HS haastaa kansanedustajaehdokkaat väittelyyn vaalikoneen jakavimmista kysymyksistä. Sarjan toisessa osassa poliitikot puhuvat huumeiden käyttöhuoneista.

Frida Sigfrids on Rkp:n eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan vaalipiirissä. Mika Poutala on kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan vaalipiirissä.

”Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.”

Täysin samaa mieltä, sanoo Rkp:n eduskuntavaaliehdokas Frida Sigfrids. Jokseenkin eri mieltä, sanoo kristillisdemokraattien Mika Poutala.

Huumeiden käyttöhuoneet ovat paikkoja, joissa päihteiden ongelmakäyttäjät voivat käyttää huumeita terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei mahdollista niitä.

Kysymys jakoi mielipiteitä HS:n vaalikoneessa. Vihreiden, vasemmistoliiton, Rkp:n ja Sdp:n ehdokkaat kannattavat käyttöhuoneiden perustamista eniten. Niitä vastustavat eniten perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ehdokkaat.

Tämä juttu on osa sarjaa, jossa HS haastaa kansanedustajaehdokkaat väittelyyn vaalikoneen jakavimmista kysymyksistä.

Molemmat väittelijät saavat aluksi lyhyet avauspuheenvuorot.

Frida Sigfrids: ”Jokainen kuolema on liikaa”

”Meidän pitäisi perustaa Suomeen huumeiden käyttöhuoneita, koska kaksi nuorta kuolee huumeisiin joka viikko Suomessa. Suomi on myös ykkössijalla alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa koko Euroopassa. Tämä osoittaa sen, että tämänhetkinen huumepolitiikka Suomessa ei ole onnistunutta ja jotain on tehtävä toisin kuin nyt.”

”Mielestäni jokainen kuolema on liikaa. Siksi kannattaisi ainakin kokeilumielessä ottaa käyttöön pistotiloja. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tammikuussa 2022 raportin, jossa oli erilaisia suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi. Yksi näistä suosituksista oli juuri se, että käyttöhuoneita pitäisi kokeilla ja ottaa käyttöön.”

”Yksi tärkeä asia on, että siellä olisi aina paikalla osaavaa henkilökuntaa, joka pystyisi tarpeen tullen auttamaan ihmisiä pois riippuvuudestaan. Riippuvuus on kuitenkin aina sairaus, ja siihen on saatava apua. Sitä kynnystä pitää madaltaa. Näen, että käyttöhuoneet on yksi monista keinoista, joita meidän tulee Suomessa ottaa käyttöön, jotta saamme huumekuolemat alas.”

Mika Poutala: ”Täällä on niin erilainen huumeidenkäyttötapa”

”Huumeiden käyttö ja huumekuolemat ovat suuri ongelma Suomessa, ja asialle on tehtävä ehdottomasti jotain. Mutta mielestäni huumeiden käyttöhuoneet eivät ole se ratkaisu.”

”THL:n huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä sanoi selvityksessään, että Suomessa käyttöhuoneet eivät välttämättä vähentäisi myrkytyskuolemia merkittävästi. Huumekuolemista valtaosa on myrkytyskuolemia. Niitä aiheuttaa Suomessa pitkävaikutteisen [korvaushoidoissa käytettävän] buprenorfiinin ja keskushermostoa lamauttavien aineiden samanaikainen käyttö, jossa vaarallinen myrkytys tapahtuu hitaasti useiden tuntien kuluttua. Todennäköisesti henkilö olisi jo poistunut näistä huoneista siinä vaiheessa.”

”Tämä ei yksinkertaisesti toimisi Suomessa, koska täällä on niin erilainen huumeidenkäyttötapa. Muissa maissa pääasiassa myrkytyskuoleman aiheuttajia ovat opioidit kuten heroiini ja vahvat synteettiset opioidit kuten fentanyyli, ja niissä hengenvaarallisia tiloja aiheutuu nopeasti.”

”Tällä hetkellä on huutava pula sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnasta. Vaikka saataisiin rahoitus tälle, meillä ei ole työntekijöitä. Tämä on selkeä ongelma. Emme voi ottaa mistään vanhustenhoidosta työntekijöitä tähän.”

