Presidentti Niinistön on määrä tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tänään Turkissa.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin odotetaan tänään perjantaina vihdoin ilmoittavan, että Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden. Turkki ja Unkari ovat olleet ainoat esteet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien tiellä, sillä kaikilta muilta Nato-mailta vaadittava hyväksyntä on jo saatu.

Erdogan on ilmoittanut, että hän ”lunastaa lupauksensa” Suomen Nato-jäsenyydestä tavattuaan Suomen presidentin Sauli Niinistön tänään Ankarassa.

HS seuraa historiallista uutispäivää.

Tästä on kyse:

Mitä tänään tapahtuu?

Niinistö ja Erdoğan tapaavat tänään iltapäivällä Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Tapaamisen jälkeen he pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, jossa Erdoğanin odotetaan ilmoittavan ratifioinnista. HS:n tietojen mukaan Turkki aikoo ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen Turkin vaaleja, jotka järjestetään 14. toukokuuta.

Niinistö kertoi ennen matkaansa, että hän menee Turkkiin vastaanottamaan tämän ilmoituksen.

Ennen tapaamistaan Erdoğanin kanssa Niinistö vierailee aamupäivällä Turkin tasavallan perustajan Mustafa Kemal Atatürkin mausoleumilla ja laskee sinne seppeleen. Tämä kuuluu Turkissa aina korkean tason vierailujen protokollaan.

Torstaina hän vieraili Kaakkois-Turkin maanjäristysalueella. Helmikuun alun maanjäristyksessä Turkissa ja Syyriassa kuoli yli 55 000 ihmistä.

Niinistön mukana Turkissa vierailee myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Sauli Niinistö vieraili Kaakkois-Turkin maanjäristysalueella torstaina.

Mitä Ruotsille tapahtuu?

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa yhdessä ja korostivat aivan viime kuukausiin asti, että ne hakeutuvat Natoon yhdessä.

Turkki on kuitenkin löytänyt enemmän ongelmia Ruotsista kuin Suomesta. Nyt näyttää vääjäämättömältä, että Suomi liittyy Natoon ennen Ruotsia.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti torstaina, että Suomi tekee kaikkensa, jotta myös Ruotsi pääsisi Naton jäseneksi.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi keskiviikkona, että Ruotsi on valmis tilanteeseen, jossa Suomi tulee Naton jäseneksi ennen sitä.

”En piilottele sitä, että olisimme suosineet ratifiointia yhdessä ja käsi kädessä. Mutta kunnioitamme sitä, että jokainen maa tekee oman ratifiointi­päätöksensä”, hän sanoi.

Milloin Unkari ratifioi?

Vaikka Turkilta ratifiointi saataisiinkin, se tarvitaan vielä myös Unkarilta.

Unkari on lykännyt toistuvasti ratifiointia. Viimeisin, torstaina unkarilaismediasta saatu tieto on, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ratifioitaisiin 31. maaliskuuta.

Helsingin yliopiston tutkija Katalin Miklossy arvioi uutistoimisto STT:lle, että Turkin mahdollinen ilmoitus siitä, että se ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden, luo Unkarille ennen­näkemättömät paineet tehdä samoin.

Miklossyn mukaan Unkarin puolustus nojaa täysin Natoon, minkä vuoksi hän uskoo, ettei Unkari uskaltaisi riskeerata Naton tuomaa turvaa jättämällä Suomen ratifioimatta.

Unkarin suurlähetystöstä kerrottiin HS:lle keskiviikkona, että Unkari ei aio olla viimeinen Naton jäsenmaa, joka ratifioi sekä Suomen että Ruotsin jäsenyyden.

Suomen oma Nato-prosessi on presidentin vahvistusta vaille valmis, sillä eduskunta on jo hyväksynyt lain, jonka myötä Suomi voi liittyä Natoon. Niinistön on määrä vahvistaa Suomen kansallinen Nato-lainsäädäntö ensi viikon torstaina.

Kun kaikki ratifioinnit on saatu kasaan, Suomen liittymisasiakirja tallennetaan Yhdysvaltoihin.

Miksi Turkki asettui poikkiteloin ja mikä nyt muuttui?

Turkki ryhtyi vastustamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä viime keväänä pian sen jälkeen, kun oli käynyt selväksi, että maat hakevat Natoon.

Turkki on syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien tukemisesta.

Turkki on kärsinyt etenkin kurdijärjestö PKK:n terrori-iskuista ja käynyt sitä vastaan veristä sotaa Kaakkois-Turkissa. PKK on EU:nkin listoilla terroristijärjestö, mutta itsevaltaisesti johdetun Turkin käsitys terroristeista on Suomea ja Ruotsia laveampi ja käsitys sananvapaudesta kapeampi.

Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia muun muassa luovuttamaan terroristeiksi syyttämiään ihmisiä ja höllentämään Turkille asetettuja asevientikieltoja.

Suomi ja Ruotsi ovat sanoneet, että ne toimivat luovutusasioissa omien lakiensa mukaan. Ihmisiä ei voi luovuttaa poliitikkojen päätöksillä.

Aseviennissä Suomi höllensi tiukkaa linjaansa joulukuussa. Linjaa oli kiristetty 2019, koska Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan.

Ruotsille Turkki suuttui pahanpäiväisesti tammikuussa, kun Ruotsissa järjestetyissä mielenosoituksissa ensin roikotettiin Erdoğaninia esittävää nukkea jaloistaan ja sitten poltettiin muslimien pyhä kirja Koraani.

Suomi on Turkin silmissä ollut jo pitkään Ruotsia ongelmattomampi Nato-liittolainen.

HS:n haastatteleman turkkilaistutkijan mukaan hyväksymällä Suomen Nato-jäsenyyden nyt Erdoğan haluaa viestiä kansainväliselle yhteisölle, että hän on johtaja, jonka kanssa länsimaat voivat jatkaa yhteistyötä.

German Marshall Fund -ajatushautomon Ankaran-toimiston johtajana toimivan Özgür Ünlühisarcıklın mukaan Suomen jäsenyyden hyväksyminen voisi viestiä Yhdysvalloille, että Erdoğan on valituksi tultuaan valmis tarkastelemaan maiden huonoiksi menneitä suhteita uudelleen.

