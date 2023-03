Sdp ja kokoomus tappelevat keskenään, mutta molemmat jättävät kovaa kyytiä suosiotaan nostaneen perussuomalaiset ihmeen rauhaan, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka analyysissaan.

Vaalikeskustelua on päättyneellä viikolla johtanut kokoomus, kun edellisellä viikolla keskusta oli niskan päällä ilmoittaessaan, ettei se suostu jatkamaan osana nykyistä hallituskokoonpanoa.

Puolueiden ulostulot vain vahvistavat näkemystä, että hallituksen muodostaminen tulee olemaan hyvin vaikeaa vaalien jälkeen.

Erilaisten paalutusten ja muiden puolueiden ohjelmilla pelottelun voi odottaa vain tiukkenevan, mitä lähemmäksi vaalipäivä 2. huhtikuuta lähestyy.

Vaalien pääpuheenaiheena on pysynyt edelleen talous. Valtiovarainministeriön erilaiset julkisen talouden leikkauspuheenvuorot ovat määränneet keskustelun tahdin.

Koulutus, työperäinen maahanmuutto sekä jengi- ja kouluväkivalta ovat tuoneet väriä pitkälti mielikuvien tasolla liikkuvalle kuka leikkaa mitäkin -riitelylle.

Välillä on ollut vaikea saada selvää, kuinka tiukasti edes kokoomus vaatii mahdollisia hallituskumppaneitaan noudattamaan esittämäänsä julkisen talouden tasapainotusohjelmaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin kuvattiin MTV:n vaalitentissä keskiviikkona.

MTV:n järjestämässä ensimmäisessä suuressa vaalitentissä keskiviikkona kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo julisti, että seuraavan hallituksen pitää eri keinoin tasapainottaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla ja seuraavan hallituksen vielä kolmella miljardilla eurolla.

Puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen oli antanut aiemmin samana päivänä ymmärtää, että leikkaukset voisi jaksottaa toisinkin.

”Tämä on yksiselitteisesti kuusi plus kolme miljardia euroa. Se on puolueen linja”, Orpo sanoi MTV:n tentissä.

Se on paljon vaadittu, kun samaan aikaan pitäisi laittaa kuntoon muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto, nuorten mielenterveys, koulutus ja Nato-armeija.

Kokoomuksen etumatka gallupeissa kapenee, mutta puolue esiintyy yhä kuin jo valittu pääministeripuolue.

Tämän kuvan sai, kun kokoomuksen varapuheenjohtaja Kai Mykkänen vaati Sdp:n puheenjohtajaa Sanna Marinia (sd) nöyrtymään Ilta-Sanomien haastattelussa torstaina.

Haastattelussa Mykkäseltä kysyttiin, miten kokoomuksen ja Sdp:n kannat voidaan sovittaa yhteen.

”Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin täytyy nöyrtyä”, Mykkänen vastasi. ”Ja Sdp:n täytyy nöyrtyä siihen, että nyt on käänteen paikka.”

Se oli kovasti sanottu, sillä hallitusneuvotteluissa kukaan ei voi sanella kaikkea eikä vaaleja ole käyty.

Voi olla, ettei kokoomus edes ole se, joka vetää hallitusneuvotteluja, vaan vaalien suurin puolue voi olla aivan yhtä hyvin myös perussuomalaiset tai Sdp.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Mykkänen on selitellyt lausuntoaan jälkikäteen, mutta puheenvuoron lukee helposti vähintäänkin niin sanotuksi freudilaiseksi lipsahdukseksi. Se tarkoittaa puhetta, jossa ihminen vahingossa sanoo, mitä hän todella ajattelee ja tuntee.

Ylipäätään kokoomuksen ärtymys Sdp:tä kohtaan kuulostaa siltä, että puolue kuitenkin viettäisi mieluummin neljä vuotta Sdp:n kuin perussuomalaisten kanssa, kunhan Sdp ymmärtäisi hyväksyä kokoomuksen talouslinjaukset.

Sdp otti Mykkäsen lauseesta kaiken irti.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman lähetti perjantaina tiedotteen, jossa hän sanoi Mykkäsen leikkausvimman olevan niin kova, ettei hän malta edes vaaleja käydä.

”Tämän kirkkaammaksi vaaliasetelma ei tule. Ainut vaihtoehto uudelle talousoikeistohallitukselle on, että Sdp nousee vaalien ykköspaikalle”, Lindtman julisti.

