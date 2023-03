Professori Veli-Pekka Tynkkynen ihmettelee, miksi yhdysvaltalaislähteet paljastavat hyvin vähän tietoja Nord Stream -kaasuputkisabotaasin tekijöistä.

Tiistaina julki tulleiden amerikkalaisten tiedustelulähteiden mukaan Nord Stream -putkisabotaasin takana olisi Ukraina-mielinen ryhmä, jolla ei kuitenkaan olisi ollut kontakteja Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelesnkyiin tai hänen lähipiiriinsä.

Uusista tiedoista kertoi nimettömiin lähteisiin vedoten tiistaina arvovaltainen yhdysvaltalaismedia New York Times.

Lehti ja sen haastattelemat lähteet myöntävät artikkelissa, ettei heillä kuitenkaan ole paljoakaan tietoa iskun tekijöistä. He eivät myöskään kerro, miten tiedot on kerätty tai miten vahvoja todisteet väitteiden tueksi lopulta olisivat.

Suomalaisasiantuntijan mukaan kaasuputkien mysteeri ei uusista tiedoista huolimatta ole silti ratkennut.

”Mikä olisi ukrainalaisten motivaatio iskeä kaasuputkiin?” arvioi Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta.

Tynkkysen mielestä venäläistahoilla on yhä edelleen ollut paras motiivi putkien vahingoittamiseen.

Kaasua Venäjältä Saksaan kuljettaneet Nord Stream -putket räjäytettiin syyskuussa viime vuonna. Syyskuun iskujen jälkeen putkivuotoja pidettiin yleisesti tarkoituksellisena sabotaasina ja syyttävä sormi osoitti usein kohti venäläistahoja.

Tekojen laajuus ja suunnitelmallisuus viittasi valtiolliseen toimijaan.

Iskujen jälkeen Nord Stream -putket eivät ole toimineet ja tuskin tulevat toimimaankaan. Venäjän-vastaisten pakotteiden aikana korjaaminen ei ole mahdollista.

”Syksyn jälkeen ainoa tuore muutos asiassa on se, että Gazprom on poistanut putket käyttövalmiudesta eli Venäjäkään ei enää aio ryhtyä korjaustoimenpiteisiin”, sanoo energiapolitiikan asiantuntija Heikki Lindfors Energiateollisuus ry:stä.

Nyt julkaistujen amerikkalaistietojen mukaan Venäjän hallituksella ei olisi asiaan osuutta. Sen sijaan tekijöinä pidetään Ukrainan tai Venäjän kansalaisia, tai mahdollisesti molempia. Tiedustelutietojen mukaan tekijät olisivat presidentti Vladimir Putinin vastustajia.

Professori Tynkkysen mielestä uudet tiedot nostavat esiin kolme isoa kysymystä.

Ensimmäinen niistä liittyy uusien tietojen niukkuuteen. ”Olen vakuuttunut siitä, että Yhdysvaltain turvallisuuskoneisto tekee hyvää työtä, mutta miksi tätä tietoa annetaan näin vähän?” Tynkkynen sanoo.

”Eli minkälaisia tarkoitusperiä juuri tämän vähäisen tiedon julkaisulla on”, Tynkkynen ihmettelee ja muistuttaa, että jonkun intressissä on vuotaa tietoja pieninä murusina.

Hän muistuttaa, että Yhdysvaltain turvallisuuspalvelut ovat poliittisesti ristipaineessa.

”Yhdysvallat on poliittisesti jakautunut ja turvallisuuspalvelut ovat osa tätä jakolinjaa. Avoimia kysymyksiä jää vielä runsaasti. Hienoa sinänsä, että Nord Stream -putkia ja niiden kohtaloa ei sinänsä ole unohdettu”, Tynkkynen sanoo.

Toisekseen Tynkkynen nostaa esiin uuden ja sinänsä kiinnostavan tiedon, jonka mukaan tekijöinä olisi mahdollisesti sekä Ukrainan että Venäjän kansalaisia.

”Onko siis olemassa joku verkosto, joka taistelee vapaan Venäjän ja demokraattisen Ukrainan puolesta?” Tynkkynen kysyy.

”Voiko sellaista olla? Venäjän yhteiskunta on ollut hyvin sulkeutunut ja tällaisen tiedon saaminen ja vahvistaminen on vaikeaa”, Tynkkynen arvioi.

Uusista tiedoista kolmantena Tynkkynen tarttuu iskun tekijöiden motiiveihin. Hän sanoo itse aiemmin epäilleensä sabotaasin tekijäksi venäläistä tahoa.

”Sen voin myöntää, että sydämeni vähän muljahtaa näiden uusien tietojen myötä, mutta siltikään en ymmärrä Ukrainan motivaatiota tähän tekoon”, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen nostaa edelleen esiin Venäjän mahdollisen roolin sabotaasin taustavoimana.

”Venäjällä on edelleen suurin motiivi tehdä iskut ja herättää sitä kautta pelkoa. Voi myös olla että tämä tieto on peräisin Venäjältä ja saatu ujutettua yhdysvaltalaisille. Tietoa on niin vähän, että tilaa jää kaikenlaisille spekulaatioille.”

Tynkkynen ei näe syytä, miksi ukrainalaisten kannattaisi putkiin iskeä.

”Lapsikin ymmärtää, että lännen tuki Ukrainalle on vaarassa, jos paljastuu, että Ukraina olisi tämän takana. Ennen sotaa putkien tuhoamisessa olisi ollut taloudellista hyötyä, mutta mitä hyötyä on tuhota venäläis-saksalainen putki, kun kaasu ei enää liiku.”

”Ja miksi jättää yksi kaasuputki räjäyttämättä? Sitäkö varten, että odotettaisiin, että poliittinen tuuli Saksassa kääntyisi”, Tynkkynen ihmettelee.

Syyskuun iskuissa tuhoutui kaksi Nord Stream 1 -putkea ja toinen Nord Stream 2 -putkista, joita ei ehditty ottaa käyttöön.

Tynkkynen arvioi, että on täysin ilmeistä, että tiedot Ukraina-mielisistä iskujen tekijöistä heikentävät Ukrainan asemaa sotatilanteessa.

”Asema heikkenee etenkin, jos tätä tulkintaa tukevia tietoja tulee lisää. Lännen tuki voi olla vaarassa ja Saksa ja Ranska voivat loitontua Ukrainan tukemisesta sotilaallisesti ja poliittisesti”, professori sanoo.

”Toki pitää muistaa, että New York Timesin lähteet korostivat, että iskuilla ei olisi yhteyttä Volodymyr Zelenskyin hallintoon.”

Tynkkynen arvioi, että tuki Ukrainalle ei sinänsä tulisi konkreettisesti välttämättä muuttumaan.

”Mutta kabineteissa tämä voi tuntua sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Pitää muistaa, että 30 prosenttia saksalaisista on sitä mieltä, että Ukraina tukemista pitäisi välttää ja pyrkiä rauhaan.”