”Mielestäni samalla rahamäärällä, mikä laitettaisiin käyttöhuoneisiin – mikä itse asiassa on iso, puhutaan monesta sadastatuhannesta eurosta paikkaa kohden – saataisiin paljon vaikuttavampaa ja parempaa työtä, kun käytettäisiin se toisella tavalla.”

”On otettava kaikki keinot käyttöön” – ”Tämä ei ole isossa mittakaavassa ratkaisu”

Avauspuheenvuorojen jälkeen puhujat saavat kommentoida toistensa puheita.

Sigfrids: ”Me molemmat nostimme esiin THL:n raportin, mutta vähän eri näkökulmista. Mielestäni raportissa on ihan selvää, että he puoltavat käyttöhuoneiden käyttöön ottamista. THL on ehkä tässä enemmän minun puolellani.”

”Tietysti huumeiden käyttö on Suomessa erilaista kuin muissa Pohjoismaissa, joissa näitä on otettu käyttöön, esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa. Kun puhumme huumekuolemista, jokaisen tilaston ja numeron takana on yksi ihminen. Voimmeko me ehkäistä tämän yhden ihmisen kuoleman? Meidän on tehtävä se eikä vain mietittävä, että näihin ei kannata panostaa.”

”Tilastot ovat sen verran huolestuttavia Suomessa, erityisesti koskien nuoria ihmisiä, että tässä on otettava kaikki keinot käyttöön.”

Poutala: ”Tämä ei ole isossa mittakaavassa ratkaisu. Tarvittaisiin ihan tolkuton määrä näitä huoneita. Jossain haastattelussa juuri entinen käyttäjä sanoi, että ei ikimaailmassa lähtisi etsimään mitään huumeiden käyttöhuonetta, jos se ei olisi ihan siinä naapurissa. Jos me halutaan niitä ihan naapuriin, pitäisi vaikka Helsingissäkin olla niitä kymmenittäin. Ruvetaan puhumaan kymmenien miljoonien satsauksista vain Helsingissä.”

”Jos satsaamme kymmeniä miljoonia euroja tähän asiaan, uskon, että rahankäyttö toisella tavalla toisi vielä parempia tuloksia. Voitaisiin säästää vielä enemmän henkiä. Kuten Frida sanoi, että eikö jokaisen henki ole arvokas, niin ehdottomasti. Tätä ei kannata juuri sen takia tehdä, jotta saisimme pelastettua vielä enemmän ihmisiä.”

”Meidän täytyy saada rahat siihen, että saamme heidät lopettamaan käyttämisen. Ei helpottamaan tai tekemään siitä turvallisempaa, vaan nimenomaan täysin ulos siitä.”

Sigfrids: ”Me emme voi tietää, millainen vaikutus käyttöhuoneilla olisi, kun meillä ei ole edes kokeiltu niitä. On harmittavaa, että mietitään, että panostetaanko Helsinkiin kymmeniä miljoonia euroja, jos perustetaan käyttöhuoneita, koska eihän se ole realiteetti. Varmasti aloittaisimme kokeilulla, jossa kokeiltaisiin muutamalla käyttöhuoneella. Ja sen jälkeen, jos se olisi toimiva vaihtoehto, edettäisiin laajemmin Suomeen.”

Poutala: ”On hyvä ymmärtää myös, millainen vaikutus käyttöhuoneilla olisi niiden ympäristöön. Norjassa Bergenissä huumeita käyttävien hoito- ja vastaanottokeskuksen johtajalta Hugo Torjussenilta on kysytty haastattelussa, onko alueella avointa huumekauppaa. Hän sanoi, että olisi naiivia väittää, että ei, vaan totta kai lähialueella kaupataan huumeita. Kyse on hänen mukaansa markkinamekanismeista. Hän myös sanoi, että lähialueen asuntojen arvot ovat laskeneet.”

