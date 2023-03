Selvityksen mukaan nykylait eivät johda luontokadon pysähtymiseen. Tarvittaisiin sekä tiukka luontolaki että muutoksia muihinkin lakeihin.

Helsingissä Myllypuron Matokalliolle kaavailtu jääurheilukeskus on herättänyt runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Suuunnitelma kaatui kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Seuraavaksi sitä käsittelee käsittelee kaupunginhallitus.

Luontokato tulee jatkumaan uudistetusta luonnonsuojelulaista huolimatta.

Toisaalta nykyisten lakien muuttaminenkaan ei luultavasti pysäyttäisi luontokatoa, eikä toisaalta uuden luontolain säätäminenkään yksin riittäisi.

Tarvitaan molempia keinoja: uusi, velvoittava luontolaki sekä muutoksia muihin lakeihin. Näitä lakeja ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, metsälaki, vesilaki, kaivoslaki ja maa-aineslaki.

Näihin johtopäätöksiin päätyy maanantaina julkaistu esiselvitys luonnon monimuotoisuutta turvaavasta lainsäädännöstä.

”Nyt kun ilmaston suhteen on jo saavutettu yhteinen iso näkymä ja konsensus, joka on kirjattu lakiin, niin samalla tavalla luontokadon suhteen tarvitaan tahdonilmaus, että luontokato pysäytetään”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

”On hyvä, että selvitys valmistui ennen vaaleja, niin puolueet voivat käydä asiasta keskustelua ja asia on pinnalla hallitusneuvotteluissa”, Ohisalo sanoo.

Selvitys tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja nykylakien muuttamisesta uuden luontolain säätämiseen. Luontolaista vaihtoehtoina ovat löyhempi puitelaki sekä tiukempi velvoittava laki.

Näistä vaihtoehdoista selvitys päätyy ehdottamaan yhdistelmämallia eli tiukempaa luontolakia ja vielä vahvistettuna muilla lakimuutoksilla.

Myös ministeri Ohisalo kannattaa tätä laajinta ja tiukinta vaihtoehtoa. Uudistuksen voisi aloittaa pian vaalien ja hallitusneuvottelujen jälkeen.

”Uusi hallituskoalitio voisi aloittaa laatimalla tiukan luontolain, ja muita lakeja voitaisiin sitten muuttaa asteittain. Uusi luontolaki olisi selkeä sitoumus Suomelta luontokadon pysäyttämiseksi”, Ohisalo sanoo.

Selvityksen ovat laatineet ympäristöoikeuden professori Niko Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja ympäristöoikeuden erikoistutkija Minna Pappila Suomen ympäristökeskuksesta. Selvityksen on tilannut ympäristöministeriö.

Luonnonsuojelulaki on vasta uudistettu. Sen ongelmana kuitenkin on, että suojelu kohdistuu vain tiettyihin eliölajeihin ja luontotyyppeihin. Myös kokonaisia ekosysteemejä pitäisi pystyä turvaaman.

Lisäksi luonnonsuojelulaki turvaa lajeja ja luontotyyppejä vasta, kun ne ovat uhanalaistuneet tai heikentyneet. Luontokadon pysäyttäminen taas vaatisi sitä, ettei luonnon anneta enää köyhtyä, huveta ja uhanalaistua.

Luontokadon pysäyttäminen vaatisikin myös tavallisemman luonnon turvaamista. Selvitys puhuu arkiluonnosta eli luonnonsuojelulain ulkopuolelle jäävästä luonnosta: myös sen monimuotoisuutta pitää parantaa lainsäädännön keinoin.

Nyt eri lakien suoja on hajanaista ja pistemäistä. Vesilaki voi suojata jonkin pikkulammen tai noron vesialuetta tai uomaa ja metsälaki rantametsää veden äärellä, mutta kumpikaan laki ei katso pienvesiympäristön kokonaisuutta. Ja vaikkapa purouomaa ei suojaa mikään, koska sitä ei mainita vesilaissa.

”Ennallistamisesta puhutaan nyt valtavasti, mutta sitten meillä ei ole siitä kattavaa lainsäädäntöä”, Ohisalo antaa yhden esimerkin lainsäädännön puutteista ja hajanaisuudesta.

Luontolain ideaa voi verrata ilmastolakiin, joka tuli voimaan viime vuonna. Ilmastolaki on puitelaki, joka asettaa ilmastopolitiikalle tavoitteita ja vaatii laatimaan erilaisia ilmastosuunnitelmia. Se velvoittaa vain viranomaisia, ei tavallisia ihmisiä tai yrityksiä.

Esiselvityksen mukaan vastaavan tasoinen luontolaki olisi liian heikko keino. Riskinä olisi, että erilaisia suunnitelmia kyllä laadittaisiin, mutta niitä ei pantaisi kunnolla toimeen. Pahimmillaan hukattaisiin vuosikymmen tai enemmänkin aikaa, jota olisi tarvittu luonnon tilan parantamiseen.

Esiselvitys päätyykin suosittelemaan luontolaista tiukempaa vaihtoehtoa, joka vertautuisi ilmastolain sijaan pikemmin EU:n ennallistamisasetukseen.

Tiukka luontolaki velvoittaisi viranomaisten lisäksi myös yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä.

Tällaisessa tiukassa laissa voitaisiin määrätä, ettei luonnon monimuotoisuutta saa enää heikentää tai luonnon hyvän tilan saavuttamista vaarantaa.

Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi, ettei vaikkapa kaavassa tai rakennusluvassa voisi antaa lupaa hankkeelle, joka huonontaa arvokkaan luonnon tilaa – paitsi joissakin poikkeuksissa tai sillä ehdolla, että haitat hyvitetään toisaalla.

Tästä puolestaan seuraisi, etteivät kaikki välttämättä voisi käyttää omistamaansa aluetta rakentamiseen tai muuhun talouskäyttöön.

Yhdeksi ratkaisuksi tähän esiselvityksessä esitetään korvauksia.

Maan tai vesistön omistaja joutuisi kärsimään käyttöoikeuden menetyksestä ensin omavastuun eräänlaisena luontokadon hillinnän hintalappuna, mutta ylimenevästä osasta saisi korvauksia julkisesta rahastosta.

Yksi mahdollisuus on sekin, että ne, jotka eivät voi metsiään tai maitaan käyttää, voisivat myydä käyttämättä jääneet rakennus- ja hakkuuoikeudet muille ja saada näin tuloja.

Lakiin voisi kirjata poikkeuksia, jotka liittyvät maanpuolustukseen tai yhteiskunnan kannalta tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin.

Selvityksessä todetaan, että tiukka luontolaki estäisi erilaisia hankkeita tai ainakin lisäisi selvästi niiden kustannuksia.

Ylipäätään kaikesta selvittämisestä, luontotiedon tuottamisesta, suunnittelusta ja luontoarvojen huomioimisesta tulisi kuluja sekä viranomaisille että yksityisille ihmisille ja yrityksille.

Nämä ovat Ohisalon kannattaman tiukimman mallin haittapuolia.

”Mutta mikä on hinta, jos emme pysäytä luontokatoa? Jos lajeja katoaa ja ekosysteemejä romahtaa, sitä hintaa kukaan ei varmaan osaa edes sanoa. Tämä ei myöskään ole valmis lakiesitys vaan keskustelunavaus, tästä on varmasti katsottavissa kokonaisuus, joka on kestävä”, Ohisalo sanoo.