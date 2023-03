Suomen lisäksi äänestää voi ulkomailla. Tänä keväänä ulkomailla on 217 äänestyspaikkaa 87 valtiossa.

Ennakkoäänestys kevään eduskuntavaaleihin alkaa keskiviikkona 22. maaliskuuta. Suomen lisäksi äänestää voi myös ulkomailla.

Tänä keväänä ulkomailla äänestyspaikkoja on 217 eri puolilla maailmaa 87 valtiossa. Ulkomailla ennakkoäänestys päättyy 25. maaliskuuta ja Suomessa 28. maaliskuuta.

”Suomen edustustoissa äänesti 2019 eduskuntavaaleissa hieman vajaat 40 000 ihmistä. Siihen oli päälle muutama sata laivaäänestäjää ja noin 6 000 ihmistä äänesti kirjeitse. Siitä tulee noin 46 000”, kertoo vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä STT:lle.

Jääskeläisen mukaan ulkomailla äänestävien määrät ovat pysyneet melko vakaina 40 000–50 000 äänestäjässä. Hän lisää luvussa olevan mukana paitsi ulkosuomalaiset myös Suomessa kirjoilla olevat, jotka ovat vaalien aikana oleskelleet ulkomailla. Yhteensä ulkosuomalaisia on Jääskeläisen mukaan tulevissa eduskuntavaaleissa noin 260 000.

Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystöstä kerrotaan STT:lle, että edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019 Yhdysvalloissa annettiin yhteensä 1 950 ääntä ja lisäksi 729 kirjeääntä. Eniten ääniä annettiin New Yorkissa, 450.

Edellisissä eduskuntavaaleissa oli ensimmäisen kerran mukana kirjeäänestys. Jääskeläinen kertoo, että idea äänestysmuotoon lähti Suomi-seuran ja ulkosuomalaisten parlamentin ideasta.

”Ne ovat hyvin aktiivisesti pyrkineet jo 1990-luvun lopulta vaikuttamaan, että tällainen kirjeäänestysmahdollisuus ulkomailla oleville järjestettäisiin. Lopulta se toteutettiin ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa 2019.”

Jääskeläinen kertoo, että kirjeäänestysmateriaaleja tilattiin noin 12 000, mutta niitä palautui noin puolet. Hän myöntää, ettei määrä ole kovin suuri.

”Varmaan monella kävi ehkä niin, että oli tilannut materiaalin, mutta joko jätti äänestämättä tai kävikin sitten edustustossa äänestämässä. Jos kirjeäänestys on joidenkin ihmisten äänestysaktiivisuutta nostanut ja -mahdollisuuksia parantanut, niin sehän on ihan hyvä ja se oli uudistuksen tarkoitus.”

Jääskeläinen muistuttaa, että kirjeääniin liittyy tiukat säännöt sen osalta, milloin niiden pitää olla perillä. Hän kehottaakin kirjeitse äänestäviä toimimaan heti, kun ehdokkaiden numerot ovat selvillä 2. maaliskuuta.

”Siinä ei kannata sitä palauttamista jättää kovin myöhäiseen ajankohtaan, koska silloin on vaara, että se kirje myöhästyy. Ja jos se myöhästyy, sitä ei oteta huomioon.”

Kirjeen on oltava asianomaisessa keskusvaalilautakunnassa vaalipäivää edeltävänä perjantaina 31. maaliskuuta kello 19:ään mennessä.

”Se on ehdoton määräaika.”

” Kirjeääniin liittyy tiukat säännöt siitä, milloin niiden pitää olla perillä.

Ennen tulevia vaaleja oikeusministeriö pyytää hyvissä ajoin ulkoministeriöltä ehdotuksen äänestyspaikoista. Käytännössä äänestyspaikat ovat Suomen edustustoja tai muuten sopivia paikkoja.