”Yleisin syy poliisikäynneille on se, että jollakin kävijällä on ase tai puukko, tai käyttäjien välillä ilmenee keskinäistä väkivaltaa. Ja Bergenin alikulkutunneleista on tullut käyttäjien valtaamia avoimia huumekeskuksia. Hän sanoi, että kukaan ei uskalla mennä sinne, koska tunnelissa on verta, oksennusta ja roskia.”

”Tätä perustellaan niin, että saataisiin huumeneulat pois sieltä puistoista ja muualta, mutta ei se mene niin. Ei huumeiden käyttäjä tottele, kun me sanotaan, että käyttäkää vain tuolla, älkää missään muualla.”

Sigfrids: ”Käyttöhuoneet madaltaisivat kynnystä hakea apua. Kun se on muualla maailmassa toiminut, niin miksei Suomessa, vaikka täällä käyttö on erilaista.”

”Meillä syyllistetään päihderiippuvaisia suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ja unohdetaan ehkä, että päihderiippuvuus on oikeasti sairaus ja monet haluavat myös päästä sieltä pois. Suomen politiikassa syyllistäminen ylipäätään ei ole toiminut. Siksi näen, että käyttöhuoneet olisivat paikkoja, joihin turvallisesti voisi tulla. Eikä pelkäisi sitä, että esimerkiksi poliisi ottaisi heti kiinni, jos hakee apua tai haluaa keskustella jonkun kanssa.”

Poutala: ”Olen täysin samaa mieltä Fridan kanssa, että käyttöhuoneet madaltaisivat avun hakemista ja käyttäjiä syyllistetään liikaa. Sen takia en ole ääripäässä, että missään nimessä ei kokeiltaisi käyttöhuoneita. Ymmärrän, että sillä on myös hyviä vaikutuksia. Pointtini on, saako sillä samalla rahalla tehokkaampaa toimintaa.”

Mikä olisi tehokkaampi tapa auttaa huumeriippuvaisia?

Poutala: ”THL:n raportissa on yhteensä kahdeksan kohtaa. Palveluiden saatavuutta pitää parantaa, liikkuvan terveysneuvontaa ja esimerkiksi jalkautuvaa tai etsivää työtä pitäisi saada lisää, että mentäisiin oikeasti sinne, missä käyttäjiä on.”

”Toinen asia on tällainen lääke kuin naloksoni, joka auttaa yliannostuksen hetkellä. Eli naloksonin antaminen heavy-usereille, mutta myös mukaan erilaisille henkilöille, jotka palvelevat huumeiden käyttäjiä. Tällä hetkellä lain mukaan jostain syystä se ei ole sallittua. Myös ihan puhtaasti kouluvalitusta pitäisi olla rohkeammin ja enemmän.”

Sigfrids: ”Mielestäni tämä on kokonaisuus. Tässä kohtaa on otettava kaikki keinot käyttöön, joita tutkimus, tiede ja esimerkiksi THL meille osoittaa. Näen, että käyttöhuoneet ovat osa tätä kokonaisuutta.”

Poutala: ”Nostaisin vielä yhden asian: henkilökunnan vastuun ja turvallisuuden. Mikä on henkilökunnan vastuu, jos siellä tapahtuu esimerkiksi kuolema? Miten turvataan henkilökunnan turvallisuus ja myös käyttäjien turvallisuus? Esimerkiksi naisten kokema väkivalta ja seksuaalinen väkivalta on käyttäjien keskuudessa yleistä.”

Sigfrids: ”Tämä on todella hyvä pointti. Koska tämä on toiminut monessa muussa maassa, sieltä pystytään varmaan oppimaan heidän käytäntöjään ja ottamaan niitä myös tänne Suomeen, juuri henkilökunnan suhteen.”

Mikä oli toisen paras argumentti?

Poutala: ”Kaikki ne asiat, mitä käyttöhuoneet Fridan mielestä tuovat, kaikista olen täysin samaa mieltä. Mutta kuten sanoin, katson enemmän sitä panostusta versus saadut hyödyt.”

Sigfrids: ”Mikalla oli paljon argumentteja, joista olemme molemmat samaa mieltä, esimerkiksi haasteista siinä, mitä käyttöhuoneiden ympärillä tapahtuu.”

Toimitus on tiivistänyt keskustelupuheenvuoroja.