Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi HS:lle viikko sitten, että vuonna 2018 hän ”vihelsi poikki” viinatilaukset omaan edustusvarastoonsa. Lintilän mukaan päätöksen taustalla oli kulttuurin muutos. HS:n nyt saamat kuitit osoittavat, että tilaukset ovat kuitenkin jatkuneet.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi viime viikonloppuna Helsingin Sanomille ”viheltäneensä poikki” alkoholitilaukset omaan edustusvarastoonsa vuonna 2018, mutta tilaukset ovat kuitenkin jatkuneet ainakin viime vuoteen saakka.

Parin viime vuoden aikana Lintilän juomavarastoon on tilattu ministeriön rahoilla kymmeniä pulloja konjakkia ja viiniä. Lintilä sanoi HS:lle, että hän itse olisi ”viheltänyt pelin poikki” ostojen osalta jo vuosia sitten.

Alkoholia on ”poikki viheltämisen” jälkeenkin ostettu ministeriöstä toimitettujen kuittien mukaan ”elinkeinoministerin edustuskäyttöön”, ”edustusvaraston täydennykseksi” sekä ”elinkeinoministerin juomavaraston täydennykseksi”.

Kyse ei siis ole juomista, jotka on ostettu ministerin tai ministeriön tiettyyn tilaisuuteen.

HS on selvittänyt Lintilän lausuntojen todenperäisyyttä viime viikonlopun jälkeen.

Tuolloin HS uutisoi, että työ- ja elinkeinoministeriön varoilla ostettiin vuosina 2017–2018 toistuvasti vahvaa alkoholia elinkeinoministeri Lintilän omaan, tarkemmin erittelemättömään edustuskäyttöön.

Alle kahden vuoden aikana ministeriön sihteerit olivat ostaneet Alkon myymälöistä 40 pulloa vahvaa alkoholia, tyypillisesti konjakkia, 0,7 litran pulloissa. Mukana oli myös giniä ja viskiä. Lisäksi myymälöistä ostettiin yli 30 pulloa erilaisia viinejä.

Näissä luvuissa olivat mukana vain alkoholihankinnat, joiden kuiteissa ei viitata mihinkään tilaisuuteen. Kuittien selitteissä kirjoitetaan muun muassa ”ministerin juomista” sekä ministerin ”juomavaraston”, ”juomakaapin” tai ”tarjoilukaapin” täydentämisestä.

HS puhui myös muille ministereille, jotka eivät pitäneet tällaista ”juomakaapin” jatkuvaa täydentämistä normaalina. Moni sanoi, ettei heillä sellaista edes ole.

Näytti siltä, että marraskuun 2018 jälkeen nämä varasto-ostot loppuivat kuin seinään. Hieman ennen viimeistä hankintaa Seiska-lehti uutisoi ministerin runsaasta luottokortinkäytöstä.

Lintilä sanoi HS:lle, että varaston täydennykset loppuivat tuolloin, koska hän itse ”oikeastaan vihelsi sen pelin poikki”.

”Se on sama kuin yrityselämässä, kulttuuri on muuttunut. Niin se on myös muuttunut ministeriön puolella.”

Todellisuudessa viinatilaukset ministerin omaan tarkemmin erittelemättömään edustuskäyttöön ovat jatkuneet ainakin viime vuoteen saakka.

Tämä käy ilmi kuiteista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö lähetti HS:lle perjantaina.

Ministeriön mukaan nämä sihteerien alkoholiostot eivät olleet tulleet alkuperäisen tietopyynnön mukana, koska niitä oli kirjattu virheelliselle toimintayksikölle.

Puuttuneiden kuittien mukaan ministeriön varoilla on hankittu vuoden 2019 lopulta vuoden 2022 loppuun 31 viinapulloa, käytännössä lähes yksinomaan konjakkia. Konjakki on pääosin ollut Monopol VS -laatua, 0,7 litran pulloissa. Viini- tai kuohuviinipulloja on ollut 44.

Valtaosassa laskuista selitteeksi on merkitty tarkemmin määrittelemätön käyttö, esimerkiksi ”elinkeinoministerin edustuskäyttö”, ”elinkeinoministerin juomavaraston täydennys” sekä ”ministerin edustusvaraston täydennys”.

Ostoja on tehty myös ministerin esikunnalle, yhden viiden kuukauden jakson aikana. Vuoden 2020 heinäkuusta vuoden 2021 alkuun Lintilän esikunnalle on tilattu 11 pulloa konjakkia, 5 pulloa viiniä ja 24 olutta.

