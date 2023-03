Ministeri Lintilän alkoholinkäyttö on herättänyt keskustelua viime aikoina.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi tiistaina Ylelle, että hänellä ei ole ongelmaa alkoholin kanssa.

”Alkoholi ei ole vaikuttanut millään tavalla työtehtäviini, ja en ole kuullut vielä keneltäkään sitä, että olisi havainnut, että se olisi vaikuttanut jollain tavalla työtehtäviini”, Lintilä sanoi.

Toimittaja kysyi, onko Lintilä ollut niin sanotusti maistissa edustustehtävissä.

”En ole. Jos on 24 vuotta eduskunnassa ja yli kuusi vuotta valtioneuvoston jäsenenä, sellainen, sen mittainen ura ei olisi mahdollista, mikäli alkoholi näyttelisi niin suurta roolia.”

Lintilä antoi kommentit Kalajoella osallistuessaan toisen kansanedustajan vaalikiertueelle.

HS kertoi viikonloppuna laajan selvityksensä perusteella, että Lintilän alkoholinkäyttö on herättänyt huolta ja huomiota toistuvasti viime vuosien aikana.

Tilanteita, joissa Lintilä on HS:n haastateltavien mukaan ollut humalassa virkatehtävissään, on parin viime vuoden ajalta useita. Aiemmin Iltalehti kertoi tilanteista, joissa Lintilän on arvioitu olleen päihtynyt muun muassa edustustehtävissä.

Myös HS:lle Lintilä sanoi sunnuntaina käyttäneensä pieniä määriä alkoholia eri työ- ja edustustehtävien yhteydessä, mutta ettei alkoholin käyttö ole vaikuttanut hänen työtehtäviensä hoitoon.

Lintilä on aiemmin keskustellut keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa aiheesta.

”Puheenjohtaja Saarikko kysyi, onko näissä huhuissa perää, ja sanoin, että ei ole”, Lintilä sanoi Ylelle tiistaina.

Lintilän mukaan on mahdotonta arvioida tällä hetkellä, miten asiasta syntynyt keskustelu vaikuttaa hänen poliittiseen uraansa. Hänen mielestään ”kyllä nyt miestä lyödään”.

”Täysin selvää on se, että kampanjan tulen vetämään täysillä, ja viimeisten reilun kolmen viikon yksi ainoa tavoite on, että valtakirja Vaasan vaalipiirissä uusitaan”, Lintilä sanoi.

Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta. Lintilä on toiminut kansanedustajana Vaasan vaalipiiristä vuodesta 1999 lähtien.