäisinä ministerivuosinaan runsaasti alkoholia työaikana. Väite saa tukea myös kuiteista.

Alkoholiin liittyvien väitteiden selvittämiseksi HS pyysi nähtäväksi elinkeinoministerin alkoholiostot vuoden 2017 alusta asti. Ministeriön toimittamista laskuista käy ilmi, että vuosina 2017–2018 ministeriön varoilla ostettiin toistuvasti vahvaa alkoholia ministerin omaan, tarkemmin erittelemättömään edustuskäyttöön.

Kahden vuoden aikana Alkon myymälöistä ostettiin 40 pulloa vahvaa alkoholia, tyypillisesti konjakkia 0,7 litran pulloissa. Mukana oli myös giniä ja viskiä. Lisäksi myymälöistä ostettiin yli 30 pulloa erilaisia viinejä.

Näissä luvuissa ovat mukana vain alkoholihankinnat, joiden kuiteissa ei viitata mihinkään tilaisuuteen. Kuittien selitteissä kirjoitetaan muun muassa ”ministerin juomista” sekä ministerin ”juomavaraston”, ”juomakaapin” tai ”tarjoilukaapin” täydentämisestä.

HS:lle puhuneen virkamiehen mukaan Lintilä nautti juomia työhuoneessaan ja tarjosi alkoholia myös muille ihmisille. Alkoholivarasto oli lähteen mukaan poikkeuksellinen.

”Joskus voi jäädä esimerkiksi kuohuviiniä yli läksiäisistä tai alkoholia tulee lahjoina, mutta erikoista oli se, että sitä ostettiin Alkosta ministeriön varoilla.”

HS on puhunut myös muille ministereille, jotka eivät pidä tällaista ”juomakaapin” jatkuvaa täydentämistä normaalina. Moni sanoo, ettei heillä sellaista edes ole.

Marraskuun 2018 jälkeen nämä varasto-ostot loppuivat kuin seinään. Hieman ennen viimeistä hankintaa Seiska-lehti uutisoi ministerin runsaasta luottokortinkäytöstä.

HS kysyi Lintilältä alkoholivarastoon liittyvistä ostoista. Lintilä sanoo, ettei hän muista, onko ostoihin puututtu.

Hänen mukaansa juomia on tarjottu ”hyvin erilaisille kokoonpanoille”, kuten hallituskumppaneille sekä opposition ja yritysten edustajille.

Lintilä kertoo, että varaston täydennykset loppuivat, koska hän itse ”oikeastaan vihelsi sen pelin poikki”.

”Se on sama kuin yrityselämässä, kulttuuri on muuttunut. Niin se on myös muuttunut ministeriön puolella.”

Tilasitko alkoholit itse?

”Ei ole mitään tilauskaavaketta. Yleensä minä sanoin sihteerille, että onko ja hoidatko. Esimerkiksi läksiäisiin on hommattu kupliva pullo ja niin edes päin.”

Iltalehden perjantaina julkaisemassa uutisessa kerrottiin, että tässä jutussa kuvattujen tilaisuuksien lisäksi Lintilä olisi ollut humalassa esimerkiksi Yhdysvaltain suurlähetystön juhlavastaanotolla viime joulukuussa sekä maakuntajohtaja Matti Viialaisen eläkejuhlissa elokuussa 2020. Lintilä kiisti päihtymyksen.

Iltalehti kertoi myös, että Lintilä olisi kesällä 2022 käskenyt virka-autonsa kuljettajan ajaa Alkoon, josta erityisavustaja oli käynyt ostamassa viinapullon juotavaksi Poriin suuntautuneen matkan aikana.

Lintilä myönsi lehdelle nauttineensa virka-autossa joskus alkoholia työtehtävien päättymisen jälkeen.

Keskustan Mika Lintilä (vas.) ja Annika Saarikko sekä Juha Sipilä keskustelevat eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 10. helmikuuta 2023.

Ilta-Sanomat uutisoi viime perjantaina, että keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annikka Saarikko on keskustellut hallituskauden aikana kahteen otteeseen Lintilän kanssa alkoholiin liittyvistä huhuista.

Viimeisin keskustelu käytiin joulukuussa.

Lauantaina STT:lle asiaa sähköpostitse kommentoineen Saarikon mukaan hänen tietoonsa ei ole tullut, että alkoholinkäyttö olisi vaikuttanut Lintilän työn jälkeen.

”Liiallinen alkoholinkäyttö työtehtävissä ei ole hyväksyttävää. Tästä ministeri Lintilä oli kanssani samaa mieltä. Molemmissa keskusteluissa hän kiisti alkoholin vaikuttaneen hänen työntekoonsa.”

Toisaalta Saarikko totesi, että hänen on mahdotonta ottaa kantaa sellaisiin yksittäisiin esiintymisiin, tilaisuuksiin ja matkoihin, missä hän ei ole ollut paikalla.

Saarikon mukaan hän keskusteli asiasta ministerin kanssa, koska halusi tarkastaa huhupuheiden todenperäisyyttä.