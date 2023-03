Kokoomuksen ehdokkaista 22 prosenttia ansaitsi yli 100 000 euroa viimeksi vahvistetussa verotuksessa. Perussuomalaisissa heitä on yhdeksän prosenttia.

Eduskuntaan pyrkivien hyvätuloisten kansanedustajaehdokkaiden osuus on moninkertainen kansaan verrattuna, käy ilmi Helsingin Sanomien selvityksestä. Eduskuntaan pyrkivistä 7,8 prosenttia sai yli 100 000 euroa verotettavia tuloja, kun äänestysikäisten tulonsaajien joukossa heitä on kaksi prosenttia.

Eduskuntaehdokkaiden joukossa on nelinkertainen määrä hyvätuloisia verrattuna kaikkiin yli 18-vuotiaisiin tulonsaajiin.

HS selvitti asiaa vertaamalla ehdokasasettelua viimeksi vahvistettuun verotukseen vuodelta 2021. Laskelmassa ovat mukana yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot.

Alla taulukossa on listattu ne puolueet, joilla on eduskuntavaaleissa kymmenen ehdokasta tai enemmän.

Kokoomuksen ehdokkaista 22 prosenttia ansaitsi yli 100 000 euroa viimeksi vahvistetussa verotuksessa. Puolue on Manner-Suomen hyvätuloisten ehdokkaiden ykkönen.

Kokoomusehdokkaiden joukossa on siis kymmenkertainen määrä hyvätuloisia verrattuna kaikkiin 18 vuotta täyttäneisiin tulonsaajiin. Kokoomuksen ykköstila ei ole yllätys, sillä kokoomusehdokkaat ovat olleet myös Tilastokeskuksen selvityksissä hyvätuloisimpia.

Manner-Suomen kokoomusta suurempi osuus hyvätuloisia on Ahvenanmaan sitoutumaton kokoomus -puolueessa. Heillä ehdokkaita on kuitenkin vain neljä, joten yhden ehdokkaan nousu listalle nostaa osuuden 25 prosenttiin.

Eduskuntapuolueista hyvätuloisten ehdokkaiden hopeatilaa pitää hallussaan sosiaalidemokraatit, joista 14 prosenttia on hyvätuloisia. Muun muassa ministerit nousevat automaattisesti yli 100 000 euroa tuloa saaneiden listalle.

Seuraavina eduskuntapuolueista hyvätuloisten listalla ovat keskusta ja ruotsalainen kansanpuolue, joiden ehdokkaista 12 prosenttia on hyvätuloisia. Suurista puolueista suhteellisesti vähiten hyvätuloisia on perussuomalaisissa, joiden 217 ehdokkaasta yhdeksän prosenttia ylsi yli 100 000 euron vuosituloihin 2021.

Suurista puolueista suhteellisesti vähiten hyvätuloisia on perussuomalaisissa. Perussuomalaisten kampanjointia Klaukkalan suurmarkkinoilla Nurmijärvellä 12. maaliskuuta.

Pienistä puolueista kärkeen kiilaa korjausliike eli entinen siniset. Heidän 16 ehdokkaastaan kaksi on hyvätuloisten listalla.

Kommunistisen puolueen ehdokaslistoiltakin hyvätuloisten joukkoon nousee yksi ehdokas.

Sen sijaan esimeriksi Suomen kansa ensin -puolueella, sinimustalla liikkeellä, feministisellä puolueella, kristallipuolueella ja Valta kuuluu kansalle -puolueella ei ole listoillaan yhtään hyvätuloista henkilöä.

Suurin osa eli 71 prosenttia hyvätuloisten listalle yltäneistä kansanedustajaehdokkaista on miehiä. Osuus on suurin piirtein sama kuin kaikissa 18-vuotta täyttäneissä hyvätuloisissa, joista 76,5 prosenttia on miehiä.

Kaikki liberaalipuolueen kuusi hyvätuloista ovat miehiä. Keskustan 25 hyvätuloisesta kansanedustajaehdokkaasta 84 prosenttia on miehiä.

Hyvätuloisia naisehdokkaita on miehiä enemmän vain kristillisdemokraateissa, joiden 13 hyvätuloisesta ehdokkaasta seitsemän on naisia.

Kansanedustajaehdokkaiden ja kansanedustajien tulokärjessä oli vuosikausia Eero Lehti (kok), joka jätti miljoonatuloillaan taakseen muun muassa ministerit. Hän jätti eduskunnan 2019.

Vuoden 2021 verotietojen perusteella hyvätuloisin kansanedustajaehdokas on yrittäjä ja teollisuusneuvos Mauri Kontu, 70. Uudestakaupungista keskustan listoilla pyrkivä Kontu sai yhteensä 789 000 euron tulot vuonna 2021. Niistä noin puolet oli ansiotuloa ja toinen puoli oli pääomatuloa.

Vahterus oy:n toimitusjohtaja Mauri Kontu (vas.) oli vastaanottamassa yhtiölle myönnettyä kansainvälistymispalkintoa presidentti Sauli Niinistöltä vuonna 2015. Kuvassa myös talousjohtaja Sinikka Kontu ja tuotantopäällikkö Matti Kontu.

Toiseksi kovatuloisin 747 000 euron yhteenlasketuilla tuloilla on Timo Kallio, 57, (kok). Inkoolainen erikoishammaslääkäri ja yrittäjä ansaitsi 611 000 euron pääomatulot ja 136 000 euron ansiotulot.

Kolmas eduskuntaehdokkaiden tulolistalla on liberaalipuolueen Janne Rantanen, 43. Helsinkiläinen johtaja ja diplomi-insinööri sai 81 000 euron ansiotulot ja 516 000 euron ansiotulot vuonna 2021.

Puolueen puheenjohtajista kovatuloisin on pääministeri Sanna Marin, 37. Tampereella Sdp:n listoilla eduskuntaan pyrkivä Marin ansaitsi pelkästään ansiotuloja vähän yli 200 000 euroa.

Pienten puolueiden johtajista kovatuloisin on avoimen puolueen Petrus Pennanen, 50. Helsinkiläinen Pennanen sai ansiotuloja 12 000 euroa, mutta nosti pääomatuloja 178 000 euroa vuonna 2021.