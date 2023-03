HS haastaa kansanedustajaehdokkaita väittelyyn HS:n vaalikoneen jakavimmista kysymyksistä. Vuorossa on kysymys ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämisestä.

Mikkel Näkkäläjärvi on Sdp:n eduskuntavaaliehdokas Lapin vaalipiirissä. Susanna Koski on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Vaasan vaalipiirissä.

”Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.”

Täysin samaa mieltä, sanoo kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Susanna Koski. Jokseenkin eri mieltä, sanoo Sdp:n Mikkel Näkkäläjärvi.

Moni puolue tavoittelee sitä, että Suomen työllisyysastetta on nostettava muun muassa julkisen talouden vahvistamiseksi. Osa ehdottaa tähän ratkaisuksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamista.

Kysymys jakoi puolueita HS:n vaalikoneessa. Vasemmistoliiton ja Sdp:n ehdokkaat olivat eniten ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämistä vastaan. Eniten sitä kannattivat kokoomuksen, Liike Nytin ja keskustan ehdokkaat.

Tämä juttu on osa sarjaa, jossa HS haastaa kansanedustajaehdokkaat väittelyyn vaalikoneen jakavimmista kysymyksistä.

MOLEMMAT väittelijät saavat aluksi lyhyet avauspuheenvuorot.

Susanna Koski: ”Tällä on merkittävä kannustinvaikutus”

Susanna Koski

”Ideana on uudistaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja sosiaaliturvaa kokonaisuudessaan: ansiosidonnaista työttömyysturvaa siten, että se ulotettaisiin kaikille. Nykymalli on vain kassojen jäsenille. Yleinen virhekäsitys on, että ansiosidonnaisen päivärahan maksavat työttömyyskassojen jäsenet itse, mutta todellisuudessa kassojen osuus kustannuksista on vain 5,5 prosenttia. Loppuosan maksavat viime kädessä veronmaksajat.”

”Kokoomuksen mallissa turva olisi työttömyyden alussa nykyistä hieman korkeampi, minkä jälkeen tukisumma laskisi joko tasaisesti tai portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kestoa rajattaisiin 200 päivään.”

”Ansiosidonnaisen uudistaminen on tutkitusti ollut parhaita keinoja purkaa kannustinloukkuja, lisätä työllisyyttä, kasvattaa käytettävissä olevien tulojen määrää ja vahvistaa julkista taloutta samaan aikaan.”

”Uudelleentyöllistymisen todennäköisyys on korkeimmillaan työttömyysjakson alussa mutta laskee tasaisesti. Jopa 60 prosenttia näistä työttömyysjaksoista päättyy ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Tämän jälkeen työllistymisen todennäköisyys on matalampi mutta nousee voimakkaasti juuri ennen ansiosidonnaisen päättymistä. Tällä on siis merkittävä kannustinvaikutus.”

”Ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen ei yksistään riitä, vaan siihen erottamattomasti kytkeytyvät työllistämistä tukevat toimenpiteet. Työvoimaviranomaisia ei työnantajien keskuudessa tunneta erityisen kilpailukykyisinä työvoiman välittäjinä tällä hetkellä.”

Mikkel Näkkäläjärvi: ”Suurin osa ihmisistä haluaa työhön”

Mikkel Näkkäläjärvi

”On tärkeää, että ihmisillä on aina turvaa, jos he jäävät työttömiksi. Ajatushan ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa on se, että kun ihmiset käyvät töissä, he tietenkin mitoittavat elämänsä ja kulunsa tietylle tasolle, omalle palkkatasolle. On aivan karmea ajatus, jos yhtäkkiä kävisi niin, että jäisi työttömäksi ja tipahtaisi työmarkkinatuelle. Se voi olla jopa alle 1 000 euroa, vähän riippuen esimerkiksi perhetilanteesta. Ansiosidonnaisen romuttaminen tekisi sen, että ihmiset eivät enää uskaltaisi suunnitella elämäänsä pitkäjänteisesti, esimerkiksi ostaa asuntoa.”

”Ansiosidonnaiset tuet ovat tärkeitä myös siksi, että meidän pitää kannustaa ihmisiä työntekoon. Sillä, että tekee työtä, pystyy parantamaan omaa asemaansa paitsi palkan myös ansiosidonnaisten etuuksien muodossa. Totta kai kompromisseja tarvitaan ja järjestelmää voi kehittää. Mutta en kannata sellaisia kehitystoimenpiteitä, jotka ovat heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.”

