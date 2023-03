Kokoomus on yrittäjien keskuudessa ylivoimaisesti suosituin puolue. Perussuomalaisten kannatus on alhaisempaa kuin koko kansan keskuudessa.

Kokoomus on ylivoimaisesti suosituin puolue yrittäjien keskuudessa. Näin kertoo Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemä tuore mielipidekysely.

Jos vaalit olisivat nyt, kokoomusta äänestäisi 38 prosenttia yrittäjistä.

Toiseksi suosituin puolue on perussuomalaiset 16 prosentin kannatuksella. Keskusta on kolmonen 9 prosentin osuudella.

Suomen yrittäjät ei ole vielä itse julkaissut kyselynsä tuloksia.

Kokoomuksen ykköspaikka ei ole yllätys. Yrittäjät ovat perinteisesti äänestäneet sitä. Kokoomus on kuitenkin hieman menettänyt suosiotaan – esimerkiksi elokuussa 2022 sen yrittäjäkannatus oli 42 prosenttia.

Kiinnostavampi tapaus on perussuomalaiset. Vaikka kyseessä on porvaripuolue, sen kannatus yrittäjien keskuudessa on alhaisempaa kuin väestössä keskimäärin. Viimeisimmässä HS-gallupissa perussuomalaiset oli jaetulla kakkossijalla 19,3 prosentin kannatuksella.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen selittää tätä sillä, että moni yrittäjä pohtii, mikä tarkkaan ottaen on perussuomalaisten yrittäjyyslinja.

”Perussuomalaisten joukoissa on paljon yrittäjiä, mutta on jäänyt vähän selväksi, miten puolue edistäisi yritysten kasvua, työvoimapulan ratkaisua ja yrittäjyyden olosuhteiden parantamista”, Pentikäinen sanoo.

Toinen syy hänen mukaansa saattaa liittyä perussuomalaisten puoluetoimistolla työskentelevään Matti Putkoseen, joka tituleeraa itseään työmieheksi.

”Moni pelkää, että yrittäjiä ymmärtävän Riikka Purran selän takana on ay-jyrä Putkosen haamu”, Pentikäinen sanoo.

Ennen siirtymistään perussuomalaisiin Putkonen teki pitkän uran SAK:ssa ja ammattiyhdistysliikkeessä.

Sinänsä muutokset yrittäjäkyselyssä ovat pieniä. Kokoomuksen suosio on laskenut prosenttiyksikön verrattuna marraskuussa tehtyyn edelliseen kyselyyn. Perussuomalaisten kannatus on noussut kolme ja keskustan kaksi prosenttiyksikköä marraskuusta.

Uusimmassa HS-gallupissa perussuomalaisten kanssa jaetulla kakkospaikalla ollut Sdp ei juuri yrittäjiltä kannatusta saa. Sitä äänestäisi vain 5 prosenttia vastanneista.

Pentikäisen mukaan syynä on se, että moni yrittäjä kauhistelee Sdp:n verolinjaa.

Koska kokoomus ja perussuomalaiset ovat yrittäjien suosikkipuolueet, ei liene yllätys, että yrittäjät haaveilevat porvarihallituksesta.

Kyselyn mukana 45 prosenttia yrittäjistä toivoo hallitusta, jonka muodostaisivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja Rkp.

Toiseksi suosituin vaihtoehto on kokoomuksen, Sdp:n ja vihreiden muodostama sinipunahallitus. Sitä toivoo 11 prosenttia yrittäjistä.

Kantar Public teki Suomen yrittäjien toimeksiannosta yrittäjäkyselyn tiedonkeruun 5.–20.3. 2023. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 038 pk-yrityksen edustajaa.

Osa vastaajista osallistui kyselyyn Suomen Yrittäjien rekisteristä sähköpostikyselynä (569 vastausta) ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta (469 vastausta).

Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.