Lause on linjassa Sdp:n vaalistrategian kanssa. Puolue lupaa kaikkea kivaa eikä mitään pahaa sekä korostaa aina, että Sdp on ainoa vaihtoehto, jos kansalaiset eivät halua leikkauksia, kurjuutta – ja perussuomalaisia.

Hallituspohjan ratkaisevat lopulta vaalit.

Arvailijoiden suosikkivaihtoehto on ollut tähän mennessä kokoomuksen ja Sdp:n varaan rakennettava hallitus, vaikka niiden talouslinjaukset ovat kaukana toisistaan.

Tämän viikon puheiden jälkeen näyttää aikaisempaa vahvemmalta, että maahan voi ihan yhtä hyvin tulla kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakennettava hallitus.

Niin moni puolue on kieltäytynyt yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, että nämä kaksi puoluetta tarvitsevat kaveriksi jo kahdessa hallituksessa peräjälkeen kannatustaan menettäneen keskustan.

Keskusta voisi tässä ja muissakin vaihtoehdoissa sanella aika lailla ehtonsa, eivätkä ne olisi välttämättä julkiselle taloudelle halpoja ehtoja.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli eduskunnan lehtienlukusalissa.

Perjantaina keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli lähetti mielenkiintoisen tiedotteen.

Myös siitä löytyy aineksia, jos haluaa povata kokoomuksesta, perussuomalaisista ja keskustasta koostuvaa hallitusta.

Kalli pelotteli parhaansa mukaan kokoomuksen ja Sdp:n hallituksella. Rivien välistä saattoi lukea, että vaarallisia ovat kaikki hallitukset, joissa ei ole keskustaa.

”Ei ole kaukaa haettua, että kokoomukselle ja Sdp:lle keskeinen ratkaisu olisi ’suuruuden ekonomia’: Suomen alueellisen keskittymisen voimistaminen kustannus- ja tehokkuushyötyjen nimissä”, Kalli kirjoittaa.

”Lähihistoriankin valossa se todennäköisesti tarkoittaisi leikkaamista kunnilta eli ihmisten lähi- ja peruspalveluista. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämistä. Koulutus- ja opiskelupaikkojen vähentämistä maakunnista. Nykyisten teiden, raiteiden ja muiden väylien kunnossapidosta karsimista ja uusien liikennehankkeiden sijoittamista vain kasvukeskuksiin”, hän jatkaa.

Kalli osuu oikeaan ainakin sikäli, että kuntien kohtalosta tullaan puhumaan seuraavalla hallituksella paljon enemmän kuin mitä puolueiden vaaliohjelmista voi päätellä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvattiin MTV:n tentissä keskiviikkona.

MTV:n eduskuntapuolueiden vaaliväittelyssä näkyi vaalien erikoinen asetelma.

Sdp hyökkää kokoomusta vastaan ja kokoomus höykyttää Sdp:tä, mutta molemmat puolueet jättivät MTV:n tentissä jälleen perussuomalaiset enimmäkseen rauhaan.

Perusuomalaiset on kuitenkin kovimmassa nousussa oleva puolue. Se voi tuhota Sdp:n hallitustien ja kokoomuksen pääministerihaaveet.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi HS:n haastattelussa alkuvuodesta, että jos perussuomalaisista tulee suurin puolue, sille kelpaa vain pääministerin paikka. Perussuomalaiset ei siis ole lähdössä kokoomuspääministerin kelkkaan, jos kansa äänestää puolueen suurimmaksi.

Toistaiseksi moni on pitänyt jokseenkin itsestäänselvänä, että kokoomuksen ja perussuomalaisten on helppo löytää yhteinen säästölinja.

Ei ole kuitenkaan tiedossa, kuinka paljon perussuomalaiset ovat lopulta valmiita leikkaamaan muualta kuin maahanmuutosta ja kehitysyhteistyörahoista.

Perussuomalaiset on suosittu puolue muun muassa työttömien ja vähävaraisten keskuudessa. Heihin kokoomuksen ehdottamat leikkaukset varmuudella osuisivat.

Vaaleissa puolueiden pitääkin esittää, mitä ne tekisivät, jos olisivat ikään kuin yksin vallassa. Puolueiden ideologisten erojen pitää näkyä, vaikka monipuoluehallituksessa kukaan ei saa kaikkia vaatimuksia läpi.

Äänestäjät eivät tosin voi olla nyt varmoja, kuinka tosissaan Sdp on omassa pitkälti haaveiden varaan rakennetussa talousohjelmassaan tai kokoomus omissa paalutuksissaan.

Se on varma, että kaikki joutuvat nöyrtymään hallitusneuvotteluissa, myös kokoomus.