Eduskuntavaalien ratkaisun hetket ovat nyt käsillä. Paljon on puolueiden puheenjohtajilta jo kysytty, mutta moneen asiaan ei ole vielä saatu vastausta.

Vaikka velkaantumisen taittaminen on näiden vaalien puhutuin teema, monen puolueen osalta on edelleen hyvinkin epäselvää, miten he käytännössä menoja leikkaisivat ja veroja kiristäisivät. Tai millä keinoilla he sitä talouskasvua vauhdittaisivat.

Helsingin Sanomien puheenjohtajatentissä tiistaina 28. maaliskuuta puheenjohtajilta nyhdetään konkretiaa vaalilupausten takaa. Tentti alkaa kello 18 Sanomatalon Mediatorilla.

Mediatorille on yleisöllä vapaa pääsy. Istumapaikkoja on rajallisesti, joten kannattaa tulla paikalle ajoissa.

Keskustelu lähetetään myös suorana hs.fi:ssä.

Isoja kysymyksiä on pöydällä paljon: Ukraina, sote-palvelut, EU, metsät, energia. Näistä kaikista tentissä puhutaan.

Isojen teemojen lisäksi tarkoitus on puhua myös pienemmistä –niistä arjen asioista, jotka koskettavat jokaista äänestäjää. Mitä valtiovalta voi tehdä sille, että kurkku maksaa lähikaupassa viisi euroa kilo?

Tenttiin osallistuvat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Sanna Marin (sd), Riikka Purra (ps), Petteri Orpo (kok), Annika Saarikko (kesk), Maria Ohisalo (vihr), Li Andersson (vas), Anna-Maja Henriksson (r), Sari Essayah (kd) ja Harry Harkimo (liik).

Tentaattoreina ovat HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Veera Luoma-aho ja toimittaja Marko Junkkari.

Lukijat voivat ehdottaa kysymyksiä tai teemoja tenttiin osoitteeseen marko.junkkari@hs.fi.