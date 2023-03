Riikka Purran mukaan säästöohjelma kohdistuisi vain hallinnon menoihin, Lulu Ranteen mukaan taas kaikkiin julkisiin menoihin. Ero tulkinnoissa on valtava, politiikan toimittaja Teemu Muhonen kirjoittaa analyysissaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne esittelivät yhdessä puolueen talousohjelman tammikuussa. Nyt he tulkitsevat sen sisältöä varsin eri tavoin.

Selvää on, että puolue taittaisi julkista velkaantumista ensi vaalikaudella muun muassa leikkaamalla yhteensä yli miljardi euroa kehitysavusta, maahanmuuton kustannuksista ja Ylen rahoituksesta.

Puolueen yksi keskeinen säästökeino on kuitenkin laaja säästöohjelma eri hallinnonaloille.

”Suomen talous on tasapainotettava kahden vaalikauden kuluessa kohdistamalla kullekin hallinnonalalle noin 2–4 prosentin mittaluokan vuosittainen säästötavoite. On kuitenkin tärkeää jättää sopeuttamistoimenpiteiden ulkopuolelle suomalaisille tarkoitetun hyvinvointivaltion pyörittämiselle välttämätön henkilöstö, kuten esimerkiksi opettajat, sairaanhoitajat ja poliisit”, talousohjelmassa sanotaan.

Monitulkintainen kirjaus on herättänyt kysymyksiä: lasketaanko 2–4 prosentin vuotuinen säästö kunkin hallinnonalan kaikista menoista vai ainoastaan hallintomenoista eli esimerkiksi valtion henkilöstömenoista?

Ero vaihtoehtojen välillä on valtava. Jos säästöohjelma kohdistuisi kaikkiin menoihin paitsi perussuomalaisten luettelemiin poikkeuksiin, vaalikauden lopussa valtion menot olisivat supistuneet 5–10 miljardia euroa. Jos säästöohjelma taas kohdistuisi vain hallinnon menoihin, valtion menot vähenisivät noin 400–800 miljoonaa euroa.

Helsingin Sanomat kysyi Purralta ja Ranteelta, kohdistuisiko 2–4 prosentin vuotuinen säästötavoite hallinnonalojen kaikkiin menoihin vai vain hallinnon menoihin.

”Koko pottiin”, vastaa Ranne puhelimessa.

”Hallintoon”, viestittää puolestaan Purra.

” Puheenjohtaja Purran sana painaa enemmän.

Koska Purra on puolueen puheenjohtaja, hänen sanansa painaa enemmän. Purra on myös ollut tulkinnassaan johdonmukainen.

”Tämä eri hallinnonaloille hallintoon kohdistuva säästötavoite liittyy siihen, että julkinen sektorimme on sangen tehoton. Tälläkin hallituskaudella julkista hallintoa on paisutettu. Ministeri ei voi mennä hallinnonalan sisälle ja sanoa, että tämä virka on nyt turha. Me tarjoamme raamit eli kerromme, että tähän pitää päästä, ja hallinnonalalla joku henkilö virkavastuulla tekee näitä päätöksiä ja tarjoaa niitä poliittisille päättäjille”, Purra kuvasi esitystä Ylen Politiikkaradion haastattelussa maaliskuun alussa.

Budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo, että valtion toimintamenot ovat 7,7 miljardia euroa, joista noin 5 miljardia on henkilöstömenoja ja noin 2 miljardia palvelujen ostoja. Kun luvuista pudottaa Puolustusvoimien ja poliisin toimintamenot, jäljelle jää menoja noin 5 miljardin euron edestä.

Näitä menoja Purran puheiden perusteella siis karsittaisiin joka vuosi noin 2–4 prosenttia. Tällöin vuotuiset menot pienenisivät hallituskauden loppuun mennessä 400–800 miljoonaa euroa.

Kyseessä olisi eräänlainen valtionhallinnon tehostamisohjelma, joita on toteutettu ennenkin.

Lulu Ranne taas sanoo, että pelkästään hallinnon menoja karsimalla säästöjä ei synny riittävästi julkisen talouden tasapainottamiseksi. Siinä Ranne on oikeassa.

Hän ei osaa tarkasti sanoa, mistä hänen havittelemansa miljardien eurojen säästöt saataisiin. Tärkeää olisi hänen mukaansa tehostaa ja järkevöittää julkisten rahojen käyttöä vuodesta toiseen.

Mikään määrä byrokratian tehostamista ei kuitenkaan riittäisi miljardien eurojen säästöihin. Se edellyttäisi väistämättä myös esimerkiksi tulonsiirtojen leikkaamista tai kansalaisten palveluiden karsimista. Näihin toimiin perussuomalaiset ei ole valmis.

Perussuomalaiset ei ole ainoa puolue, jonka talouslinjauksissa on epäselvyyttä tai toiveikkuutta.

Sdp tavoittelee jo ensi vaalikaudella talouskasvun vahvistamisella ja työllisyyden kohentamisella miljardien säästöjä julkiseen talouteen. Pääministeripuolue esittää kuitenkin lähinnä koulutuspanostusten kaltaisia keinoja, jotka vaikuttavat vasta pitkän ajan päästä.

Lue lisää: Sdp:n talouslinja perustuu suurelta osin toiveisiin

Lue lisää: Kokoomus palauttaisi Suomen leikkausten aikaan, mutta sen suunnitelmassa on vielä iso aukko

Kokoomus on esittänyt yksityiskohtaisia, tuntuvia leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan, mutta puolueen miljardiesitykset julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehostamisesta ovat varsin ympäripyöreitä.

Keskusta on kertonut kannattavansa tuntuvia leikkauksia ”sulkematta mitään kohdetta pois”. Puolue kuitenkin kiertelee leikkauskohteiden nimeämistä parhaansa mukaan ja esittää ohjelmassaan pikemminkin menolisäyksiä ja veronkevennyksiä.

Suurimpien puolueiden talousnäkemyksillä on merkitystä, sillä mahdolliset miljardien eurojen leikkaukset ja veronkorotukset vaikuttaisivat lukemattomiin suomalaisiin.

Vastauksissa HS:n vaalikoneeseen näkyy, miten oikeistopuolueiden ehdokkaat ovat vasemmistolaisia valmiimpia leikkaamaan etuuksista tai palveluista:

Lue lisää: Saisitko kokoon kuuden miljardin säästöt? Kokeile HS:n erikois­artikkelissa, mitä menoja leikkaisit ja mitä veroja kiristäisit

Lue lisää: VM: Suomi ottaa pian velkaa jopa 15 miljardia euroa vuodessa