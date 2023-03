Vaalien loppu­kiri alkaa: Suomen seuraava pää­ministeri on Orpo, Purra tai Marin

Helsingin Sanomien tuore kannatusmittaus ennustaa jännittäviä vaaleja, sillä kolmen kärki on hyvin lähellä toisiaan.

Eduskuntavaalien loppukiri on alkanut.

Keskiviikkona alkaa ennakkoäänestys, ja Suomen seuraavat korkeimmat päättäjät valitaan 2. huhtikuuta.

Loppukirin lähtöasetelma käy ilmi Helsingin Sanomien tiistaina julkaisusta kannatusmittauksesta.

Erityisen suuri kiinnostus kohdistuu kärkikolmikkoon, sillä yksi niistä nousee hallituksen kokoajaksi ja lopulta pääministeripuolueeksi.

Suomen seuraava pääministeri, maan merkittävin vallankäyttäjä sekä kasvot ulkomailla on mitä todennäköisemmin Petteri Orpo, Riikka Purra tai Sanna Marin.

Kokoomus jatkaa Suomen suosituimpana puolueena, mutta HS:n kannatusmittauksen mukaan sen kannatus on laskenut marraskuusta lähtien.

Tuolloin kokoomusta olisi äänestänyt 24,2 prosenttia äänestäjistä, mutta nyt enää 20,8 prosenttia. Edellisestä mittauksesta laskua tuli 0,5 prosenttiyksikköä.

Tämä on varsin tyypillistä kannatusmittausten kärjessä olevalle puolueelle ennen eduskuntavaaleja. Sdp:n kannatus laski ennen vuoden 2019 vaaleja puolessa vuodessa 22,4 prosentista vaaleissa kerättyyn 17,7 prosenttiin.

Sama kävi keskustalle, jonka kannatus romahti joulukuun 26,2 prosentista vaalien 21,1 prosenttiin vuonna 2015.

Molemmista kuitenkin tuli pääministeripuolueita.

Viime päivinä monissa alueellisissa mittauksissa perussuomalaiset ovat pärjänneet hyvin, ja osa ennustajista on jo julistaneet perussuomalaiset jokseenkin varmaksi voittajaksi.

Sen takia monille saattaa olla yllätys, että Helsingin Sanomien Kantar Publicilla teettämässä tutkimuksessa perussuomalaisten jo kesäkuusta jatkunut nousu taittui 0,7 prosenttiyksikköä.

HS:n tutkimus on tuorein koko maata koskevat kannatusmittaus.

Perussuomalaisten kanssa rinta rinnan on nykyinen pääministeripuolue Sdp 19,3 prosentin kannatuksellaan.

Kokoomuksella on siis 1,5 prosenttiyksikön etumatka kahteen lähimpään kilpailijaansa. Se ei ole kovin paljon eduskuntavaalien edellä.

Tähän on monia syitä.

Vaaleja ennen voi tapahtua vielä suuria uutisia, jotka vaikuttavat ihmisten äänestyspäätöksiin.

Vaikka näin ei kävisi, ratkaisijoita voivat olla ne, jotka eivät nyt kertoneet mielipidettään. HS:n mittauksen tutkimusaineisto kerättiin 12.2.–17.3.

Keruuaika oli viikon tavallista pitempi. Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Keskeisintä kuitenkin on, että televisiotentit ja aktiivisin kampanjointi on alkanut vasta aineiston keruuajan loppuosassa tai sen jälkeen.

Vaalikeskustelu on pyörinyt hyvin paljon julkisen talouden sopeuttamisessa eli siinä, kuka leikkaa etuuksia ja mistä.

Vaaleissa on kyse aina siitä, kuinka hyvin puolue saa loppusuoralla potentiaaliset kannattajansa lähtemään liikkeelle ja antamaan äänensä.

Talouskeskustelun hyötyjiä ovat kokoomus ja Sdp, joista kokoomus tarjoaa reippaasti leikkauksia, ja Sdp pelottelee kokoomuksen leikkauksien seurauksilla.

Perussuomalaiset lupaa tuttuun tapaansa laittaa suomalaiset ensin sekä leikata maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä.

Ei ole lainkaan varma, mullistaako tämä keskustelu enää kärkikolmikon järjestystä.

Talouskeskustelu ei oikein edisty, ja ainakin vaalikeskustelua aktiivisesti seuraaville puhe on kovin tuttua ja aika tylsää. Moni ei kuitenkaan seuraa keskusteluja koko ajan, siksi puolueen linjan toisto on välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet toiseksi laajin keskusteluaihe, mutta sekin pomppii paikallaan.

