Ylen kolmen suurimman puolueen vaalitentissä roihahti kiivas väittely työperäisestä maahanmuutosta. ”No siitähän sinä puhut, että kelpaako muualta tullut psykologiksi tai lääkäriksi tai hoiva-alan töihin. Kyllä kelpaa”, Sdp:n Sanna Marin huusi perussuomalaisten Riikka Purralle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ratkaisisi hoito- ja hoiva-alan työvoimapulaa palkkauksen, koulutuspaikkojen lisäämisen ja soveltuvuustestien avulla sen sijaan, että työperäistä maahanmuuttoa pyrittäisiin kasvattamaan.

Asiasta käytiin kiivas väittely tiistai-iltana Ylen kolmen suuren puolueen vaalitentissä, johon osallistuivat Purran lisäksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin. Puolueet ovat kannatusmittausten kärjessä hyvin lähellä toisiaan, kun eduskuntavaaleihin on alle kaksi viikkoa aikaa.

Perussuomalaisten linja poikkeaa huomattavasti muista suurista puolueista, joiden mielestä Suomeen on välttämätöntä saada lisää työntekijöitä ulkomailta, koska oma väestö ikääntyy ja supistuu.

”Riikka, se on sillä tavalla että Suomi ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa”, Orpo sanoi Ylen tentissä.

Orpo ihmetteli, kuka perussuomalaisten visiossa Suomen vanhukset hoitaisi. Hän otti esiin Japanin, jossa ”ihmiset ovat 80-vuotiaaksi asti töissä ja robotit hoitavat vanhukset”. Perussuomalaiset on pitänyt Japania esimerkkinä siitä, miten ikääntyvä yhteiskunta voi pärjätä ilman maahanmuuttoa.

Purra nosti esiin kielitaitovaatimukset. Jo aiemmin tiistaina Ilta-Sanomien tentissä Purra ja Marin olivat ottaneet tiukasti yhteen Purran sanottua, että kielitaidottomat hoitajat ovat hoiva-alalla ”lisäkuorma”, joka ajaa hoitajia pois alalta. Myös tuolloin väittely meni osittain huutamiseksi.

Ylen tentissä Marin sanoi, että päin vastoin työpaikkojen kielitaitovaatimuksia pitäisi Suomessa keventää. Lisäksi hänen mielestään hoiva-alalla ulkomaisia tutkintoja pitäisi voida hyväksyä helpommin kuin nyt.

Purra totesi, että tälläkin hetkellä Suomessa on pulaa myös psykologeista ja opettajista.

”Otatteko näihinkin Euroopan ulkopuolelta maahanmuuttajia”, hän kysyi ja sai Marinin keskeyttämään: ”Minulle ihmisen arvo ei määrity...”

”Ei tässä nyt puhuta mistään ihmisen arvosta!” Purra huusi päälle.

”No siitähän sinä puhut, että kelpaako muualta tullut psykologiksi tai lääkäriksi tai hoiva-alan töihin. Kyllä kelpaa! Kyllä kelpaa, Riikka”, Marin huusi.

Perussuomalaisten mielestä työn perässäkin muuttavat ovat tervetulleita vain, jos heidän palkkatasonsa on riittävän korkea. He katsovat, että maahanmuutosta matalapalkka-aloille on Suomen julkiselle taloudelle haittaa, ei hyötyä.

Ilta-Sanomien tentissä aiemmin tiistaina Purra sanoi, ettei puolueella ole mitään niitä maahanmuuttajia vastaan, jotka tulevat Suomessa omalla palkallaan toimeen. Hänen mukaansa tällaisia maahanmuuttajia tulee kuitenkin Suomeen varsin vähän, koska muutkin maat kilpailevat heistä.

Perussuomalaisten mukaan työperäiseen maahanmuuttoon liittyy usein hyväksikäyttöä ja matalapalkka-aloille tulleiden maahanmuuttajien työllisyysaste laskee voimakkaasti muutaman maassaolovuoden jälkeen.