”Jos ansiosidonnaista työttömyysturvaa esimerkiksi lyhennettäisiin paljon, se heikentäisi nimenomaan pitkäaikaistyöttömien asemaa. Susannakin nosti esiin, miten lopussa tulee piikki, että ihmiset työllistyvät. Yli puolet työttömistä löytää uuden työpaikan ensimmäisten kolme kuukauden aikana työttömäksi jäätyään, ja siinä ihan lopussa työllistyy enää 0,4 prosenttia, eli se on todella pieni osa.”

”Lopulta suurin osa ihmisistä haluaa työttömyydestä työhön, eivätkä nämä etuudet ole sellaisia asioita, jotka sitä estäisivät.”

”Työn arvostusta on lisättävä” – ”Pitäisi puuttua ikärasismiin”

Avauspuheenvuorojen jälkeen puhujat saavat kommentoida toistensa puheita.

Koski: ”Kukaan ei ole heikentämässä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Vaan ollaan uudistamassa sitä siten, että se voisi olla tasoltaan korkeampi ja kestoltaan lyhyempi. Ei kukaan ole esittänyt, että ihmiset pudotettaisiin tukea tarvitessaan työmarkkinatuelle.”

”Olen ilman muuta sitä mieltä, että ihmiset tarvitsevat tukea. Usein se kuilu, joka syntyy, kun työtilanne muuttuu, on taloudellisesti joka tapauksessa valtava. Sen takia tuen tason pitäisi alussa olla korkeampi kuin tällä hetkellä.”

Näkkäläjärvi: ”Hyväksyn ajatuksen, että voidaan ainakin selvittää sitä, että ansiosidonnainen työttömyysturva ulotettaisiin kaikille. Kunhan se turva järjestetään työttömyyskassajärjestelmän kautta. Se on ollut hyvä järjestelmä tähän asti, eikä sitä ole mitään järkeä lähteä romuttamaan.”

”Myös porrastamista voidaan selvittää. Siinä on ihan tietty pointti, että alkupäässä työttömyysturva olisi korkeampi. Mutta sitä ei voi tehdä niin, että loppupäästä ihmisten toimeentuloa heikennettäisiin dramaattisesti. Eihän tämä ansiosidonnainen työttömyysturva ole ihmisille mikään rahasampo. Tilastojen mukaan esimerkiksi palvelualan ammattilaisille tai julkisen sektorin työntekijöille jää verojen jälkeen käteen ansiosidonnaista noin 1 150 euroa. Varoisin sitä, että lähdettäisiin heikentämään sitä edes loppupäästä.”

”Syyt työttömyyden pitkittymiseen ovat yleensä terveydentilaan tai ikään liittyviä tai sitä, että soveltuvaa kokoaikatyötä ei tahdo löytyä. Näihin ongelmiin pitäisi mieluummin puuttua.”

Koski: ”Yhteiskunnan tuet ja turvaverkot eivät ole pysyviin olosuhteisiin. Ne ovat muutosturvaa, jotka rakentavat siltaa. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että työn arvostusta on lisättävä. Täytyy olla järjestelmät, että ihmiselle itselleen lyhyenkin työn vastaanottaminen on aina myös taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto, johon kannattaa tarttua.”

”Työvoimaviranomaisten uudistuksissa on hieman kompasteltu. On monelle epäselvää, mihin toiminnalla tähdätään. Onko tarkoitus, että työvoimaviranomaiset pyörittävät byrokratiarallia ja työnhakija on oikeutettu työttömyysturvaan? Vai olisiko syytä miettiä toimintaa niin, että työvoimaviranomaiset kykenevät aidosti välittämään työllistyvää työvoimaa työmarkkinoille?”

Näkkäläjärvi: ”Hyvä, kun otit esille tämän. Hallitus on toteuttanut pohjoismaisen työvoimapalvelumallin, joka on nimenomaan aktiivista työvoimapolitiikkaa. Tämäntyyppisten keinojen kautta, palveluilla, lähtisin mieluummin edistämään sitä, että ihmiset työllistyvät. Samoin koulutus on iso kysymys ja tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksen nostaminen.”

