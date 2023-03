HS:n tuoreen kannatuskyselyn mukaan keskustan kannatus jatkaa nousuaan. Vihreiden alamäki pysähtyi.

Kokoomus, perussuomalaiset ja Sdp ovat käytännössä tasoissa kun vaalipäivään on aikaa alle viikko. Kuvassa puheenjohtajat Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps) ja Sanna Marin (sd), joista yhdestä todennäköisesti tulee seuraava pääministeri.

Kokoomuksen kannatus jatkaa laskuaan, mutta puolue on edelleen suosituin Helsingin Sanomien tiistaina julkaisemassa Suomen tuoreimmassa puolueiden kannatusmittauksessa.

Kokoomuksen kannatus on nyt 19,8 prosenttia. Viime viikolla julkaistussa HS:n kannatusmittauksessa se oli 20,8 prosenttia. Viime marraskuusta suosio on laskenut 4,4 prosenttiyksikköä.

Kamppailu ykköspaikasta on kovaa, sillä perussuomalaiset ja Sdp ovat jo aivan kokoomuksen kannoilla suosiossaan. Kummankin kannatus on 19,2 prosenttia eli ero kokoomukseen on enää 0,6 prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen johto vastaa karkeasti noin 20 000 ääntä.

Kantar Publicin tekemän tutkimuksen virhemarginaali on 2,1 prosenttia suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Kokoomuksen ohella suurin muutos edelliseen viikkoon on tapahtunut keskustan kohdalla.

Keskustan kannatus on noussut edellisestä mittauksesta 0,7 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin. Se on suhteellisesti vielä suurempi nousu kuin kokoomuksen lasku.

Viidenneksi suurimman puolueen paikasta kamppailevat vihreät ja vasemmistoliitto. Molempien kannatus on noussut 0,1 prosenttiyksikköä. Vihreät keräsi 8,4 prosentin kannatuksen, vasemmistoliitto 8,3 prosentin.

Rkp sai tutkimuksessa 4,5 prosentin ja kristillisdemokraatit 4 prosentin saaliin eli täsmälleen samat kuin edellisellä kerralla. Liike Nytin kannatus on 1,9 prosenttia. Muiden puolueiden yhteinen osuus on noussut 2,7 prosentista 3,3 prosenttiin.

Kaikkien kolmen suurimman puolueen suosio on nyt korkeampi verrattuna siihen, mikä niiden kannatus HS-gallupissa oli tässä vaiheessa edellisten eduskuntavaalien alla 2019.

Tuolloin kovimman loppukirin otti perussuomalaiset, joka nousi HS:n kannatusmittauksen 15 prosentista 17,5 prosentin kannatukseen vaaleissa.

Huonoiten eduskuntavaaleissa suhteessa HS:n kannatustutkimukseen pärjäsi Sdp, jonka kannatus putosi mittauksen viimeisestä lukemasta 1,8 prosenttiyksikköä 17,7 prosenttiin.

Kokoomus otti takapakkia 0,5 prosenttiyksikköä ja päätyi vaaleissa 17 prosenttiin.

Vihreän liiton kannatus HS:n tuoreimmassa mittauksessa on jopa 3,1 prosenttia alhaisempi kuin viime eduskuntavaalien lopullinen 11,5 prosentin tulos. Keskustan eduskuntavaalitulos 2019 oli 2,4 prosenttiyksikköä parempi kuin nyt tutkimuksessa saavutettu prosenttimäärä.

Tutkimuksen tausta-aineistosta voi päätellä, että 34 prosenttia voi vielä vaihtaa puoluetta ja seitsemän prosenttia jättää kokonaan äänestämättä. 59 prosenttia ei tekisi kumpaakaan näistä. Kyse on henkilöistä, jotka eivät ole vielä äänestäneet.

Vihreän liiton kannattajista jopa yli puolet ilmoitti voivansa tutkimuksen tekoajankohtana vielä vaihtaa puoluetta. Luku on suurempi kuin ennen 2019 vaaleja mitattu.

Perussuomalaisista vain noin viidesosa ja keskustan kannattajista kolmasosa ilmoitti tutkimuksen aikana saattavansa vielä vaihtaa puoluetta. Myös Sdp:n, kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajista mieltään mahdollisesti muuttavien osuus oli kolmasosan kieppeillä.

Keskustan kannattajista joka neljäs kertoi katsovansa tilannetta sivusta ja jätti ottamatta kantaa siihen, miten aikoo toimia äänestämisen suhteen. Myös Sdp:n ja vihreiden potentiaalisista kannattajista merkittävä osa empii vielä.

Sdp:llä ja perussuomalaisilla on varsin paljon kannattajia, jotka jättivät esimerkiksi kuntavaaleissa äänestämättä.

Tämä tarkoittaa, että loppupäivien vakuuttava kampanjointi on näille puolueille erityisen tärkeää. Sama pätee keskustaan, mutta toki kaikilla loppusuoran kampanjointi voi muuttaa vielä kannatusta.

Vihreät on menettänyt kannatustaan sekä Sdp:lle että vasemmistoliitolle. Sdp on saanut ääniä myös vasemmistoliitolta.

Tausta-aineiston mukaan kokoomus on hiukan menettänyt äänestäjiä perussuomalaisille ja keskusta etenkin kokoomukselle ja vähän vähemmän perussuomalaisille.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys loppuu tänään tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta.