Elinkeinoministeri Mika Lintilä myöntää pienet alkoholimäärät töiden yhteydessä ja läheltä piti -tilanteen Ruotsin-matkalla, mutta kiistää alkoholin vaikuttaneen suoriutumiseensa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) myöntää käyttäneensä pieniä määriä alkoholia eri työ- ja edustustehtävien yhteydessä, mutta kiistää väitteet siitä, että alkoholi olisi vaikuttanut töiden hoitoon.

”En ole absolutisti, mutta kun alkoholia käytetään, sitä pitää käyttää sillä lailla, että pystyy kuitenkin hoitamaan kaikki hommansa”, Lintilä sanoo HS:lle.

”Eikä minun käsityksen mukaan kenelläkään ole koskaan ollut huomauttamista minun tekemisistäni, saatikka siitä, että alkoholi olisi vaikuttanut niihin.”

Erityisen yllättynyt Lintilä sanoo olevansa väitteistä, jotka liittyvät hänen toukokuiseen Ruotsin-matkaansa osana presidentti Sauli Niinistön valtiovierailua.

”Olin siitä aivan että mikä, mikä ihme...”, hän kommentoi väitteitä siitä, että olisi Ruotsissa ollut heikentyneessä työkunnossa kuninkaan järjestämällä juhlaillallisella, jonne hän ehti aivan viime tingassa.

Lintilä kiistää, että hänellä olisi alkoholin käytön kanssa ongelma tai siihen liittyen korjattavaa.

”Ei, ei ole. Aina tietysti on tarkkailtava, että se ei mene yli, mutta näillä [määrillä] ei ole mitään sellaista.”

HS kysyi Lintilältä myös eritellymmin väitteistä, joita HS:n laajassa selvityksessä nousi esiin. Ensimmäiset kysymykset koskivat juomatilauksia Lintilän johtamaan elinkeino­ministeriöön edellisellä hallituskaudella.

Meillä on tositteet siitä, että vuosina 2017–2018 elinkeinoministerin virkahuoneen yhteydessä sijaitsevaan juomakaappiin tilattiin paljon alkoholia, muun muassa 40 väkevän alkoholin pulloa [joista 36 konjakkia] ja viinipulloja [yli 30 kappaletta]. Pyysitkö sinä nämä täydennykset?

”Ensinnäkin ministerin virkahuoneessa ei ole juomakaappia, mutta on siis ollut nuo ostot varmaankin. Niitä on ollut eri tilaisuuksiin. Siellä on ollut hyvin erilaisia kokoonpanoja. Siellä oli silloisia hallituskumppaneita ja siellä oli opposition edustajia ja yritysten edustajia.”

Tilasitko ne itse?

”Ei ole mitään tilauskaavaketta. Yleensä minä sanoin sihteerille, että onko ja hoidatko. Esimerkiksi läksiäisiin on hommattu kupliva pullo ja niin edes päin.”

Miksi tilaukset katkesivat äkisti 2018? Tapahtuiko jotakin?

”Ei. Minä oikeastaan vihelsin sen pelin poikki. Se on sama kuin yrityselämässä, kulttuuri on muuttunut. Niin se on myös muuttunut ministeriön puolella.”

Pyydettiinkö sinulta ikinä mitään lisäselvityksiä liittyen näihin ministeriön juomatilauksiin?

”En muista.”

Toinen kysymys liittyi maaliskuussa 2020 keskiyön aikaan pidettyyn hallituksen kokoukseen. Kokouksessa päätettiin Uudenmaan sulkemisesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Yhden lähteen mukaan Lintilä vaikutti kokouksessa humalaiselta.

Olitko juonut alkoholia ennen kokousta?

”Meitä oli siellä useita ministereitä STM:ssä [sosiaali- ja terveysministeriössä] istumassa, mutta ei siellä kyllä kukaan ollut humalassa.”

Sanot, ettei kukaan ollut humalassa, mutta olitko juonut alkoholia ollenkaan?