”Ulkoministeriö tekee oikeusministeriölle ehdotuksen, joka sisältää kaikki äänestyspaikat. Oikeusministeriö esittelee paikat valtioneuvoston istunnossa, ja lopputulemana on valtioneuvoston asetus ulkomaan ennakkoäänestyspaikoista.”

Lisäksi asetuksessa määritellään ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat. Kaikki paikat eivät ole auki kaikkina neljänä päivänä.

Washingtonin suurlähetystöstä kerrotaan, että Yhdysvalloissa äänestyspaikoiksi valikoituvat pääsääntöisesti paikkakunnat, joilla toimii Suomen kunniakonsuli. Suomella on Washingtonin suurlähetystön lisäksi pääkonsulaatit New Yorkissa ja Los Angelesissa, joissa palvelee ulkoministeriön Suomesta lähettämiä työntekijöitä. Kunniakonsulit taas ovat yksityishenkilöitä, jotka hoitavat tehtävää sivutoimisesti palkkiotta.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Yhdysvalloissa oli 13 ennakkoäänestyspaikkaa, mutta tänä vuonna paikkoja on 18. Esimerkiksi San Franciscossa ja Dallasissa äänestyspaikat ovat Nokian tiloissa ja Atlantassa Valmetin.

Washingtonin suurlähetystöstä kerrotaan, että ulkoasiainhallinto tekee jonkin verran yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa järjestäen ennakkoäänestyksiä alueilla, joissa on paljon äänioikeutettuja. Ennakkoäänestys voidaan järjestää esimerkiksi kunniakonsulin, yhdistysten tai yritysten tiloissa vaalilainsäädäntöä noudattaen.

Ennakkoäänestys ulkomailla sujuu aivan samalla tavalla kuin Suomessa ennakkoäänestyspaikoissa. Kun ennakkoäänestys on päättynyt, vaalitoimitsijat toimittavat äänikirjekuoret ensin ulkoministeriölle ja sieltä ne toimitetaan pikavauhtia asianomaiseen kuntaan.

”Kaikki äänet päätyvät lopulta siihen äänioikeutetun kotikuntaan tai sitten väestökirjanpitokuntaan, josta viimeksi mainittu koskee ulkosuomalaisia.”

Kun suomalainen muuttaa pysyvästi ulkomaille, hän menettää kotikuntalain mukaisen kotikunnan. Suomessa kansalaisella pitää kuitenkin olla jokin kunta, johon väestökirjanpidossa merkitään Suomen kansalaiseksi, ja se on nimeltään väestökirjanpitokunta. Useimmiten se on sama kunta, josta on muuttanut pysyvästi ulkomaille.

Ennakkoääniä, myös ulkomailla annettuja, voidaan alkaa laskea vaalipiirilautakunnassa vaalipäivän aamuna aikaisintaan kello 10.

”Se tapahtuu suljetussa tilassa, eikä sieltä saa mitään tietoja laskennan etenemisestä vuotaa ulkopuolelle ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista kello 20.”

Washingtonin suurlähetystöstä kerrotaan, että Yhdysvaltojen 18 ennakkoäänestyspaikkaa on jaettu niin, että suurlähetystö järjestää ennakkoäänestyksen pääkaupunkialueella kattaen Virginian ja Marylandin osavaltiot. Muu maa on jaettu Los Angelesin ja New Yorkin pääkonsulaattien osalta niin, että Los Angelesilla on vastuullaan 10 äänestyspaikkaa ja New Yorkilla seitsemän.

”Suurlähetystössä ja pääkonsulaateissa konsulipalveluvastaavat tiimeineen hoitavat eduskuntavaalien ennakkoäänestysjärjestelyt, eli ennakkoäänestystä järjestää [edustustosta riippuen] noin 3–5 virkamiestä edustustoa kohden”, suurlähetystöstä kerrotaan.

Suurlähetystössä ja pääkonsulaateissa vaalivirkailijat ovat toimipaikkojen omaa henkilökuntaa. Muilla äänestyspaikoilla virkailijat ovat kunniakonsuleja sekä heidän valitsemiaan vapaaehtoisia.