Ministeriö kysyy, miksi turvallisuusselvitys keskeytettiin, vaikka Saarelainen oli yhä töissä kuukausia ennen eläkkeellejääntiä.

Selvitykset liittyvät suojelupoliisin entisen työntekijän Matti Saarelaisen toimintaan. Kuva Saarelaisesta on vuodelta 2017.

Sisäministeriö on lähettänyt suojelupoliisille (supo) lisäselvityspyynnön, joka liittyy ministeriön aikaisemmin aloittamaan tarkastukseen supon toiminnasta. Lisäselvityspyyntö koskee muun muassa supon käytäntöjä turvallisuusselvitysten tekemisessä.

STT sai lisäselvityspyynnön nähtäväkseen tietopyynnöllä.

Lisäselvitys ja sitä edeltänyt selvitys koskevat supon entisen työntekijän Matti Saarelaisen toimintaa ja hänen osuuttaan Gennadi Timtšenkon kansalaisuusprosessissa 1990-luvulla. Alkuperäinen selvityspyyntö suojelupoliisille tehtiin tammikuussa, ja supo vastasi siihen helmikuun alussa.

Lue lisää: Sisäministeriö selvityttää koko Timtšenkon perheen kohtelun, oikeus­­kanslerilta ei löydy Saarelaisen mainitsemaa ohjetta

Supo kertoi aiemmin ministeriölle, että Saarelaista koskeva turvallisuusselvitys keskeytettiin tämän jäädessä eläkkeelle. Lisäselvityksessä ministeriö haluaa kuitenkin tietää, miksi turvallisuusselvitys keskeytettiin jo viime vuoden kesäkuun lopussa, kun Saarelainen jatkoi virassa syyskuun loppuun asti.

Lisäksi ministeriö haluaa tietää, milloin Saarelaista koskeva rikos- ja virkamiesoikeudellinen harkinta suojelupoliisissa tehtiin ja ketkä siihen osallistuivat. Supon aiemmin antaman selvityksen mukaan virasto harkitsi keväällä 2022, että se saattaisi Saarelaisen toiminnan Timtšenkon kansalaisuusprosessissa esitutkintaviranomaiselle arvioitavaksi. Näin ei kuitenkaan toimittu, koska tapahtumista oli viraston mukaan jo yli 20 vuotta aikaa ja mahdollinen syyteoikeus oli jo vanhentunut. Asia päätettiin selvittää sisäisesti.

Iltalehti pyysi tapauksesta asiakirjoja ensimmäistä kertaa viime keväänä, mutta tuloksetta. Sisäministeriö kysyy nyt, onko toimittajalle annettu julkisuuslain mukainen ohjaus siitä, että asiakirja ei ollut supon mielestä julkisuuslain mukainen viranomaisen asiakirja.

Myös STT on pyytänyt supolta tapaukseen liittyvää aineistoa tietopyynnöllä. Viime syksynä suojelupoliisista vastattiin STT:lle, ettei supossa tunnistettu asiakirjoja, jotka olivat tietopyynnön kohteina, eli mitään medialle annettavaa ei ollut. Kuitenkin ministeriölle annetun selvityksen liitteenä on asiakirja, joka sisältää medioiden aiemmin pyytämää tietoa. Sisäministeriölle luovutettuun selvitykseen on liitetty muistio supon johdon ja Saarelaisen keskustelun sisällöstä.

Iltalehti otsikoi helmikuussa suojelupoliisin johdon valehdelleen muistiosta. Supo kiisti johtaneensa mediaa harhaan.

Supon tulee vastata kirjallisesti ministeriön lisäselvityspyyntöön 20. maaliskuuta mennessä.

Sisäministeriön tarkastuskertomuksen odotetaan valmistuvan kevään aikana.