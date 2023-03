Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan kokoomuksen suunnitelma miljardin euron tehostamisesta ei ole säästö.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toisti sen tiistaisessa Ylen puheenjohtajatentissä taas: kokoomus kaavailee leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja se tulee tarkoittamaan hoitajien irtisanomisia. Sama väite on kuultu Marinilta myös aiemmissa tenteissä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo taas on vimmaisesti toistellut, että sotesta ei olla säästämässä. Orpon mukaan kyse on kustannuskasvun hillinnästä, ja samaa on tekemässä hallitus itse säätämässään hyvinvointialueiden rahoituslaissa.

Soteen uppoaa tällä hetkellä noin 23 miljardia euroa veronmaksajien rahaa, ja summa kasvaa tulevina vuosina. Kyse on sen verran isoista rahoista, että on syytä tutkia tarkemmin, pitävätkö puheenjohtajien väitteet vettä.

Mitä Marin sanoo?

Kokoomus laskee, että taloutta saadaan tasapainotettua ensi vaalikaudella miljardin euron edestä sillä, että sote-kustannukset kasvavat vähemmän kuin on odotettu. Marinin mukaan tällaista kustannusten kasvun hillintää on mahdoton tehdä ilman leikkauksia palveluihin.

Palveluista leikkaaminen tarkoittaa taas Marinin mukaan automaattisesti työntekijöiden, esimerkiksi hoitajien, irtisanomisia. Marin on sanonut, että myös valtiovarainministeriö (VM) on laskelmissaan samoilla linjoilla.

Mitä Orpo sanoo?

Orpon mukaan kokoomuksen suunnitelma miljardin euron tehostamisesta ei ole säästö. Kyse on siitä, että kun alueilla otettaisiin tehokkaimmat keinot käyttöön, kustannukset nousisivat miljardin vähemmän kuin mitä ne nousisivat, jos tehokkaimpia keinoja ei otettaisi käyttöön.

Orpon mielestä hallituksen säätämä rahoituslaki sisältää itse asiassa aivan samanlaisen kustannussäästöjen hillinnän kuin kokoomus kaavailee. Lain mukaan vuodesta 2025 eteenpäin hyvinvointialueiden rahoituksessa palveluntarpeen kasvu otetaan huomioon vain 80-prosenttisesti.

Miljardin euron kustannustason hillinnän lisäksi kokoomuksen ohjelmaan kuuluu talouden tasapainottaminen miljardilla myös indeksileikkureiden kautta. Orpo ei ole suostunut kertomaan, käyttäisikö kokoomus indeksileikkuria myös sote-palveluiden rahoitukseen.

Mitä valtiovarainministeriö sanoo?

VM toteaa maaliskuun alussa julkaisemassaan menokartoituksessa, että hyvinvointialueiden rahoitusta on käytännössä mahdoton vähentää ilman tehtävien tai velvoitteiden vastaavaa keventämistä.

Tällä VM viittaa siis sellaiseen tilanteeseen, jossa rahoitusta vähennetään siitä rahoitukseen perusurasta, joka muodostuu, kun nykyistä rahoituslakia noudatetaan.

Jos näin tehtäisiin, se ei kuitenkaan johtaisi suoraan hoitajien irtisanomisiin, VM:stä kerrotaan. Hoitajista on nimittäin tällä hetkellä huutava pula, ja eläkkeelle tulee poistumaan lähivuosina hoitajia paljon. Vaikka palveluja karsittaisiin, tarkoittaisi se ennemmin sitä, että jäljelle jääviin palveluihin löydettäisiin hieman helpommin hoitajia.

VM ei myöskään tyrmää itse tehtävien karsimista vaan päinvastoin esittelee joukon erilaisia kohteita, joilla voitaisiin säästää rahaa. Esimerkiksi hoitajamitoituksen kumoamisella säästettäisiin 240, hoitotakuun kiristyksistä luopumisella 130 ja lastensuojelun jälkihoidon ikärajaa laskemalla 24 miljoonaa euroa.

Väliä on myös sillä, leikkaisiko kokoomus miljardin suoraan, eli muuttaisiko se rahoituslakia.