Puolueet lähinnä syyttelevät toisiaan, kuka on tuhonnut palveluja eniten. Katse on ollut liikaa menneisyydessä kun tarjolla olisi myös tulevaisuus.

Talous- ja sote-keskustelujen yhdistäminen on puolestaan tiivistynyt siihen, että vasemmistopuolueet ovat iskeneet kovaa kokoomuksen kimppuun.

Kokoomus on sanonut aikovansa jarruttaa sote-menojen kasvua miljardilla eurolla, ja vasemmistopuolueet ovat tehneet parhaansa maalatakseen kauhukuvia kokoomuksen aikeista.

Näissä vaaleissa puolueet ovat haukkuneet toisiaan ehkä himpun verran enemmän kuin aikaisemmin. Voihan toisten haukkuminen tuoda ääniä, mutta hyvältä se ei kuulosta, sillä kaikki puolueet ovat ainakin osin syyllisiä etenkin Suomen sote-ongelmiin.

Loppusuoralla Sdp:llä on ollut viime vaaleissa tapana onnistua loppukirissä heikommin kuin esimerkiksi perusuomalaisilla. Kokoomus puolestaan hyötyy alhaisesta äänestysaktiivisuudesta, sillä sen äänestäjistä monet pitävät äänestämistä kansalaisvelvollisuutena.

Pääministeripuolueella on yleensä varsin kehnot mahdollisuudet päästä jatkoon, sillä pääministeripuolueen kannatus tuppaa laskelmaan raskaan hallituskauden jälkeen.

Pääministerin mahdollisuudet johtaa puolueen ohjelmatyötä ja valmistautua vaalistrategioihin ovat rajalliset. Pääministeripuolueet ovat yleensä hiukan heikommin valmistautuneet vaaleihin kuin oppositiopuolueet, joilla on ollut neljä vuotta aikaa hioa keinoja, joilla pääsisi pääministeripuolueeksi.

On hyvin harvinaista, että pääministeripuolueen kannatus ennen vaaleja on korkeampi kuin puolueen edellisen eduskuntavaalien tulos.

Pääministeri Sanna Marinin poikkeuksellisen suosion ansiosta Sdp on nyt tässä harvinaisessa asemassa. Sdp sai 17,7 prosenttia äänistä vaaleissa vuonna 2019. Nyt sen kannatus on 19,3 prosenttia.

Sdp kannatus ei ole ollut näin korkea kertaakaan 2010-luvun eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaiset ovat aivan oma lukunsa, sillä sen kannatus nousee ja laskee hyvin jyrkästi.

Sen menestys riippuu siitä, kuinka paljon se saa nykymenoon tyytymättömiä lähtemään sohviltaan äänestämään.

Se on 2010-luvulla pärjännyt paremmin kuin vaaleja edeltävistä kannatuskyselyistä on voinut ennustaa, mutta perusuomalaistenkin äänisaalis on jäänyt eduskuntavaaleissa korkeimmillaan 19,1 prosenttiin.

Puolue on kuitenkin uusiutunut, ja sillä on aikaisempaa parempi koneisto. Sitä ei tiedä vielä kukaan, onko puolueen kannatus lähtenyt liian aikaisen nousuun, ja loppunousua ei tällä kertaa tulekaan.

Vai toteutuuko jälleen puolueen hurja loppunousu? Nyt lähtötaso on korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin.

Tässä pelissä keskeisessä asemassa on keskusta, joka on menettänyt hallituskauden aikana kannattajiaan perussuomalaisille.

Nyt keskusta esiintyy kuin hallitusvastuu olisi taakse jäänyttä elämää, ja äänestäjiä on jo palannut. Sama koskee kokoomusta. Pysyykö se pitämään puolellaan kriittisesti maahanmuuttoon suhtautuvat kannattajansa?

Sdp puolestaan vetää ääniä vihreiltä.

Sdp:n kohtalon voi ratkaista taktinen äänestäminen. Osa äänestäjistä saattaa antaa äänensä Sdp:lle, jotta perusuomalaisista tai kokoomuksesta ei tule pääministeripuoluetta.

Joka tapauksessa vaali ratkaistaan vaalikentillä, somessa, vaalitenteissä ja perinteisen median tuomissa puheenaiheissa.

Usein on arveltu, että 150 000 äänestäjää päättää vasta viimeisenä äänestyspäivänä ketä he äänestävät.

Tällä kertaa heistä voi riippua, mitkä puolueet johtavat Suomea seuraavat neljä vuotta.