”Kyllä meillä varmaan viiniä oli ainakin tarjolla siinä. Mutta ei kukaan siitä porukasta ollut kyllä humalassa. Me vain odotettiin käytännössä, että istunto alkaisi.”

Kolmas kysymys liittyi elokuussa 2020 pidettyihin hallituksen neuvotteluihin Säätytalolla, joissa aiheena oli Krista Kiurun (sd) ajamat koronarajoitukset. Lintilän väitettiin käyttäneen karkeaa kieltä Kiurua kohtaan, mahdollisesti alkoholin käytön seurauksena.

Ilta-Sanomien artikkelissa myös kerrottiin, että pääministeri Sanna Marin (sd) olisi joutunut ottamaan asian esiin keskustan kanssa.

”En minä mitään karkeaa kieltä käyttänyt”, Lintilä sanoo Kiuru-väitteestä. ”Mutta olin totaalisesti eri mieltä hänen kanssaan. Me otettiin aika lujaa yhteen.”

Lintilän mukaan Marin ei ole häntä ainakaan henkilökohtaisesti asiasta torunut.

”Minulla olisi kyllä jäänyt mieleen, jos hän olisi.”

Ruotsin-matkasta HS kysyi Lintilältä laajemmin, koska kyseessä oli Suomen kannalta suorastaan historiallisen tärkeä presidentin valtiovierailu. Ajat olivat herkät, koska Suomi oli pyrkimässä Ruotsin kanssa Natoon.

Eri lähteiden mukaan Lintilää jouduttiin erikseen hakemaan hotellilla, jotta hän ei olisi myöhästynyt juhlaillalliselta, jossa hänet oli plaseerattu kuningattaren viereen.

Lintilä myöntää, että hän ”meinasi myöhästyä lähdöstä”. Syy ei kuitenkaan hänen mukaansa ollut alkoholi.

”Syy, minkä takia minä meinasin myöhästyä siitä lähdöstä on, että minä en saanut frakkia päälle. Mehän tulimme hirveän myöhään sinne, ja sitten äkkiä frakin vaihtoon. Ja sitten olin saanut tämän Ruotsin kuninkaan ristin ja siinä oli nämä nauhat ja muut. Eli kyllä siinä oli ihan puhtaasti pukeutumistekninen ongelma.”

Olitteko siis ajoissa vai myöhässä sieltä illalliselta?

”Ajoissa.”

Jouduitteko siirtymään sinne jollakin poikkeuksellisella tavalla?

”Ei.”

Olitko juonut alkoholia ennen sitä illallista?

”Yksi lonkero juotiin lennolla.”

Mutta et ollut illallisella päihtynyt?

”En.”

Tuliko sinua joku sieltä hotellihuoneesta hakemaan?

”Ei. Käytävällä vastaan tuli tuo minun erkkari [erityisavustaja] muistaakseni.”

Mutta kukaan ei tullut huoneesta erikseen hakemaan, että nyt pitäisi mennä?

”Ei, ei, ei.”

Oli myös havaintoja siitä, että hotellissa teidän seurassa oli muille tuntematon nuori nainen, joten kysyn nyt vielä siitäkin.

”Joo, minun pikkuserkku. Sen voit vaikka tarkistaa.”

Lopuksi HS kysyi Lintilältä torstaista 15. joulukuuta, joka nousi esiin myös Iltalehden ja Ilta-Sanomien artikkeleissa. Tuona päivänä moni eduskunnassa ollut toimittaja oli sitä mieltä, että Lintilä tuoksahti alkoholille.

Lintilä osallistui tuolloin kyselytunnille ja piti myös tiedotustilaisuuden.

Olitko juonut tuon päivän aikana?

”En ollut missään nimessä päihtyneenä. Lasi viiniä”, Lintilä vastaa.

”Pitää paikkansa, että silloin Annika [Saarikko] kysyi, koska silloin oli huhuja ollut, että onko jotakin [perää niissä huhuissa], ja minä sanoin, että ei ole.”