”Olen ihan samaa mieltä siitä, että työn pitää olla aina kannattavaa. Kannustinloukkuasioissa on varmasti kehittämistä. Se on muistettava, että olemassa on jo sovelletun päivärahan mahdollisuus, eli samaan aikaan pystyy saamaan jonkin verran ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja ottamaan osa-aikatyötä vastaan.”

”Ansiosidonnainen työttömyysturva tutkitusti kannustaa ihmisiä siirtymään potentiaalisesti hyvin tuottaviin työpaikkoihin, vaikka ne työpaikat olisivat vähän epävarmoja. Eli ihminen, joka haluaa tehdä mielenkiintoista ja tuottavampaa työtä, voi siirtyä turvallisesta työpaikasta pois, vaikka olisikin riski jäädä työttömäksi.”

”Riskinottoa me tarvitaan tässä toimivassa markkinataloudessa, jos halutaan saada tuottavuutta ylös.”

Koski: ”Meillä on ihan hirveä hype vihreästä siirtymästä. Esimerkiksi Vaasan alueella on valtavasti maailman huippuja energiateknologian ratkaisuja ja siihen liittyvää teollisuutta, eli työvoimatarvetta ja koulutusta tarvitaan. Kaiken kouluttautumisen itseisarvo ei ole tähdätä tutkintoon, vaan sitä voi tehdä myös työn ohella täydentävänä koulutuksena.”

Näkkäläjärvi: ”Kun SAK on tehnyt tutkimuksia työntekijöille siitä, mitkä syyt aiheuttavat työttömyyden pitkittymistä, palkkaus eli kannustinkysymys on vain yksi ja itse asiassa aika pieni osa sitä. Oikeat kysymykset ovat sitä, miten voidaan parantaa ihmisten terveydentilaa. Pitäisi myös puuttua ikärasismiin työelämässä ja kannustaa liikkumaan ja muuttamaan töiden perässä.”

”Eivät ihmiset ole kaikki sellaisia, että raha olisi suurin asia, jota mietitään elämässä. Vaan se, että tulee toimeen ja sitä on riittävästi. Ei jokainen taskulaskimen kanssa kaikkia päätöksiään mieti.”

Koski: ”Olet siinä ihan oikeassa. Mutta samalla tavalla kuin yrittäjä on yrityksensä tärkein resurssi, myös jokainen ihminen on oman elämänsä tärkein tekijä. Ensisijainen ja viimekätinen vastuu hyvinvoinnista, yleisellä tasolla, on ihmisellä itsellään.”

”Jokaisella työnantajalla on intressi huolehtia työntekijöidensä terveydestä, hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, mutta aivan kaikkea ei yhteiskunnan vastuulle voi vierittää.”

Näkkäläjärvi: ”Väite tosiaan oli, että työttömiä pitäisi saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. En ole vielä löytänyt yhteyttä sen välillä, että ihminen nuorentuisi tai tulisi terveemmäksi, jos työttömyysturvaa leikataan.”

Koski: ”Ihan varmasti siellä joukossa on kaikenlaisia. Ei voi yleistää sanomalla, että kaikki ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä olisivat vajaatyökykyisiä tai sairaita, vaan siellä on todella korkeasti koulutettuja, osaavia, toimintakykyisiä ihmisiä, jotka olisi kaikin mahdollisin keinoin saatava työmarkkinoiden palvelukseen.”

Mikä oli toisen osapuolen paras argumentti?

Koski: ”En muista sanatarkkaan, mutta tulkitsenko oikein, että olit kuitenkin valmis siihen pohdintaan, että järjestelmää uudistettaisiin siten, että lopputuloksena on työvoiman lisääminen työmarkkinoille?”

Näkkäläjärvi: ”Ei voi olla niin, että pelkästään etuuksien heikentäminen on se tapa, mutta kyllä ihan oikein tulkitset, että me tarvitsemme lisää työvoiman tarjontaa.”

”Mitä on vaikeaa kiistää, että työttömät eivät ole mikään yksi ryhmä ja samanlainen porukka, ja sitä hyvin argumentoit. On monenlaisia erilaisia ryhmiä ja erilaisia tapoja, miten ihmisiä saisi kannustettua työn tekemiseen.”

Toimitus on tiivistänyt keskustelupuheenvuoroja.