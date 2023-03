Kehittyneiden autojen kamerat saattavat luulla vaalimainosten ehdokasnumeroita nopeusrajoituksiksi. Sitten auto lähtee kiihtymään itsestään.

Eduskuntavaalien lähestyminen on tuonut odottamattoman vitsauksen autoilijoille.

Modernin auton liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä saattaa luulla vaalimainoksen ehdokasnumeroa nopeusrajoitukseksi. Tällöin auto voi esimerkiksi kiihdyttää omatoimisesti. Ilmiö on havaittu aiemmissakin vaaleissa.

”Jos on 80 kilometrin nopeusrajoitus ja vaalimainoksessa numero 125 saa auton kiihtymään, niin kuljettaja on vastuussa, vaikka tilanne on ärsyttävä”, katsoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Sami Luoma.

Kaikki HS:n kuulemat viranomaiset ovat samaa mieltä: kuljettajan pitää viime kädessä reagoida tai kytkeä automatiikka pois päältä. Poliisi ei revi ylinopeussakkoja, jotka ovat tulleet yllätyskiihdytyksistä.

Toisaalta vaalimainoksen tekijäkin saattaa syyllistä virheeseen. Lain mukaan mainos ei saa muistuttaa liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Etenkin merkkien imitointi on kiellettyä.

”Vaalimainos ei saa olla sellainen, että kannat nopeusrajoituksen kotiin ja muutat siellä sen pintaan, että äänestä pappaa numero 55”, sanailee johtava asiantuntija Timo Ojala Traficomista.

Oikeaoppisen vaalimainoksen tekoon löytyvät seikkaperäiset ohjeet verkosta.

Autoihin lisätään jatkuvasti älytekniikkaa, jolla on sinänsä jalo tarkoitus. Se enteilee tulevaisuutta, jossa autot ajavat itsekseen.

”Siinä vaiheessa autoissa pitää kaikki mennä oikein, kun automaatio saavuttaa sen tason, että kaikki vetävät takapenkillä sikeitä”, Traficomin Ojala jatkaa.

Vielä eletään murrosvaihetta. Autonvalmistajat pyrkivät silti rakentamaan laadukkaita järjestelmiä, sillä kukaan ei halua ostaa itsekseen sekoilevaa autoa.

”Uutisista kuulin tapauksesta, jossa auto oli tulkinnut numeron 110 nopeusrajoitukseksi. Sellaista nopeutta ei Suomessa käytetä, joten näen, että vika on järjestelmän päässä”, arvioi Väyläviraston asiantuntija Jukka Hopeavuori.

Vaalimainokset pitää poistaa teiden varsilta viimeistään viikko vaalien jälkeen.

Katsotaan tarkemmin niitä järjestelmiä. Yleensä kamerat hakevat piirteitä liikennemerkeistä etsien esimerkiksi pyöreää tai neliön muotoa, tai ne nojaavat koneoppimiseen, eli autoille on aiemmin "opetettu” mikä on liikennemerkki.

Tavallinen henkilöauto ei kuitenkaan ole liikkuva Einstein.

”Kaikki tieto prosessoidaan sisällä ajoneuvossa, jossa on rajoitteita. Ne eivät ole Googlen suurimpia supertietokoneita, jotka vaativat virtaa ja tilaa”, sanoo teknologiajohtaja Jari Saarinen Sensible 4 -yhtiöstä.

Yhtiö on erikoistunut itseajavien autojen kehittämiseen. Merkkitunnistus ei ole heidän pääalaansa, joten Saarinen kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Olisiko ratkaisu, että auto hakisi tiedon merkeistä reaaliajassa verkosta? Saarinen katsoo, että se ei olisi nykyteknologialla turvallista. Kovassa vauhdissa ei voi ottaa riskiä, että tietokone vertailee kaikessa rauhassa dataa.

”Mitäpä jos liikennemerkit kertoisivat koko ajan ajoneuvolle, mitkä ovat oikeita merkkejä? Silloin autot sivuuttaisivat kaiken maailman pahviläpyskät”, Saarinen visioi katsoen asiaa uudesta vinkkelistä.

Merkeissä itsessään olisi sisäänrakennettua teknologiaa, joka viestisi lähistön autoille langattomasti liikennesäännöistä.

Sensible kehittää tekniikkaa, jolla auto havainnoi ympäristöään. Tässä ajetaan testiautolla Tampereella.

Vaalimainokset pitää poistaa viikon kuluttua vaalien jälkeen, mutta kylttejä unohtuu aina tien poskeen. Siksi vaalien jälkeen koittavana pitkänä pääsiäisviikonloppuna joutuu modernilla autolla olemaan tarkkana.

Samaa tarkkaavaisuutta vaaditaan ensi vuonna, sillä edessä on kahdet vaalit: presidentinvaali tammikuussa ja eurovaalit kesäkuussa.

Presidentinvaalissa on käytössä pienimmät mahdolliset numerot. Auton pitäisi olla melkoinen puusilmä, jos maantiellä ehdokkaan numero kaksi nähdessään se tekisi äkkijarrutuksen.