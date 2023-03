Eduskuntavaaleissa on ehdolla kahdeksan 18-vuotiasta. HS haastatteli Helsingin vaalipiirin kolmea 18-vuotiasta ehdokasta ja kysyi, mikä heille on tärkeää vaaleissa ja politiikassa.

Kaapo Haapanen, vihreät

”Lähdin politiikkaan, koska nuorten ääni ei kuulu. Nuorilla on liian vähän edustajia niin kaupunginvaltuustoissa, aluevaltuustoissa kuin eduskunnassakin.

Menin viisi vuotta sitten mukaan Helsingin kaupunkipolitiikkaan ja olin vuoden nuorisoneuvoston jäsen.

Liityin puolueeseen vuonna 2019. Mietin muitakin puolueita, mutta päädyin vihreisiin, koska ilmastoliike oli silloin tosi näkyvä. Planetaarinen kestävyys on minulle tärkeä teema. Vihreät myös suhtautuivat kaupunginvaltuustossa myönteisesti nuoriin.

Eduskuntavaaliehdokas Kaapo Haapanen jakoi esitteitä keskiviikkona Kampin Narinkkatorilla.

Nousin 16-vuotiaana puoluehallituksen varajäseneksi Vihreiden nuorten edustajana. En tiedä, onko millään muulla puolueella ollut alaikäistä puoluehallituksessa.

Minulla ei ole taustaa kansalaisjärjestöissä, eli vitsinä voisi sanoa, että olen puhdas poliittinen broileri.

Opiskelin 1,5 vuotta ib-tutkintoa eli kansainvälistä ylioppilastutkintoa Norjassa. Nyt opiskelen etänä ja teen vaalikampanjaa. Ylioppilaskirjoitukset ovat toukokuussa.

Pyrin tosissani eduskuntaan. Vaikka en pääsisi läpi, haluan jatkaa vaikuttamista ja pitää joko välivuoden tai edetä jatko-opintoihin. Minua kiinnostavat taloustiede, kansainvälinen politiikka ja oikeustiede. Olen jo hakenut suomalaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin.

Teen kampanjaa paljon somessa ja yritän tavoittaa etenkin ensi kertaa äänestäviä 18–25-vuotiaita. Olen tehnyt paljon Tiktok-videoita, ja minulla on Tiktokissa yli 10 000 seuraajaa. Olen kampanjoinut myös Instagramissa.

Olen joka päivä kadulla flaikuttamassa eli jakamassa flaijereita.

Vaalikeskustelu pyörii taloustilanteen, inflaation ja velkaantumisen ympärillä. Pitäisi keskustella siitäkin, miten pystytään luomaan kestävää kasvua ja ottamaan ilmastokysymykset huomioon.

Pitäisi puhua paljon enemmän nuorten mielenterveyskriisistä. Myös nuorten toimeentuloa pitäisi vahvistaa.

Nuorten ääni kuuluisi politiikassa paremmin, jos äänestysikärajaa laskettaisiin 16 vuoteen. Kansalaisaloitteiden laatimisen ja allekirjoittamisen ikärajan voisi laskea 15 vuoteen. Se on perusoikeus, jonka pitäisi kuulua myös nuoremmille.”

August Kiattrakoolchai haluaa saada nuoret äänestämään, jotta eduskunnassa kuuluisi nykyistä paremmin nuorten ääni.

August Kiattrakoolchai, kokoomus

”Eduskunnan kuuluisi näyttää siltä, miltä Suomi näyttää. Nuoret ovat siellä aliedustettuina. Eduskunnassa kuuluu ja näkyy vanhempien sukupolvien ääni.

Kun on itse nuori, tietää parhaiten, mikä nuoria koskettaa.

Aloitin poliittisen urani Helsingin nuorisoneuvostossa viisi vuotta sitten. Olin ollut kiinnostunut politiikasta tosi pitkään.

Nuorisoneuvostossa ollaan puoluepoliittisesti sitoutumattomia, ja siellä pääsi turvallisesti perehtymään kaupunkipolitiikkaan.

15-vuotiaana liityin kokoomukseen. Mietin monen eri puoleen välillä. Kokoomuksen arvot puhuttelivat minua. Olen vaikuttanut myös kokoomuksen nuorisojärjestön kautta.

Olen Lukiolaisten liiton hallituksen jäsen.

