Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo kuitenkin, että kielitaitoon pitäisi panostaa nykyistä enemmän aivan kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi IS:n vaalitentissä tiistaina.

Lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo, etteivät edes heikosti suomea osaavat ulkomaalaiset työntekijät ole lisäkuorma, joka erityisesti ajaisi hoitajia alalta.

”Se ei pidä paikkansa. Päin vastoin. Jos meillä ei olisi näitä henkilöitä, työpaikoilla olisi vielä vähemmän työntekijöitä ja olisimme vielä heikommassa jamassa. Ja se ajaisi ihmisiä pois”, Paavola sanoo.

HS kysyi asiaa Paavolalta, sillä Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin ja oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ottivat kovasanaisesti yhteen työperäinen maahanmuutosta hoiva-alalla Ilta-Sanomien vaalitentissä tiistaina.

Purra sanoi, että hänen keskusteluissaan hoitajajärjestöjen kanssa on käynyt ilmi, että kielitaidottomat hoitajat ovat hoiva-alalla ”lisäkuorma”, joka ajaa hoitajia pois alalta.

”Tämäkin pitäisi tehdä viisaasti. Heillä pitäisi olla riittävä kielitaito, kun he tulevat maahan”, Purra sanoi.

”Tämä ei pidä paikkaansa!” Marin huusi. ”Nämä ovat valheellisia väittämiä!”

Purra yritti jatkaa ja sanoa, että hän on saanut tietonsa lähihoitajaliitto Superilta, mutta Marin puhui hänen päälleen

”Minä olen puhunut hoitajajärjestöjen kanssa. He tukevat sitä, että tänne tulee lisää väkeä muualta tekemään hoiva-alan töitä”, Marin huusi.

”Tämä on pelkkää populismia. En tiedä kenen kanssa sinä olet puhunut, minä olen puhunut järjestöjen kanssa.”

”En saanut vastata!” Purra puolestaan huusi.

Paavola sanoo Purran olevan oikeassa, että kielitaitoon on panostettava enemmän ja että kielitaidottomuus tuo ongelmia.

Hän sanoo, että Super on nostanut esille ulkomailta tulleiden kielitaidon.

Paavolan mukaan nykyisen lain mukaan työnantaja katsoo, että kielitaito on riittävä. Se ei hänen mukaansa riitä, vaan valtion pitäisi huolehtia kielitaidosta pitkäjänteisemmin.

”Kysymys on siitä, miten saadaan tänne tulleet hoitajat jäämään Suomeen. Jos tällainen tavoite on, valtion olisi rivakammin tarjottava heille oikeasti kielitaidon oppiminen. Et voi voi mihinkään jäädä alalle töihin, jos et osaa maan kieltä.”

Hän sanoo, ettei kielen tarvitse olla mitenkään erinomaista, kunhan se on selkeää.

Paavola sanoo, että alalla on paljon ihmisiä, jotka puhuvat heikosti suomea. Esimerkiksi filippiiniläisistä sairaanhoitajista osa lähtee pois, kunhan sopimus päättyy.

He ovat saattaneet asua muiden filippiiniläisten kanssa, eivätkä ole sen takia oppineet kieltä.

”Kieli on aivan olennainen asia. Siihen pitäisi ottaa mallia vaikka Norjasta.”

Paavola sanoo, että filippiiniläiset osaavat toiminnot, mutta se tuo ongelmia, jos työntekijä ei ymmärrä, mitä potilas puhuu.

Paavola sanoo, ettei ulkomaalaiset työntekijät ole mitenkään uusi asia. Hän sanoo, että esimerkiksi 1990-luvulla tuli paljon hoitajia Baltiasta.

”1970-luvulla tuli chileläisiä ja argentiinalaisia ja puolalaisia. Ei tämä mikään uusi asia ole.”