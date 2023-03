Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtasivat keskiviikkoiltana MTV:n vaalitentissä. Kaikki paitsi keskustan Saarikko sitoutuivat olemaan leikkaamatta koulutuksesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toisti MTV:n puheenjohtajatentissä, ettei hänen puolueensa ole valmis hallitukseen, joka ei toteuta kuuden miljardin euron sopeutuksia seuraavalla vaalikaudella.

Puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen antoi aiemmin keskiviikkona ymmärtää, että tärkeintä olisi tehdä yhdeksän miljardin euron edestä sopeutuksia kahden vaalikauden aikana. Leikkaukset voisi siis jaksottaa toisinkin.

”Sanotaan näin, että onko se sitten vaikka neljä plus neljä, neljä plus viisi tai viisi plus neljä. Mutta kyllä me lähdemme siitä, että tämä [valtiovarainministeriön] virkatyönä tehty ohjelma on tärkeä ja me tarvitsemme nimenomaan etupainotteisia keinoja”, Valtonen sanoi Veronmaksajien keskusliiton paneelikeskustelussa.

Valtonen tarkensi myöhemmin näkemystään sosiaalisessa mediassa.

Myös Orpo sanoi MTV:n tentissä, että jaksotuksella on väliä.

”Tämä on yksiselitteisesti kuusi plus kolme miljardia euroa. Se on puolueen linja”, hän sanoi.

Kokoomuksen linja sai tentissä kritiikkiä erityisesti Sdp:n Sanna Marinilta ja vasemmistoliiton Li Anderssonilta.

”Kuusi miljardia euroa yhden vaalikauden aikana tehtäväksi on puolitoistakertaisesti se, mitä Sipilän hallitus leikkasi koko hallituskautensa aikana. Pelkästään työttömyysturvaa heikentämällä ei saa tällaisia leikkauksia aikaan”, Andersson sanoi.

Hän arveli, että tämänkaltaiset sopeutukset saattaisivat johtaa esimerkiksi mittaviin hoitajien irtisanomisiin.

”Me emme ole samaa mieltä tasapainottamisesta. Vaihtoehtomme on hyvin erilainen kuin kokoomuksen”, sanoi puolestaan Marin.

”Nämä ovat poliittisia valintoja. Meillä korostuu tulosopeutus.”

”Tulosopeutus on veronkorotus”, huudahti keskustan Annika Saarikko.

Saarikko kritisoi toisaalta Orpoa siitä, että kokoomus on luvannut tehdä miljardin veronalennuksia.

”Olemme esittäneet talousohjelmassamme kiristyksiä erilaisiin haittaveroihin, joilla nämä kustannukset katetaan”, Orpo vastasi.

Perussuomalaisten Riikka Purralta tentin juontajat puolestaan kysyivät, miten puolue toteuttaisi lupaamansa 2–4 prosentin hallinnonalakohtaiset leikkaukset.

Tentin juontaja Jan Andersson epäili, etteivät suuret säästöt onnistuisi leikkaamalla vain esimerkiksi kehitysavusta.

Purra sanoi, että puolue haluaisi leikata muun muassa julkisen sektorin ”keskijohdon” työpaikoista.

”Kehitysavun puolittamisestakin tulee kahden miljardin säästöt koko hallituskaudella”, hän sanoi.

MTV:n puheenjohtajatentti oli ensimmäinen iso, puheenjohtajien yhteinen vaalikeskustelu maalis-huhtikuussa. Studiossa olivat kaikkien eduskuntaan vaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat.

HS:n suuri vaalitentti järjestetään 28. maaliskuuta.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Myös nämä teemat puhuttivat MTV:n tentissä:

Työvoimapula. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) on laskenut, että Suomen tulisi kolminkertaistaa nykyinen nettomaahanmuutto, jotta työikäisen väestön kutistuminen pysähtyisi. MTV:n toimittajat kysyivät, kuinka moni olisi valmis pyrkimään kolminkertaistukseen. Kaikki muut puoluejohtajat viittasivat paitsi Riikka Purra, Sari Essayah ja Harry ”Hjallis” Harkimo.

Koulut. Puheenjohtajilta kysyttiin, kuka olisi valmis rajoittamaan vanhempien mahdollisuuksia valita lastensa koulut. Kukaan ei nostanut kättään. Sen sijaan kaikki paitsi Saarikko nostivat kätensä kun kysyttiin, kuka olisi valmis jättämään koulutuksen leikkauksien ulkopuolelle. Harkimo oli tässä vaiheessa poistunut tentistä. Hän kertoo turhautuneensa siihen, ettei saanut puheenvuoroa.

Hoiva. Neljä vuotta sitten ennen vaaleja puhuttiin hoitajamitoituksesta. Puoluejohtajilta kysyttiin, oliko päätös mitoituksesta virhe. Marin sanoi seisovansa täysin mitoituksen takana, Orpo piti juuri mitoitusta yhtenä sote-palveluiden kriisiytymisen syynä.

