Ohisalo: Venäjä on saatava vastuuseen sodan aiheuttamista ympäristö­tuhoista

Sotatoimet ovat pilanneet ympäristöä synnyttämällä massiivisen määrän haitallista jätettä, kuten asbestia. Ukrainan ympäristö­ministeriön mukaan viidennes Ukrainan suojelualueista on vahingoittunut sodassa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) allekirjoitti perjantaina kaksi yhteis­ymmärrys­pöytäkirjaa Ukrainan ympäristö- ja luonnonvara- sekä kunta-, alue- ja infrastruktuuri­ministeriöiden kanssa. Tarkoituksena on auttaa Ukrainaa muun muassa sodan aiheuttamien ympäristö­tuhojen arvioinnissa.

”On selvää, että paitsi tämä brutaali hyökkäyssota vie ihmishenkiä, tämä hyökkäyssota kuormittaa valtavan paljon paikallista ympäristöä”, Ohisalo sanoi perjantaina Kiovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Ukraina on jo aiemmin pyytänyt Suomelta apua ja tukea siinä, että näitä mittavia ympäristötuhoja lähdettäisiin arvioimaan ja dokumentoimaan. – – Meidän pitää saada näytettyä ympäristötuhojen mittakaava ja saada aikanaan Venäjä vastuuseen tästä.”

Ympäristöministeriön tiedotteessa sanotaan, että Venäjän tekemät iskut muun muassa Ukrainan kemian- ja kaivosteollisuuteen, öljyvarastoihin sekä vesilaitoksiin ovat saastuttaneet maaperää, pinta- ja pohjavesiä sekä ilmaa.

Ympäristön tilan seuranta ja arviointi ovat Suomen ympäristöministeriön mukaan Suomen vahvoja osaamisalueita.

”Suomi on jo kymmenien vuosien ajan tukenut esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueen maita vesien ja ilman laadun seurannan kehittämisessä. Suomessa on myös paljon yrityksiä, joilla on kansainvälisen tason huippuosaamista mittausteknologiassa ja ympäristön tilan seurannassa”, tiedotteessa sanotaan.