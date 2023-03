Maanjäristys tapahtui alueella, joka on poliittisesti pirstaloitunut ja useiden eri toimijoiden hallinnassa, toteaa ulkoministeriö. Humanitaarisen avun tarve oli myös valmiiksi valtava Luoteis-Syyriassa.

Suomi myöntää 12 miljoonaa euroa lisää tukea Turkkiin ja Syyriaan, tiedottaa ulkoministeriö.

”Tuella rahoitetaan ruoka-apua, vesihuoltoa, hätäapumajoitusta ja suojaa kotinsa menettäneille”, ulkoministeriö kertoo.

Maanjäristys, voimakkuudeltaan 7,8, iski Etelä-Turkkiin Gaziantepin lähelle 6. helmikuuta. Sen vaikutukset tuntuivat Luoteis-Syyriassa asti. Toinen, voimakkuudeltaan 7,6, havaittiin samana päivänä noin sata kilometriä Gaziantepia pohjoisempana.

Turkissa yli 50 000 ihmistä on kuollut maanjäristysten seurauksena. Syyriassa kuolonuhrien määräksi on arvioitu yli 7 000. Loukkaantuneita on yhteensä noin 130 000.

Maanjäristys tapahtui alueella, joka on poliittisesti pirstaloitunut ja useiden eri toimijoiden hallinnassa, toteaa ulkoministeriö. Humanitaarisen avun tarve oli myös valmiiksi valtava Luoteis-Syyriassa.

”Maanjäristyksen vaikutukset Turkissa ovat olleet valtavat ja tarve hätäavulle on yhä akuutti. Syyrian luoteisosissa, opposition hallinnoimilla alueilla, humanitaarinen hätä oli suuri jo ennen maanjäristystä. Syyrian hallinnon alueilla kamppaillaan puolestaan musertavien taloudellisten haasteiden kanssa”, sanoo tiedotteessa humanitaarisesta avusta vastaava kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).

”Nyt myönnettävällä lisätuella saadaan suojaa, ruokaa ja puhdasta vettä maan­järistyksen uhreille mahdollisimman laajasti eri alueilla.”

Suomen tuesta puolet kanavoidaan Turkkiin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton IFRC:n kautta ja puolet YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto Ochan humanitaarisen avun korirahaston (Syria Cross-Border Humanitarian Fund) kautta.