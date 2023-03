Neljä vuotta sitten hoitajamitoitus kuumensi vaalikeskusteluja.

Vain kaksi puoluetta, perussuomalaiset ja Liike Nyt, haluaa keventää hoitajamitoitusta. Tämä selviää HS:n kaikille puolueille tekemästä kyselystä.

Keventäjien joukossa ei ole kokoomusta. Sen kanta on, että hoitajamitoitus on pidettävä ennallaan.

Hoitajamitoitus on nykyisen hallituksen säätämä laki, joka määrää sen, kuinka monta hoitajaa vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa täytyy olla asiakasta kohden.

Tällä hetkellä mitoitus on 0,6, eli 6 hoitajaa 10 vanhusta kohden. Mitoitus kiristyy huhtikuun alussa 0,65:een ja joulukuun alussa 0,7:ään.

Nykyiset hallituspuolueet luonnollisesti puolustavat tekemäänsä mitoitusta, mutta kokoomuksen tyytyväisyys yllättää. Onhan puolue kritisoinut hoitajamitoitusta usein.

Viimeksi viime viikolla puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi MTV:n vaalitentissä hoitajamitoituksen olevan jopa merkittävä syy sote-palvelujen heikentymiselle.

”Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tällä hetkellä pahasti kriisiytymässä, ja valitettavasti yksi syy sille on tämä hoitajamitoitus”, Orpo sanoi.

Tästä huolimatta kokoomus ei ainakaan tällä hetkellä ole esittämässä lain muuttamista.

HS:lle antamassaan vastauksessa kokoomus sanoo, että ”0,7 mitoitukseen ei pidä edetä ennen kuin nykyinen hoitajapula on ratkaistu”. Puolueen mukaan lain voimaantulon viivästyttämistä on harkittava, jos hoitajia ei ole riittävästi.

Suomea kurittavaa hoitajapulaa on kuvailtu historiallisen pahaksi. Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva arvioi, että koko maasta puuttuu tällä hetkellä noin 16 600 ja lähi­hoitajia noin 8 000.

Voi siis olla, että hoitajapulaa ei saada ratkaistua vielä ihan joulukuuhun mennessä. Viimeistään silloin lakiin täytyy koskea, jos ei haluta, että mitoitus kiristyy 0,7:ään

HS ei tavoittanut Orpoa maanantaina kommentoimaan kokoomuksen kantaa.

Oppositiopuolueista myös kristillisdemokraatit kertovat haluavansa pitää mitoituksen ennallaan, vaikka myös he ovat arvostelleet mitoitusta. MTV:n tentissä puolueen puheenjohtaja Sari Essayah antoi hallitukselle moitteita siitä, että mitoituksen takia henkilöstöä on siirretty kotihoidosta hoivakoteihin.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset keventäisi mitoitusta.

”Suunnitelmallinen rahoitus ja täytäntöönpano ontuvat”, puolue kirjoittaa HS:lle antamassaan vastauksessa.

Hoitajamitoitus nousi neljä vuotta sitten yhdeksi eduskuntavaalien pääteemoista. Tuolloin kävi ilmi, että hoivaketju Esperi Caren hoivakodeissa oli vakavia puutteita. Valvira määräsi Kristiinankaupungissa sijainneen toimipisteen kokonaan suljettavaksi, koska vanhusten turvallisuus vaarantui muun muassa työntekijöiden vähyyden takia.

Tämä kuumensi vuoden 2019 vaalikeskustelut. Kaikki muut puolueet paitsi kokoomus asettuivat kannattamaan henkilöstömitoitusta. Petteri Orpo sai ”Ihminen ei ole desimaali” -puheistaan ankaraa kritiikkiä, ja laajasti on arvioitu, että hoitajamitoituksen vastustaminen oli ainakin yksi syistä, joiden takia kokoomus ei noussut vaalien suurimmaksi puolueeksi.

Neljässä vuodessa keskustelu on saanut uusia sävyjä, eikä hoitajamitoituksen kannatus ole enää yhtä liikuttavan yksimielistä. Sitä mukaa kun hoitajapula on pahentunut, on mitoitusta kritisoitu yhä enemmän.

Hoitajajärjestöt kannattavat mitoitusta. Työnantajien mukaan taas hoitajamitoitus itse asiassa pahentaa hoitajapulaa, sillä se sitoo pakolla työntekijöitä ympärivuorokautiseen hoivaan, ja pahentaa näin ruuhkia muualla sote-palveluissa. Hoivapaikkoja on jopa jouduttu sulkemaan, kun mitoitusta ei ole saatu täyteen.

Työnantajien viesti ei ole juuri resonoinut ainakaan hallituspuolueissa. Pääministeri Sanna Marin (sd) puolusti viime viikon vaalitentissä mitoitusta kiivaasti.

”Minä seison täysin hoitajamitoituspäätöksen takia. Tämä on ensimmäinen päätös pitkään aikaan, jolla on parannettu vanhuspalveluja”, Marin sanoi.