Näin puolue ei ainakaan HS:lle aiemmin antamansa vastauksen mukaan ole tekemässä. Orpo kertoi HS:n haastattelussa maaliskuun alussa, että puolue ei ainakaan ensi töikseen koskisi rahoitusmalliin, vaan se aikoisi säätää muualle lakiin kannusteita toiminnan tehostamiseen. Kokoomus haluaa lain, joka pakottaisi hyvinvointialueet laskemaan palveluidensa yksikkökustannukset ja avaamaan ne julkisiksi. Näin pystyttäisiin puolueen mukaan paremmin vertailemaan, missä palvelut tuotetaan tehokkaammin, ja käytäntöjä voitaisiin jakaa.

Eri asia on tietenkin se, tuottaisiko tällainen laki oikeasti miljardin euron säästöt.

Kokoomus perustaa esityksensä yksityisiä sote-yrityksiä edustavan työnantajajärjestö Hali ry:n vuoden takaiseen laskelmaan. Siinä vertailtiin kuntien tuottamien palveluiden kustannuksia ja todettiin, että jos tehottomimman kuntapuolikkaan sote-kustannukset laskettaisiin mediaanikunnan tasolle, säästyisi yli 1,1 miljardia euroa vuodessa. Laskelmissa on otettu huomioon kuntien väliset erot palveluntarpeessa, mutta niissä ei ole huomioitu palvelun laatua, kuten vaikkapa sitä, miten nopeasti lääkäriin pääsee.

Toisaalta myös Sdp:stä on aivan yhtä lailla kuultu ehdotus, jossa esitetään kustannusten hillintää.

Puolueen entinen puheenjohtaja Antti Rinne esitti pari viikkoa sitten säännöllisiä terveystarkastuksia kaikille kansalaisille. Niiden avulla säästettäisiin Rinteen mukaan 1,9 miljardia euroa kahdessa vaalikaudessa, kun ihmiset saataisiin huolehtimaan itsestään paremmin.

Ajatuksen taustalla on sama mekanismi kuin kokoomuksen ideassa: rahaa menee vähemmän, kun palveluntarve vähenee tai palvelut voidaan tehdä nopeammin tai yksinkertaisemmin. Jos Sdp:n mielestä kokoomuksen mallilla irtisanotaan hoitajia, niin pitäisi loogisesti tapahtua myös Sdp:n terveystarkastusmallissa.

Entä ne indeksijarrut?

VM toteaa menokartoituksessaan, että rahoituksen indeksitarkistusten tekemättä jättäminen tai tekeminen osittaisina voisi vaarantaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Jos indeksikorotus olisi 2 prosenttia, se tarkoittaisi 450:tä miljoonaa euroa tämän vuoden sote-rahoituksen tasolla.

Indeksileikkurit tarkoittavat sitä, että indeksikorotukset tehdään vain osittain. Indeksikorotuksilla taas tarkoitetaan sitä, että palveluiden ja etuuksien rahoitus pyritään pitämään inflaation kanssa samassa tahdissa.

Indeksit eivät siis varsinaisesti lisää vaikkapa palveluiden rahoitusta, vaan ne pyrkivät pitämään rahoituksen todellisuuden kustannusten tahdissa. Sote-rahoitukseen käytettäviä indeksijarruja olisikin vaikea perustella minään muuna kuin suorana leikkauksena.

Mitä perussuomalaiset sanoo sote-rahoista?

Gallupkärjessä on tällä hetkellä tiiviissä rykelmässä kolme puoluetta, kokoomus, Sdp ja perussuomalaiset.

Katsotaan siis myös, mitä pääministerikandidaatti Riikka Purra sanoo soten rahoituksesta.

Perussuomalaisten talousohjelmasta ei ole kovin helppo saada selkoa. Puolue esittää 2–4 prosentin juustohöyläleikkuria kaikille hallinnon aloille mutta sulkee pois leikkurin piiristä esimerkiksi ”opettajat, sairaanhoitajat ja poliisit”.

Sairaanhoitajat eivät kuitenkaan muodosta koko sote-sektoria, joten ohjelmaa lukemalla jää hämäräksi, aiotaanko palveluista leikata. Vaalitenteissä Purra on kuitenkin sanonut, että puolue ei olisi leikkaamassa sotesta.