Sosiaalisen median alustojen ilmaisutavat vaikuttavat politiikkaan laajemminkin, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Robert Sundman kommentissaan.

Myös tämän kevään vaaleja käydään Tiktokissa. Monet puolueet ja ehdokkaat ovat löytäneet sovellukseen, ja alustalle on syntynyt oma poliittisen keskustelun kulttuuri.

Amerikkalaisen Puck-median The Powers That Be -podcastissa pohdittiin vastikään, voisivatko republikaanit ja demokraatit löytää yhteistä näkemystä nyky-Yhdysvalloissa enää mistään.

Podcastin juontajien nopea vastaus kuului, että ainakin Tiktokista. Rapakon takana poliitikot suhtautuvat video­sovellukseen penseästi.

Videosovelluksen omistaa tällä hetkellä kiinalaisyhtiö Bytedance, jota Yhdysvaltain hallinto on kritisoinut tietojen kalastelusta ja turvallisuusriskeistä.

The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat painostaa nyt Kiinaa myymään osansa Tiktokin omistuksesta. Muuten sovelluksen käyttöä uhkaa kielto mahdollisesti koko maassa.

Suomessa ei olla yhtä Tiktok-kriittisiä, vaikka useissa yrityksissä ja organisaatioissa sovelluksen käyttöä työnantajan laitteilla suitsitaan.

Yksikään suomalainen puolue ei esimerkiksi suosita poliitikkojaan pysymään täysin alustan ulkopuolella. Jotkut kannustavat erottamaan Tiktok-puhelimen työpuhelimesta.

Syyt ovat selvät. Reuters-instituutin tuoreimman Digital News Reportin mukaan Tiktok on nuorten nopeimmin kasvava uutislähde.

Kiinaa ja sen digitaalista vallankäyttöä saatetaan toki toisissa puheissa kritisoida. Mutta samaan aikaan puolueissa on havaittu, ettei juuri täältä kannata jäädä pois.

Sosiaalisen median alustojen suhde politiikkaan on kaksisuuntainen.

Poliittinen keskustelu menee somealustoille, ja poliittisia aiheita puidaan niissä niille ominaiseen tapaan. Poliitikon Youtube-video näyttää ja kuulostaa toiselta kuin naseva, lyhyt ja sivaltava twiitti.

Mutta myös alustat tulevat politiikkaan. Politiikan sisältöjä saatetaan miettiä nimenomaan siten, miten ne sopisivat jollekin alustalle. Eri alustojen ilmaisutavat vaikuttavat siis poliittiseen puhekulttuuriin laajemminkin.

Jo jonkin aikaa sitten huomasin, että eduskunnan salikeskustelut kuulostavat entistä enemmän Twitteriltä. Eikä se ole ihme.

”Mä oon huomannu että mul on nimenomaan tapa miettiä se mielipiteen ilmasu sen kautta että, miten se sopii Facebookiin tai Twitteriin”, pohtii eräs taannoiseen Datan alaiset -raporttiin haastateltu kansanedustaja.

Tiktokissa ei siis vain käydä vaalikampanjaa ja poliittista keskustelua. Siellä muovataan parhaillaan sitä, miltä poliittinen keskustelu tulevaisuudessa kuulostaa.