Esimerkiksi eräs kahden viinipullon ja neljän Monopol VS 0,7 litran pullon osto on merkitty selitteellä ”elinkeinoministerin esikuntaan alkoholia”.

Yhteensä kahdestakymmenestä ostosta neljän yhteydessä on mainittu myös jokin tilaisuus. Osa kuiteilla olleista juomista on mennyt tilaisuuteen ja osa ”varastoon”.

Lisäksi yhden oston kohdalla elinkeinoministerin esikunnan ”jouluruokajuomiksi” on ostettu yhdeksän pulloa valkoviiniä ja kuusi lonkeroa. Osallistujia oli kymmenen.

HS pyysi Lintilältä kommenttia siihen, miksi hän kertoi ”viheltäneensä pelin poikki” vuoden 2018 lopulla, kun HS:n myöhemmin saamat kuitit osoittavat ostojen jatkuneen.

Lintilä sanoo, että tällä hallituskaudella ministerin juomavarastoon tilatun alkoholin määrässä on tapahtunut ”ihan selkeä muutos” .

Miksi sanoit että vihelsit pelin poikki, kun ostot ministerin varastoon ovat jatkuneet?

”Ehkä termi oli väärä. Mutta linjanmuutos on ollut ihan selkeä, sen näkee kyllä. Sen muistan ulkomuistista, että tällä kaudella tämä on huomattavasti muuttunut siitä, mitä se oli aiemmin”, Lintilä sanoo.

Mitä tarkoittaa, että ministeriön kulttuuri on muuttunut, kun ostot ovat kuitenkin jatkuneet?

”Se tietyllä tavalla avokätinen kulttuuri, joka on siinä on ollut... Se on ihan dramaattisesti muuttunut. Termini on ollut väärä tai siitä on tullut väärä käsitys.”

Suora vertailu ei ole yksiselitteistä, mutta kuitteja vertailemalla käy ilmi, että ostot ovat vähentyneet, kuten Lintilä sanoo.

Ostot eivät ole kuitenkaan loppuneet.

Kun vuosina 2017–2018 viinapulloja hankittiin keskimäärin reilusti yli kaksi kuukaudessa, vuosina 2019–2022 luku on ollut vajaa yksi.

Se tarkoittaa yhteensä 31 viinapulloa, pääasiassa Monopol VS -konjakkia 0,7 litran pulloissa.

Elinkeinoministeri Lintilän alkoholinkäyttö nousi esiin noin viikko sitten. Useat mediat ovat uutisoineet, että Lintilän epäillään olleen työtehtäviensä hoitamisen aikana humalassa. HS kertoi laajassa artikkelissa useista tällaisista tapauksista.

Yksi jutussa käsitellyistä tapauksista koski tasavallan presidentti Sauli Niinistön Ruotsin-vierailua viime vuoden toukokuussa. Vierailu oli historiallinen, koska sen aikana sinetöitiin Suomen ja Ruotsin pyrkiminen Naton jäseniksi.

Suomen Tukholman-suurlähettiläs vahvisti HS:lle, että Lintilä myöhästyi vieraiden yhteiskyydistä kuninkaan illalliselle ja Ruotsin ulkoministeriö joutui kyselemään hänen peräänsä. Lintilä saapui paikalle viime tingassa. HS:n tietojen mukaan Lintilä jouduttiin hakemaan hotellihuoneestaan, ja hän oli humalassa.

Lintilän seurassa oli tuntematon nainen, jota Lintilä on kutsunut pikkuserkukseen. Lintilä itse sanoi ensin HS:lle, että tämän tiedon voi halutessaan varmistaa, mutta on sen jälkeen kieltäytynyt toistuvista pyynnöistä nimetä kyseinen pikkuserkku.

Nyt lauantaina Lintilä kertoi HS:lle, ettei hän aio nimetä pikkuserkkua.

”Olen tätä pohtinut ja kun tämä on mennyt aika henkilökohtaiselle tasolle, niin en halua sotkea tähän ketään yksityishenkilöä.”

HS kysyi Lintilältä, miten pikkuserkkua koskevan väitteen voi siis varmistaa, jos hän ei kerro tämän nimeä.

”Voin esimerkiksi näyttää jollekin henkilölle jonkun viestiketjun, josta sen voi todentaa, mutta en ala käymään tätä julkisesti.”