Raportissa ehdotetaan 75:tä toimenpidettä muun muassa vihreän siirtymän nopeuttamiseksi, työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja julkisen sektorin tehostamiseksi.

Maanantaina julkaistiin Suomen suunta -niminen raportti, jossa on 75 ehdotusta muun muassa työn tuottavuuden parantamiseksi ja työvoiman lisäämiseksi.

Mullistavia ehdotuksia listalla ei ole, mutta kirjoittajat tekevät siitä kiintoisan.

Sen ovat kirjoittaneet yhdessä arvovaltaisten asiantuntijoiden kanssa työmarkkinoiden keskusjärjestöt, joiden välejä ei ole viime vuosina voinut kutsua erityisen lämpimiksi.

Työ lähti liikkeelle viime kesänä työministeri Tuula Haataisen (sd) kutsusta.

Hanketta on vetänyt talousvaikuttaja Sixten Korkman. Hän on johtanut koordinaatioryhmää, jonka jäseninä ovat toimineet puheenjohtaja Jarkko Eloranta (SAK), toimitusjohtaja Jyri Häkämies (EK), toimitusjohtaja Markku Jalonen (Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat), puheenjohtaja Maria Löfgren (Akava) ja puheenjohtaja Antti Palola (STTK) sekä alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen (työ- ja elinkeinoministeriö) ja työelämäprofessori Martti Hetemäki (HGSE).

Ryhmä ehdottaa muun muassa, että Suomen on lisättävä työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa.

Suomen korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden 25–34-vuotiaista pitäisi nousta lähelle OECD-maiden nykyistä kärkitasoa vuoteen 2040 mennessä, mutta niin, että nousussa otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet.

Yritystukijärjestelmää tulisi uudistaa niin, että se tukee vihreää siirtymää, kiertotaloutta ja tuottavuuskasvua lisäten muun muassa aineettomia investointeja.

Ryhmä helpottaisi ulkomailla hankittua osaamisen tunnistamista Suomessa. ”Vakiinnuttamalla koulutuspolut ja digitalisoimalla [Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto] Valviran laillistamismenettelyn sote-alan tehtäviin voisi pätevöityä nopeasti ja kohtuullisilla kustannuksilla”, se ehdottaa.

Työryhmän mielestä työllisyysasteen nostamisessa ja työvoiman saatavuuden parantamisessa suurin potentiaali on heikosti työllistyneissä ryhmissä, kuten osatyökykyisissä, nuorissa ja yli 55-vuotiaissa.

Näitä ehdotuksia on kuultu ennenkin, mutta tällä kertaa niihin tulee lisää kiinnostavuutta, kun tekstiä peilaa suurimpien puolueiden ehdotuksiin työn tuottavuuden kasvattamisesta.

Työryhmän keskeiset ehdotukset työn tuottavuudesta ovat varsin samansuuntaisia kuin kokoomus ja Sdp ovat ehdottaneet, mutta ne eroavat keskeisiltä osin eritoten perussuomalaisten ehdotuksista.

Tämä ei ole sikäli yllätys, että elinkeinoelämän keskusjärjestöissä kokoomuksella on vahva rooli, samoin kuin Sdp:llä ay-liikkeessä.

Ay-liikkeessä perusuomalaisten asema kuitenkin on nousussa, ja moni yrittäjä tuntee vetoa perussuomalaisiin.

Perussuomalaiset on suhtautuneet nuivasti työperäiseen maahanmuuttoon samoin kuin vihreään siirtymän korostamiseen. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Vaikka Suomen suunta -työryhmän loppuraportissa ei ole mullistavia ehdotuksia, se kertoo kuitenkin, että työmarkkinoilla on runsaasti yhteisiä asioita, joita ryhmä haluaa seuraavan hallituksen ohjelmaan. Tai ehkä ryhmä pikemmin pelkää, ettei niitä tule, jos perussuomalaisista tulee pääministeripuolue.

Kiintoisaa on myös se, miten vuoden 2022 marraskuussa alkaneen työn tulokset julkaistiin juuri ennen vaaleja.

Suomelle työn tuottavuuden kasvattaminen on elintärkeä kysymys. Raportin mukaan Suomella – toisin kuin muilla Pohjoismailla – on hyvinvointivaltionsa kokoon nähden liian pieni kansantalous.

Jos julkinen talous laitettaisiin kuntoon vain leikkauksissa, syntyisi liian iso lovi hyvinvointivaltioon, raportti toteaa. Tarvitaan siis tuottavuuden kasvua, sillä se tuo työtä ja verotuloja.

Jos Suomen tuottavuus kasvaisi yhtä nopeasti kuin parhaina Nokia-aikoina, todennäköisesti myös valtion talousongelma helpottuisivat merkittävästi.

