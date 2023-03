Maat pelkäävät EU:n keskittyvän liikaa hätäratkaisuihin ja unohtavan pitemmän sihdin.

Bryssel

Ukraina, EU:n kyky kilpailla Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa sekä maahanmuutto – asialistalla on tuttuja aiheita, kun EU-maiden johtajat ovat jälleen torstaina ja perjantaina koolla EU-huippukokouksessa.

Kokous alkaa torstaina keskustelulla YK:n pääsihteerin António Guterresin kanssa.

Kokous on talouspainotteinen. Sen osana on perjantaina eurohuippukokous, joka linjaa euroalueen talouspolitiikkaa.

Paikalla ovat Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde ja euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe. Keskusteluun nousee se, miten hyvin EU-alue on suojassa vastaavilta pankkimyllerryksiltä kuin juuri nähtiin Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

Kokous on viimeinen ennen Suomen eduskuntavaaleja. Suomesta huippukokoukseen osallistuu pääministeri Sanna Marin (sd). Seuraava huippukokous on juhannuksen jälkeen, ellei loppukevään aikana järjestetä ylimääräisiä.

Suomi on tällä kertaa tehnyt ennakkovaikuttamista yhdeksän muun maan kanssa. Maat lähettivät edellisen huippukokouksen jälkeen maaliskuun alussa yhteiskirjeen, jossa vaaditaan pitkän aikavälin strategiaa Euroopan kilpailukyvyn ja globaalin vaikutusvallan vahvistamiseksi.

Kirjeestä kuultaa huoli siitä, että EU tekee tuulispäänä erilaisia nopeita hätätoimia sallimalla muun muassa entistä runsaammat valtiontuet ja laiminlyö suuren kuvan. Osa pitkään vireillä olleista uudistuksista – kuten pankkiunioni – on yhä kesken, ja kauppapolitiikassakin olisi tekemistä.

Suomen lisäksi kirjeen ovat allekirjoittaneet Hollannin, Belgian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Slovakian, Tanskan, Tšekin ja Viron johtajat.

EU:n komissio julkisti valtiontukien uudet säännöt maaliskuun alussa.

Niissä merkittävää on, että komissio sallii tuotantoon liittyvät investointi­tuet nykyistä laajemmin. Nyt tuotanto­tuet on sallittu vain vähiten kehittyneillä EU-alueilla eli niin sanotuilla koheesio­alueilla. Lisäksi jäsenmaat saavat tietyin ehdoin vastata tukeen, jota yrityksille on luvattu EU:n ulkopuolisissa maissa.

Lue lisää: EU vastaa Yhdys­valtain tuki­politiikkaan: jäsen­maiden oikeus antaa valtion­tukea yrityksille laajenee

Komissio antoi lisäksi maaliskuussa kaksi esitystä, joilla yritetään lisätä Euroopan muskeleita ja riippumattomuutta. Toinen on nettonollateollisuutta koskeva säädös, ja toinen koskee kriittisiä raaka-aineita.

Nettonollasäädöksen tarkoituksena on lisätä puhtaiden teknologioiden kotimaista valmistusta EU:ssa. Tätä edistetään muun muassa yksinkertaistamalla lupamenettelyjä.

Säädöstä on myös kummasteltu: Brysselissä arvostetun tutkimuslaitoksen Bruegelin mukaan säädös on avoimen protektionistinen ja merkitsee paluuta 1960-luvun teollisuuspolitiikkaan, jossa valtiot asettivat tuotantotavoitteita teollisuudelle.

Kokouksen Ukraina-osuudessa keskustellaan, miten EU-maat pystyisivät nykyistä tehokkaammin estämään Venäjä-pakotteiden kiertämisen. Nyt on nähtävissä, että pakotteiden alaisia tuotteita viedään kolmansiin maihin, joista ne päätyvät Venäjälle.

Suomi on tarjonnut apua ja ideoita siihen, miten toimeenpanoa voisi tehostaa.

EU:n ulkoministerit päättivät maanantaina, että EU-maat alkavat nopeasti toimittaa Ukrainaan 155-millisiä ammuksia omista varastoistaan, minkä lisäksi tarkoitus on laittaa vauhtia ammustuotantoon Euroopassa.

Tämä tuki rahoitetaan Euroopan rauhanrahastosta, jonka pääomatarpeet voivat nousta huippukokouksen keskusteluun. EU-jäsenmaat saavat rauhanrahastosta kompensaatiota sen jälkeen, kun ovat toimittaneet aseita Ukrainalle.