Nuoret eivät äänestä tarpeeksi. Juurisyistä voisi puhua pitkään. Tutkimusten mukaan nuorten tulevaisuudenusko on laskenut erityisesti koronan jälkeen, ja he eivät koe tulevansa kuulluksi.

Se aiheuttaa paradoksaalisen ongelman, että kun ei itseä kuulla, ei myöskään äänestämistä koeta tärkeäksi.

Olen itse vähemmistötaustainen, ja minulle on tärkeää tuoda esiin nuorten, opiskelijoiden ja vähemmistöjen tavoitteita.

Keskeistä on mahdollisuuksien tasa-arvon periaate, että annetaan kaikille nuorille mahdollisuus vaikuttaa. Muita tärkeitä teemoja ovat nuorten mielenterveyskriisi, ilmastokriisin vaikutusten torjuminen ja vihreiden innovaatioiden edistäminen, päästötavoitteisiin vastaaminen ja luontokadon hillitseminen.

Päädyin eduskuntavaaliehdokkaaksi ihan viime hetken harkinnassa. Olen ollut enemmänkin politiikan taustavaikuttaja ja takapiru.

Minulla on vielä vuosi lukiota jäljellä. Sen jälkeen oikeusjärjestelmä ja laki kiinnostavat tulevaisuuden urana ja politiikan tekeminen taustavaikuttajana.

Olen tehnyt kampanjaa somessa, etenkin Instagramissa. Tiktokissa en ole, se on ehkä jopa itseäni nuorempien juttu. Myös katunäkyvyys on tärkeää.

Olen saanut yllättävänkin positiivista palautetta kampanjasta itseäni vanhemmilta äänestäjiltä. Joka päivä on tullut vastaan joku itseäni vanhempi, joka on sanonut, että on mahtavaa, että nuoria on ehdolla. Ja että pitäisi saada eduskuntaan nuoria.”

Eduskuntavaaliehdokas Matilda Mickwitz jakoi lauantaina esitteitä Kontulan ostoskeskuksessa.

Matilda Mickwitz, Skp

”Lähdin mukaan kommunistinuoriin viime kesänä. Etsimme kaverini kanssa järjestöä, jossa voisi vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tutustuin Skp:n nettisivuihin, ja pidin asioista, joita se ajaa.

Olen ruotsinkielinen, eikä puolueen toiminnassa ole paljon ruotsinkielisiä. On tärkeää, että puolueella on vaaleissa ruotsinkielinen ehdokas.

Jaoin lauantaina Kontulassa ensimmäistä kertaa vaaliesitteitä. Se oli mukavaa, vaikka kovin moni ei puhunut ruotsia, eikä yhteistä kieltä ollut.

Ihmisiä kiinnosti, mikä on puolueeni. He yllättyivät siitä, että puolueeni on Skp. Varmaankin siksi, että Skp on pieni puolue, jolla ei ole yhtään kansanedustajaa. Useimmat niistä, jotka voisivat äänestää Skp:tä, äänestävät vasemmistoliittoa, koska se on eduskuntapuolue.

Uskon kuitenkin, että voimme vaaleissa saada kampanjalla huomiota ajamillemme asioille.

Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten tuloeroihin ja epätasa-arvoon.

Tärkeimpiä kysymyksiä minulle ovat päiväkotien työvoimapula ja psyykkisen sairaanhoidon ongelmat. Lasten hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että päiväkodin työntekijöillä olisi paremmat palkat ja työehdot, jotta he jaksaisivat pitää huolta lapsista. He tekevät arvokasta työtä, ja heitä pitäisi arvostaa nykyistä enemmän.

Jos lapsista pidettäisiin parempaa huolta, se ennaltaehkäisisi myös nuorten mielenterveysongelmia. Mielenterveysongelmista kärsivien pitäisi päästä paremmin hoitoon. Psykoterapeuttikoulutuksen pitäisi olla maksutonta.

Nuoret eivät nykyisin äänestä tarpeeksi. Pitäisi olla enemmän poliittisesti aktiivisia nuoria, että nuoret voisivat tuntea, että heillä on joku, jota voi äänestää.

Opiskelen toista vuotta ruotsinkielisessä lukiossa. Kovin monet koulussani eivät ole kiinnostuneita politiikasta, mutta minun kaveripiirissäni politiikka kiinnostaa.

Kirjoitan ylioppilaaksi kahden vuoden päästä, ja sen jälkeen haluaisin opiskella yhteiskuntatieteitä yliopistossa. Saatan olla ehdolla vaaleissa vielä myöhemminkin.”