Tuottavuutta voidaan parantaa kehittämällä uusia tuotteita tai tekemällä nykyiset asiat paremmin tai vaikkapa muuttamalla työtapoja.

Työn tuottavuudesta puhuttiin edellisen kerran hyvin paljon Juha Sipilän (kesk) hallituskauden (2015–2019) alkuaikana.

Ongelma on, että työn tuottavuutta on vaikea parantaa nopeasti talouspolitiikan keinoin.

Koulutus, tutkimusrahoitus, oikein osuvat tuet, työvoiman parempi saatavuus ja verotus. Siinä keskeisiä keinoja, joista harvat toimivat kovin nopeasti.

Työryhmä ei tarjoa numeraalisia tavoitteita juuri lainkaan. Edes työperäiseen maahanmuuttoon se ei aseta tarkkaa tavoitetasoa.

”Työn perusteella muuttaneiden määrä nousi vuonna 2022 ennätystasolle yli 20 000 henkilöön. Aiempiin vuosiin verrattuna työperusteisen maahanmuuton määrä on lähes kaksinkertaistunut. Suunta on oikea, mutta määrä ei ole vielä riittävä. Jos työperusteisella maahanmuutolla halutaan vastata voimistuvaan työvoimapulaan, olisi vuosittain muuttavien määrää nostettava merkittävästi”, raportissa kirjoitetaan.

Työryhmän ehdotuksista ei otsikoita saa revittyä, sille useimmat ovat tyyliä ”kehitetään” ja ”parannetaan”. Yksi keskeinen uudistus on jo tehty, sillä Suomessa on tuore laki, jonka tehtävä on kasvattaa tutkimus- ja kehitysrahoitusta (TKI).

Työryhmä esittää muun muassa, että TKI-politiikan tulee olla riittävän joustavaa voidakseen sopeutua menestyksellä toimintaympäristön muutoksiin. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä pitää vahvistaa, jotta perustutkimuksen tulokset siirtyvät tehokkaammin hyödynnettäviksi.

Työryhmä ei kerro, miten toteutetaan esimerkiksi toimenpide ”yhteistyötä pitää vahvistaa”.

Sama yksityiskohtien puute vaivaa myös puolueiden tuottavuusohjelmia.

Ryhmä esittää erilaisia valtiollisia ohjelmia kuten datatalouden kasvuohjelmaa.

Maahanmuuttajien osalta työryhmä painottaa pitovoimaa sekä työelämän ja yhteiskunnan vastaanottavuutta. Ryhmä loisi kilpailumaita vastaavat valtion ja kuntien toiminnot, joilla houkutellaan ulkomailta työntekijöitä.

”Pitovoiman edistämiseksi on muun muassa lisättävä englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarjontaa, edistettävä puolisoiden työllistymismahdollisuuksia, lisättävä kansainvälisten opiskelijoiden opintojen aikaisia työelämäyhteyksiä sekä parannettava suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksia.”

Myös perussuomalaiset on korostanut maahanmuuttajien suomen kielen taidon tärkeyttä mutta ei ole ehdottanut maahanmuuttajien houkuttelemista.

Työryhmä kehuu, että Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoite antaa elinkeinoelämälle selkeän viestin Suomen sitoutumisesta ilmastotoimien edistämiseen ja niihin liittyviin investointeihin.

Tässäkin se on eri linjoilla perussuomalaisten kanssa, joiden mielestä tavoite pitäisi olla vuodessa 2050.

Ryhmä ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla tehostetaan julkisen sektorin työn tuloksellisuutta.

Se ehdottaa pitkäkestoista tutkimus- ja kehittämishanketta, joka tarjoaa organisaatioille neuvontaa ja tukea tuottavuus-, vaikuttavuus- ja laatumittareiden laadintaan.

Se myös haluaa, että julkisten organisaatioiden innovaatiotoimintaa ja yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tuetaan luomalla Business Finlandin sisälle ”Public Finland”.

Ensimmäisenä pitäisi käynnistää laaja ohjelma tekoälyn hyödyntämisestä julkisessa työssä.

” Tarkoitus on ilmiselvästi herätellä työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä.

Raportissa luetellaan erilaisia keinoja mielenterveysongelmien vähentämiseen työpaikoilla. Työkykyä yllä pitävässä toiminnassa pitäisi huomioida paremmin henkinen hyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen, raportti toteaa.

Mukana on myös muita ideoita työmarkkinajärjestöjen ja valtion yhteisiksi kehityshankkeiksi.

Yksi on ehdotus kehittää kolmikantaisesti palkan ja työkyvyttömyyseläkkeen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeen yhteensovittamista.

Hankkeen yksi tarkoitus on ilmiselvästi herätellä työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä.