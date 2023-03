Monen puolueen sisällä eduskuntavaaliehdokkaiden kannat turkistarhaukseen vaihtelevat suuresti eri vaalipiirien välillä.

Turkistarhauksen kohtalo jakaa paitsi puolueita, myös eduskuntavaaliehdokkaita puolueiden sisällä. Erityisesti Rkp:n, kokoomuksen ja keskustan sisällä mielipiteet eroavat suuresti vaalipiirien välillä.

Tiedot selviävät HS:n vaalikoneen vastauksista. Jutun grafiikoissa puolueet on sijoiteltu janalle sen mukaan, miten niiden ehdokkaat keskimäärin vastasivat kysymyksiin.

Vaalikoneessa ehdokkaille esitettiin väite, jonka mukaan turkistarhaus olisi kiellettävä Suomessa. Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vastasi olevansa asiasta täysin eri mieltä.

”Turkistarhaus on elinkeino siinä missä muutkin elinkeinot. Niin kauan kuin turkiksista on kysyntää, on parempi, että elinkeinoa harjoitetaan Suomessa kuin esimerkiksi Kiinassa. On tärkeää, että tarhaajat noudattavat lakia ja pitävät hyvää huolta eläinten hyvinvoinnista”, kirjoitti Henriksson vastauksessaan.

Rkp:n ehdokkaat kuitenkin kallistuvat turkistarhauksen kieltämistä kohti, vaalikoneesta selviää. He ovat suhtautuvat turkistarhaukseen neljänneksi kielteisimmin vihreiden, vasemmistoliiton ja Sdp:n jälkeen.

Rkp:n virallinen linja on ollut tukea turkistaloutta. Asiasta mainitaan Rkp:n puolueohjelmassa ja vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelmassa, mutta ei tämän vuoden eduskuntavaaliohjelmassa.

Mielipiteet turkistarhauksesta jakautuvat useissa puolueissa alueellisesti.

Suhtautuminen siihen on keskimääräistä myönteisempää Vaasan vaalipiirissä, jossa lähes kaikki Suomen turkistarhat sijaitsevat. Myös Henriksson on ehdolla Vaasan vaalipiirissä.

Rkp:n lisäksi myös kokoomuksen ja Liike Nytin ehdokkaat kallistuvat vahvasti turkistarhausta tukevalle kannalle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi vaalikoneessa olevansa jokseenkin eri mieltä esitetyn väitteen kanssa. Hänen mukaansa kokoomus ei ainakaan toistaiseksi vaadi kategorista kieltoa, mutta asiassa voisi edetä kannusteiden ja sääntelyn kehittämisen kautta.

”Turkisasetus on päivitettävä vastaamaan modernin sivistysvaltion tunnusmerkkejä ja turkistarhauksesta luopujia tulee auttaa uuteen alkuun muilla aloilla”, Orpo muun muassa kirjoittaa.

Eräänlainen vastakohta Vaasan vaalipiirille löytyy Helsingistä. Pääkaupungin vaalipiirin ehdokkailta löytyy muita enemmän halua kieltää turkistarhaus.

Kokoomuksen ja Rkp:n ehdokkaiden kannat kääntyvät vertailussa päinvastaisiksi.

Jopa turkistuotantoa perinteisesti tukevan keskustan helsinkiläiset ehdokkaat kallistuvat keskimäärin sen kieltämistä kohti, joskin vain vähän. Keskustalla on Helsingissä 11 ehdokasta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolustaa turkistarhausta vahvasti ja valitsi vaihtoehdon ”täysin eri mieltä”.

”Eläinten hyvinvointia tulee entisestään parantaa, ja se on mahdollista vain siten että pidämme kiinni kotimaisesta tuotannosta. Turkistarhauksen tuotteista suurin osa menee vientiin. Toiminnan kieltäminen Suomesta ei poistaisi globaalia kysyntää”, Saarikko muun muassa kirjoittaa.

Helsingissä ainoastaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ehdokkaat ovat keskimäärin turkistarhauksen kieltämistä vastaan.